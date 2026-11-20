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Fórmula 1 GP de Las Vegas
Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"
Alonso terminó 10º en una FP2 marcada por el frío y la pista mojada. Aston Martin elevó la temperatura de las mantas, pero no pudo comprobar su efecto.
Juanjo Sáez
Editado: 20 nov 2026, 9:02
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Manuel Eletto
Fernando Alonso se pudo a los mandos de su coche en los Libres 2 de Las Vegas después de haber cedido su AMR26 a Jak Crawford en una FP1 que no sirvió de nada debido a la lluvia. El español terminó décimo en una jornada marcada por el frío, la lluvia y las dificultades para llevar los neumáticos a la temperatura adecuada.
La pista también estuvo mojada durante gran parte de los Libres 2, pero fue secándose progresivamente, hasta el punto de que los pilotos terminaron utilizando neumáticos intermedios en lugar de los de lluvia extrema. Debido al frío, Pirelli probó una nueva solución para calentar los neumáticos, pero Alonso no puede sacar conclusiones.
"No lo sabemos porque, obviamente, en la FP2, cuando subimos la temperatura, estaba mucho más seco. Acabamos incluso con los intermedios", explicó el piloto español.
Y añadió: "Así que se necesitarían las mismas condiciones que en la FP1 para poder probar realmente la temperatura, pero es un circuito complicado en cuanto a la temperatura de los neumáticos".
El trazado urbano de Las Vegas supone un desafío especialmente exigente para las gomas debido a sus largas rectas, en las que los neumáticos pierden temperatura al no estar sometidos a grandes cargas. Eso dificulta que vuelvan a alcanzar la ventana óptima de funcionamiento cuando llegan las zonas de frenada y curvas.
Así fue la FP1 y la PF2:
Fórmula 1La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Fórmula 1Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Sin embargo, el español considera que las condiciones deberían mejorar de cara a la jornada del viernes, especialmente si se cumple la previsión de ausencia de lluvia. Eso permitiría a los equipos centrarse en preparar la clasificación y la carrera sin problemas, aunque el frío seguirá siendo un factor importante.
"Hay muchas rectas, por lo que los neumáticos se enfrían en ellas y se repetirá el mismo problema, pero no se prevé lluvia para mañana, así que las cosas deberían ser más fáciles", apuntó.
La temperatura de los neumáticos volverá a ser uno de los principales quebraderos de cabeza para todos los equipos en Las Vegas. Alonso, no obstante, restó bastante importancia a la dificultad y recordó que es el miso problema para todos.
"Es complicado, pero es igual para todos. No pasa nada", concluyó el bicampeón del mundo español de la Fórmula 1.
Por si te lo perdiste:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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