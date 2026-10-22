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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton admite que subestimó a Red Bull: "Me han demostrado que estaba equivocado"

Lewis Hamilton reconoce la superioridad de Red Bull en la F1 2026 y revela por qué Ferrari lo tendrá complicado para luchar por la victoria en el GP de Estados Unidos, pese a llevar mejoras.

Pol Hermoso

Publicado: 22 oct 2026, 20:33

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton lleva demasiados años en la Fórmula 1 como para sorprenderse fácilmente. Ha visto ganar a Red Bull, ha sufrido su dominio y sabe perfectamente de lo que es capaz el equipo de Milton Keynes. Pero hay algo que todavía consigue dejarle con la boca abierta: su capacidad para desafiar cualquier pronóstico. Incluso los suyos.

El siete veces campeón del mundo afronta el Gran Premio de Estados Unidos de 2026 con una Ferrari que ha recuperado parte de su competitividad, pero que sigue teniendo un problema llamado Red Bull. Max Verstappen viene de imponerse en las últimas carreras y, por si fuera poco, ahora parece tener una ventaja que va bastante más allá de la aerodinámica.

Preguntado este jueves en Austin por las posibilidades de Ferrari y por las declaraciones de Isack Hadjar, que considera al monoplaza italiano el más rápido de la parrilla, Hamilton aprovechó para rendir homenaje al trabajo de sus rivales.

"Creo que Isack es un piloto increíble, pero tenemos opiniones diferentes. Red Bull ha hecho un trabajo extraordinario durante muchos años y no dejan de sorprenderme", reconoció.

De hecho, el británico recordó cómo, cuando era más joven, dudaba de que Red Bull pudiera alcanzar a fabricantes con tanta historia como Ferrari o McLaren.

"Pensaba que no había ninguna posibilidad de que hicieran lo mismo que esos equipos con tanta tradición. Pero lo hicieron, me demostraron que estaba equivocado y han seguido teniendo muchísimo éxito".

Lo verdaderamente sorprendente para Hamilton, sin embargo, ha llegado en 2026, con el estreno del motor desarrollado por Red Bull Powertrains junto a Ford.

"Con el motor pensé que era imposible que alguien pudiera construir uno mejor que Mercedes o Ferrari, teniendo en cuenta sus recursos, experiencia y conocimientos. Pero, una vez más, nos han demostrado a todos que estábamos equivocados. Han construido el mejor motor", aseguró.

Hamilton pone cifras a la ventaja de Red Bull sobre Ferrari

Más allá de los elogios, Hamilton tiene motivos para preocuparse. Según explicó, Red Bull ha conseguido eliminar prácticamente una de las principales ventajas que Ferrari había mantenido hasta ahora.

"En la última carrera eran tan rápidos como nosotros en todas las curvas, que había sido nuestro punto fuerte. Ahora nos han igualado en las curvas y son tres o cuatro décimas más rápidos en las rectas", detalló.

Y las novedades que Ferrari introduce este fin de semana tampoco parecen suficientes para cambiar radicalmente la situación.

"Tenemos una mejora muy pequeña, de menos de una décima, aproximadamente media décima. No creo que eso nos permita compensar necesariamente esa diferencia", admitió.

Eso no significa que Hamilton descarte la victoria. En una temporada en la que Mercedes, McLaren y Red Bull se han ido alternando en la cabeza, el británico sabe que un cambio de escenario puede alterar el orden.

"Quizá este circuito se adapte a nuestro coche, quizá ellos tengan un fin de semana complicado o Mercedes vuelva a tener problemas. Entonces estaremos ahí para aprovecharlo".

Ferrari todavía quiere ganar en 2026. Pero, por lo que cuenta Hamilton, para hacerlo en Austin necesitará algo más que sus propias mejoras: también que Red Bull deje de sorprender a todo el mundo.

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