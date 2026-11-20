Noticias
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen
En las dos primeras sesiones de entrenamientos en Las Vegas, el asfalto mojado ha puesto de manifiesto varios aspectos que Red Bull debe resolver en Las Vegas.
Giacomo Rauli
Editado: 20 nov 2026, 7:07
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
En Las Vegas, Red Bull se ha enfrentado a otro viernes complicado. La pista, mojada por la lluvia en la primera sesión de entrenamientos libres y aún húmeda en la siguiente, ha dejado más interrogantes que certezas al equipo de Milton Keynes.
En la FP2, el equipo anglo-austriaco adoptó dos tácticas diferentes. Isack Hadjar —cuarto al final, a tres décimas del mejor tiempo de George Russell— fue uno de los más activos en pista, con 15 vueltas completas. Esto contribuyó a la recopilación de datos, imprescindibles para preparar la clasificación y la carrera.
Max Verstappen, por su parte, pasó la mayor parte de la sesión frente a las pantallas junto a sus ingenieros, sin casco y con el mono bajado. No salió a pista hasta los últimos 15 minutos, dando apenas 6 vueltas en total. Una cifra que, sin duda, no ha ayudado al equipo, pero tampoco las condiciones de la pista eran muy representativas, ya que realmente no no se prevé que vuelva a llover durante todo el fin de semana.
"Tenemos mucho trabajo por delante, pero de momento no sabemos muy bien en qué punto nos encontramos", declaró Pierre Waché, director técnico de Red Bull. "Creo que todos traen mejoras. Algunas escuderías están introduciendo incluso actualizaciones en las unidades de potencia. Veremos dónde nos encontramos. Es difícil de decir".
"Por el momento, Max no está muy satisfecho con el coche, mientras que Isack… Tenemos que trabajar en ello y entender cómo podemos extrapolar los datos y las sensaciones de hoy a las condiciones que nos encontraremos mañana", admitió.
Así fue el viernes de Las Vegas:
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
Tanto Hadjar como Verstappen han afirmado haber tenido problemas con la gestión de la energía. Probablemente, las condiciones de pista mojada han puesto de manifiesto estas dificultades de adaptación.
"Creo que los problemas tienen que ver principalmente con la gestión de la energía y su liberación a través del KERS durante la vuelta. Hemos tenido que realizar pequeños ajustes para asegurarnos de que todo estuviera optimizado. Cuando el nivel de adherencia es tan bajo, en estas condiciones, nos cuesta un poco de tiempo".
Por último, en las seis vueltas completadas en la FP2, Verstappen notó un problema en su RB22, aunque no entró en detalles. Quien sí lo hizo fue Pierre Waché. El cuatro veces campeón del mundo de la F1 percibió las mismas sensaciones desagradables que ya había experimentado en Brasil debido a un problema de equilibrio.
"Para Max hubo un problema de equilibrio del coche. No es un problema de potencia. Se trataba del equilibrio del coche y de que no estaba satisfecho con su comportamiento. Estamos intentando averiguar a qué se debe".
Si bien la lluvia ha condicionado el trabajo de todos los equipos, mañana Red Bull debería tener la oportunidad de probar una pequeña novedad en el RB22 de Isack Hadjar.
"Aún no he probado la novedad, pero lo haré mañana en la FP3. Haremos algunas pruebas y luego ya veremos. Obviamente, no se trata de una pieza especialmente importante, es algo menor. Nunca hemos creído que vaya a suponer una décima o más. Es algo muy pequeño. Mañana veremos cómo va", explico el propio Hadjar.
Te interesará:
Fórmula 1Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante
Fórmula 1¡La FIA introducirá comisarios de F1 permanentes desde 2027 para mejorar la consistencia!
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Giacomo Rauli
Cuál será el gran reto para los neumáticos en el GP de Las Vegas de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 d
Cuál será el gran reto para los neumáticos en el GP de Las Vegas de F1
La nueva decoración de Cadillac para Las Vegas inspirada en las luces del Strip
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 d
La nueva decoración de Cadillac para Las Vegas inspirada en las luces del Strip
Un auténtico "piloto de carreras": Alonso y su incansable pasión
Dakar
Dakar 2 d
Un auténtico "piloto de carreras": Alonso y su incansable pasión
Más de
Max Verstappen
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
56 min
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
42 min
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Más de
Red Bull
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 h
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 h
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
19 h
A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos
Últimas noticias
Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 min
Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen
Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
15 min
Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante
Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
29 min
Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
42 min
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse