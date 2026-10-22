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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli ve casi imposible ser campeón de F1 en Austin: "Tendría que pasar una catástrofe"

Kimi Antonelli afronta en el GP de Estados Unidos de F1 2026 su primera oportunidad matemática de conquistar el Mundial, aunque reconoce que necesita un auténtico milagro para conseguirlo este domingo.

Pol Hermoso

Editado: 22 oct 2026, 19:58

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Foto de: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli está a las puertas de hacer historia. Tiene 20 años, ocho victorias esta temporada y una ventaja en el Mundial que muchos pilotos tardan toda una carrera deportiva en construir. Este domingo, en Austin, podría convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Pero hay un pequeño problema: ni él mismo cree demasiado en que vaya a suceder todavía.

El italiano llega al Gran Premio de Estados Unidos con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell y 111 por delante de Lewis Hamilton. Una ventaja enorme que, por primera vez este año, le permite tener una oportunidad matemática de cerrar el campeonato con cinco carreras de antelación.

Sin embargo, cuando este jueves le preguntaron por esa posibilidad en la rueda de prensa oficial de la FIA, Antonelli prefirió quitarle importancia. "Es una locura si lo piensas, pero precisamente por eso prefiero no pensar en ello", reconoció entre sonrisas.

"He oído que tendría que pasar algo catastrófico a los demás para que pudiera ser campeón. Yo necesitaría un fin de semana perfecto y ellos tendrían que conseguir unos resultados muy malos, algo que es poco probable que ocurra", explicó.

Y las matemáticas le dan la razón. Para proclamarse campeón este domingo, Antonelli necesita ganar el Gran Premio de Estados Unidos, que Russell termine noveno o peor y que Hamilton no pase de la quinta posición.

Una combinación especialmente complicada teniendo en cuenta el rendimiento que Mercedes ha mostrado esta temporada. Pero tampoco sería la primera vez que la Fórmula 1 decide saltarse cualquier pronóstico.

Por eso, Antonelli ha optado por seguir el consejo de Peter Bonnington, su ingeniero de carrera, con quien se reunió precisamente este jueves.

"Esta mañana tuvimos una reunión con Bono y simplemente dijimos que había que disfrutar. Mantener la misma mentalidad que he tenido durante todo el año, ir carrera a carrera e intentar hacerlo lo mejor posible. Si hago bien las cosas, los resultados llegarán", aseguró.

El sueño de seguir los pasos de Hamilton

Curiosamente, Antonelli habló de la posibilidad de convertirse en campeón del mundo sentado junto al hombre al que sustituyó en Mercedes: Lewis Hamilton, siete veces campeón y una de las grandes referencias de su infancia.

"Sería un sueño. Es algo con lo que he soñado desde pequeño y encontrarme ya en esta posición es increíble", admitió el italiano.

Pero incluso con el título prácticamente al alcance de la mano, su mensaje sigue siendo el mismo: "Tengo que continuar, seguir empujando porque todavía no ha terminado. Primero intentaremos acabar el trabajo como es debido y después ya podremos disfrutar".

Antonelli sabe que el Mundial difícilmente se resolverá en Texas. Pero también que, después de una temporada en la que ha convertido lo extraordinario en habitual, la pregunta ya no parece ser si llegará su primer título, sino cuándo.

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