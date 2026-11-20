Noticias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen

En las dos primeras sesiones de entrenamientos en Las Vegas, el asfalto mojado ha puesto de manifiesto varios aspectos que Red Bull debe resolver en Las Vegas.

Giacomo Rauli

Editado: 20 nov 2026, 7:07

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

En Las Vegas, Red Bull se ha enfrentado a otro viernes complicado. La pista, mojada por la lluvia en la primera sesión de entrenamientos libres y aún húmeda en la siguiente, ha dejado más interrogantes que certezas al equipo de Milton Keynes.

En la FP2, el equipo anglo-austriaco adoptó dos tácticas diferentes. Isack Hadjar —cuarto al final, a tres décimas del mejor tiempo de George Russell— fue uno de los más activos en pista, con 15 vueltas completas. Esto contribuyó a la recopilación de datos, imprescindibles para preparar la clasificación y la carrera.

Max Verstappen, por su parte, pasó la mayor parte de la sesión frente a las pantallas junto a sus ingenieros, sin casco y con el mono bajado. No salió a pista hasta los últimos 15 minutos, dando apenas 6 vueltas en total. Una cifra que, sin duda, no ha ayudado al equipo, pero tampoco las condiciones de la pista eran muy representativas, ya que realmente no no se prevé que vuelva a llover durante todo el fin de semana.

"Tenemos mucho trabajo por delante, pero de momento no sabemos muy bien en qué punto nos encontramos", declaró Pierre Waché, director técnico de Red Bull. "Creo que todos traen mejoras. Algunas escuderías están introduciendo incluso actualizaciones en las unidades de potencia. Veremos dónde nos encontramos. Es difícil de decir".

"Por el momento, Max no está muy satisfecho con el coche, mientras que Isack… Tenemos que trabajar en ello y entender cómo podemos extrapolar los datos y las sensaciones de hoy a las condiciones que nos encontraremos mañana", admitió.

Así fue el viernes de Las Vegas:

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Tanto Hadjar como Verstappen han afirmado haber tenido problemas con la gestión de la energía. Probablemente, las condiciones de pista mojada han puesto de manifiesto estas dificultades de adaptación.

"Creo que los problemas tienen que ver principalmente con la gestión de la energía y su liberación a través del KERS durante la vuelta. Hemos tenido que realizar pequeños ajustes para asegurarnos de que todo estuviera optimizado. Cuando el nivel de adherencia es tan bajo, en estas condiciones, nos cuesta un poco de tiempo".

Por último, en las seis vueltas completadas en la FP2, Verstappen notó un problema en su RB22, aunque no entró en detalles. Quien sí lo hizo fue Pierre Waché. El cuatro veces campeón del mundo de la F1 percibió las mismas sensaciones desagradables que ya había experimentado en Brasil debido a un problema de equilibrio.

"Para Max hubo un problema de equilibrio del coche. No es un problema de potencia. Se trataba del equilibrio del coche y de que no estaba satisfecho con su comportamiento. Estamos intentando averiguar a qué se debe".

Si bien la lluvia ha condicionado el trabajo de todos los equipos, mañana Red Bull debería tener la oportunidad de probar una pequeña novedad en el RB22 de Isack Hadjar.

"Aún no he probado la novedad, pero lo haré mañana en la FP3. Haremos algunas pruebas y luego ya veremos. Obviamente, no se trata de una pieza especialmente importante, es algo menor. Nunca hemos creído que vaya a suponer una décima o más. Es algo muy pequeño. Mañana veremos cómo va", explico el propio Hadjar.

Te interesará:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Giacomo Rauli





Cuál será el gran reto para los neumáticos en el GP de Las Vegas de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Cuál será el gran reto para los neumáticos en el GP de Las Vegas de F1





La nueva decoración de Cadillac para Las Vegas inspirada en las luces del Strip



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



La nueva decoración de Cadillac para Las Vegas inspirada en las luces del Strip





Un auténtico "piloto de carreras": Alonso y su incansable pasión



Dakar



Dakar 2 d



Un auténtico "piloto de carreras": Alonso y su incansable pasión

Más de

Max Verstappen





A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



56 min



A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla





Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



42 min



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Red Bull





Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10





La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



5 h



La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo





A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



19 h



A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos

Últimas noticias





Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



5 min



Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen





Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



15 min



Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante





Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



29 min



Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



42 min



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse