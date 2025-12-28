Resumen de la F1 2025: Bearman demuestra que va camino del éxito

Oliver Bearman entró en la Fórmula 1 por la puerta grande, sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024. El joven inglés, que entonces tenía 18 años, se presentó en un circuito complicado, con el equipo de mayor perfil de la parrilla, y demostró que tenía el temple necesario para estar a la altura de su talento, al ser séptimo en su inesperado debut.

La primera campaña a tiempo completo de Bearman con Haas ha servido para confirmar que el británico sigue en la trayectoria correcta para convertirse, algún día, en piloto de Ferrari. Pero eso no significa que todo haya sido coser y cantar.

Coincidiendo con una salida en falso del equipo en Melbourne, con un coche aerodinámicamente inestable, Bearman se estrelló en Australia. Y, como él mismo admitió, la primera mitad de su campaña no estuvo a la altura de lo que él esperaba de sí mismo y estuvo plagada de errores. ¿Era inevitable? Tal vez, pero no por ello fueron menos frustrantes para el autocrítico corredor, de ahora 20 años. Hubo un accidente innecesario al entrar en boxes bajo bandera roja en Silverstone, y ha habido otros errores menores a medida que el junior se ponía al día y cosechaba nueve puntos de penalización en el proceso.

Pero el fin de semana de Silverstone también resultó ser un punto de inflexión en el buen sentido, ya que el importante paquete de mejoras de Haas aumentó la confianza de Bearman a bordo del VF-25, especialmente en clasificación. La siguiente carrera, en Spa, supuso su primer final en la zona de puntos en nueve carreras, y desde el parón veraniego, Bearman fue el segundo piloto con más puntos en la zona media de la F1, sólo por detrás de Carlos Sainz, que acabó dos veces en el podio.

Desde entonces, también le tuvo tomada la medida a su experimentado compañero de equipo, Esteban Ocon, en clasificación, lo que atribuyó a que empezó a dominar las características únicas de los neumáticos Pirelli a una vuelta.

El GP de México fue el punto álgido de Oliver Bearman para Haas Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

"Si me pones de nuevo en Suzuka o China, probablemente no haría un tiempo de vuelta más rápido en la clasificación. No soy un piloto más rápido de lo que era a principios de año, pero soy capaz de conseguir una vuelta rápida más a menudo. Soy capaz de hacer un ritmo de carrera más consistente y entiendo mucho mejor los neumáticos, lo que necesitan de mí en clasificación", dijo entonces.

"También cometo menos errores, pero todas estas cosas se esperaban de mí. Por eso, nunca he sido muy duro conmigo mismo por algunos de los errores que cometí a principios de año. Aunque algunos fueran muy tontos".

El mejor momento de Bearman fue su tenaz actuación en el Gran Premio de México, adelantando de forma oportunista a Max Verstappen al principio de la prueba y luego aguantando la presión para resistir al tetracampeón del mundo y a otros perseguidores. Esto le valió un cuarto puesto, el mejor resultado de su carrera, y subrayó aún más que, cuando Haas estaba en su mejor momento, Bearman podía aprovechar la oportunidad.

Ferrari estará encantada, y si Bearman mantiene su trayectoria actual, será difícil para Haas retenerle. "En cuanto a mi futuro, no ha habido conversaciones", comentó. "Yo sólo piloto el coche. Creo que el resto se solucionará solo si rindo a un buen nivel".