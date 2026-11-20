Fórmula 1 GP de Las Vegas
Cómo el reglamento de la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
El piloto de McLaren estuvo a punto de proclamarse campeón del mundo de F1 en 2025, pero 2026 le ha resultado mucho más complicado.
Ed Hardy
Editado: 20 nov 2026, 7:59
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El director de McLaren, Zak Brown, cree que las dificultades de Oscar Piastri en 2026 se deben a que su punto fuerte son las curvas de alta velocidad, pero estos nuevos monoplazas requieren una técnica diferente.
La Fórmula 1 ha introducido este año un nuevo reglamento, con unidades de potencia más eléctricas, lo que ha hecho que la gestión de la batería desempeñe, de forma polémica, un papel clave en las carreras.
Esto significa que los monoplazas no siempre pueden ir a toda velocidad como antes, sino que a veces deben reducir el ritmo para conservar la batería para otra parte de la vuelta, siendo las curvas de alta velocidad un claro ejemplo de ello.
Piastri es uno de los pilotos que más ha sufrido esta situación, ya que ocupa el séptimo puesto en la clasificación, a 94 puntos de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, y lleva una temporada sin victorias, con solo dos podios.
Esto contrasta con la temporada pasada, en la que el australiano dominó en gran medida, hasta que un colapso en la recta final le llevó a terminar tercero, con nueve victorias y a solo 13 puntos del campeón del mundo, su compañero Norris.
"Creo que este año hemos visto cómo se han barajado un poco las cosas en cuanto a los duelos de los pilotos", declaró Zak Brown en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana. "Algunos se han adaptado más rápido que otros".
¿Cómo fue el viernes de Las Vegas?:
Oscar Piastri, McLaren; Zak Brown, McLaren
Foto: Alex Slitz / Getty Images
Mercedes es el mejor ejemplo de ello, ya que el año pasado George Russell terminó 169 puntos por delante de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, quien ha conseguido darle la vuelta a esa diferencia y proclamarse campeón en 2026.
"Sin duda, estos coches requieren una técnica de conducción diferente. Recuerdo que en la primera carrera, en Australia, hablamos de, por así decirlo, reducir la velocidad para poder acelerar mejorar".
"Históricamente, siempre se ha tratado de pisar a fondo lo más rápido posible, mantener el acelerador pisado el mayor tiempo posible y frenar lo más tarde posible".
"Estos coches exigen una técnica de conducción diferente. Si nos fijamos en Oscar, es muy valiente en las curvas de alta velocidad, lo cual es uno de sus puntos fuertes, y ahora nos oiréis a veces por la radio pidiéndole que ceda un poco en esas curvas".
"Así que ha estado muy, muy cerca de Lando si nos fijamos en los tiempos por vuelta. Creo que lo tiene controlado, así que apoyamos mucho a Oscar. El año pasado le faltó un podio para ser campeón del mundo y, en este mundo, uno coge impulso. Así que está en una buena posición".
"Estamos ilusionados y queremos terminar la temporada con fuerza de cara a 2027".
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Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Han pasado ya casi 15 meses desde la última victoria de Piastri —el GP de Países Bajos de 2025—, mientras que actualmente lleva una racha de 16 carreras sin subir al podio tras quedar tercero en Miami, en un contexto en el que Norris brilla con luz propia.
Aunque el campeón de 2025 ocupa el sexto puesto en la clasificación, ha conseguido la victoria en tres grandes premios y gana a Piastri 18 a 8 en su enfrentamiento directo en clasificación (incluidas las carreras sprint), a falta de tres rondas por disputarse.
Así que Piastri aún tiene tiempo para poner fin a su sequía de podios y victorias, mientras McLaren intenta superar a Red Bull y hacerse con el tercer puesto en la clasificación de constructores, a solo 17 puntos de distancia.
"Creo que lo más importante es seguir aprendiendo", afirmó Piastri cuando se le preguntó por su objetivo para lo que queda de 2026.
"No es una respuesta muy emocionante; lo entiendo, pero se trata simplemente de seguir profundizando en mi comprensión. Creo que este año hemos pasado de intentar entender qué tengo que hacer de forma diferente a tener ahora una idea clara de cómo debe ser".
"Pero luego, llevarlo a la práctica y conseguirlo ha sido todo un reto. Sin duda, ha habido señales más positivas en las últimas carreras, las últimas cinco o seis".
"No ha sido un proceso lineal; ha habido algunas carreras mejores y otras peores entre ellas. Pero creo que en Brasil, aunque el resultado no lo reflejara, probablemente demostré tener el mejor ritmo de carrera que he tenido en mucho tiempo".
"Así que, en mi caso, se trata simplemente de seguir construyendo a partir de ahí. Obviamente, como equipo, queremos superar a Red Bull en el campeonato de constructores".
"Por mi parte, me encantaría volver al podio o intentar conseguir una victoria. Pero lo más importante es intentar preparar el año que viene lo mejor que pueda y, con suerte, podamos lograrlo en estas próximas semanas", concluyó el australiano.
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