Hamilton: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026; la diferencia es muy grande"
Hamilton admite que Ferrari sigue muy lejos de Mercedes en potencia pese al ADUO y duda de que esa desventaja pueda eliminarse este año: "No sé si es posible cerrar esa diferencia en una temporada".
Lewis Hamilton, al igual que la mayoría de los aficionados de Ferrari, esperaba algo más del Gran Premio de Austria que el quinto puesto final. Más allá del resultado, los casi 27 segundos que el siete veces campeón del mundo cedió respecto al ganador de la carrera, George Russell, explican perfectamente el tipo de fin de semana que vivió la Scuderia.
Tras una gran salida, Hamilton logró mantener la segunda posición y seguir la estela de Russell durante unas pocas vueltas. Sin embargo, giro tras giro fue perdiendo rendimiento y terminó cediendo también ante Max Verstappen, además de verse superado por las remontadas de Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, todos ellos por delante del británico al cruzar la meta.
Al finalizar la carrera, el piloto británico atendió a los micrófonos de Sky Sport F1 para analizar no tanto el resultado, sino el punto en el que Ferrari mostró sus mayores carencias frente a Mercedes. Se trata de la unidad de potencia que, pese a la introducción de las modificaciones permitidas por el ADUO, todavía tiene mucho camino por recorrer para reducir una desventaja que sigue siendo muy importante.
"Ya vimos el viernes que éramos los más rápidos en las curvas, pero luego perdíamos seis décimas en las rectas respecto a Mercedes. Ayer conseguimos reducir gran parte de esa diferencia haciendo un gran trabajo durante la noche. Pero hoy no solo hemos tenido ese problema, también ha habido sobrecalentamiento. El coche deslizaba mucho y el equilibrio era complicado".
"Pensaba que podría mantener el ritmo de Russell, pero sufrí una degradación muy alta. Y, en general, los Mercedes se escapaban en las rectas, así que tienes que forzar mucho en las curvas para compensar esa diferencia. No esperaba que fuera tan grande. Aquí estamos en altitud y pensábamos que tendríamos más opciones, pero no ha sido así".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Continuando con el análisis de la unidad de potencia, Hamilton cree que la desventaja respecto a Mercedes podría no solucionarse en una sola temporada. La diferencia entre los motores desarrollados en Brixworth y Maranello es tan grande que, según él, requerirá también mucho tiempo para reducirla.
"Creo que la diferencia es muy, muy grande. No sé si puede cerrarse en una sola temporada. Se necesitan meses y meses para desarrollar, probar e introducir los cambios necesarios. Creo que podremos seguir progresando más adelante durante el año. Antes de eso nos esperan carreras complicadas".
"Esperamos ser más competitivos en circuitos con muchas curvas. Si pensamos en Silverstone, no será sencillo porque también tiene largas rectas. Yo allí suelo ir bien, pero el problema en las rectas seguirá estando", concluyó Hamilton.
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