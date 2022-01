Nico Rosberg pensó en sustituir Hamilton en el GP de Sakhir de 2020

Han pasado cinco años desde que Nico Rosberg puso fin de forma abrupta a su trayectoria tras ganar el título de Fórmula 1 en 2016. Desde entonces, el alemán siempre había descartado de manera categórica un regreso, pero ahora admite que se le pasó por la cabeza 'un último baile'.

Esto sucedió cuando su excompañero en Mercedes, Lewis Hamilton, se perdió el Gran Premio de Sakhir a finales de 2020 por su positivo en COVID-19. La firma alemana necesitaba un sustituto de última hora para el británico, que ya era campeón del mundo, y encontraron en George Russell al candidato lógico, quien será el piloto titular de la escudería alemana en 2022, pero la cabeza de Rosberg también se agitaba con la idea de competir.

"Incluso lo pensé", pronunció Rosberg en el "Desayuno Dominical" de Antenne Bayern. "Hamilton tuvo COVID y tuvo que estar apartado en una carrera. Fue entonces cuando dije: 'Oye, sería interesante si me meto otra vez ahí'".

Sin embargo, el campeón de la temporada 2016 recapacitó y pensó que no habría tenido mucho sentido su vuelta al Gran Circo. "Tendría cero posibilidades, no podría dar más de tres vueltas".

El germano llegó a esta conclusión por varios motivos, como la forma física, que con 36 años y sin entrenar estaría muy baja. "Mis brazos y antebrazos se hubieran resentido de inmediato", dice. "Y mi cuello caería entre las piernas en las frenadas. No podría sostenerlo, no me quedan músculos ahí".

Rosberg tuvo que admitir que sin una preparación adecuada, sería imposible competir: "Sería capaz de conducir una, dos o tres vueltas allí, y luego se acabaría. Físicamente, no había posibilidad".

El miedo también desempeñó un papel, como admite ahora, pero eso dependía de la pista. "Si estuviera conduciendo en Mónaco ahora, tendría miedo", dice Rosberg. No obstante, si hubiera sustituido a Hamilton en Bahrein, se habría sentido más confiado: "Allí era posible, había desierto y hay muchas escapatorias, así que no tendría miedo".

Finalmente, George Russell fue el que se subió al W11 en Sakhir, y firmó una gran actuación que le sirvió para mostrar todos los credenciales que tenía para ganarse el puesto de titular en Mercedes. El británico pudo lograr su primera victoria, pero se escapó por un error del equipo en el doble cambio de gomas con Valtteri Bottas, y por un pinchazo lento que le obligó a pasar de nuevo por los boxes.