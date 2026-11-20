Resumen de la jornada

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026

La lluvia dejó los Libres 1 de Las Vegas sin un solo tiempo y George Russell lideró la FP2, con Fernando Alonso décimo. Repasa qué pasó en los entrenamientos del viernes y los resultados de ambas sesiones.

Pol Hermoso

Editado: 20 nov 2026, 5:53

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quien se levantó este viernes para mirar los tiempos de la Fórmula 1 en Las Vegas tuvo que saltar directamente a los Libres 2. La FP1, a la 1:30h en la España peninsular, acabó con el cronómetro en blanco. La FP2, a las 5:00h, sí dejó una clasificación, con George Russell primero, Fernando Alonso décimo y Carlos Sainz 18º.

A continuación, repasa qué pasó en la FP1 y la FP2 del GP de Las Vegas de F1 2026, con el resumen de cada sesión y las tablas completas de resultados de los entrenamientos libres del viernes.

Resumen y resultados de los Libres 1 de F1 en Las Vegas 2026: nadie marcó tiempo

La lluvia empezó a caer unos minutos antes del semáforo verde y empapó el circuito urbano de Las Vegas. Con 13 grados en el asfalto y agua acumulada en varios puntos, costaba encontrar agarre incluso con los neumáticos de lluvia extrema. Había una hora por delante, pero en los garajes nadie tenía prisa por estrenarla.

Sergio Pérez fue el primero en salir, a los cinco minutos. El Cadillac levantó una cortina de agua en su vuelta de instalación y regresó directamente a boxes. Por eso el mexicano apareció arriba en el live timing, aunque la casilla de su tiempo seguía vacía. Pasaron otros 15 minutos hasta que los dos Haas se animaron a sacarle compañía.

Los primeros en probar el asfalto enseguida dieron motivos para seguir esperando. Andrea Kimi Antonelli avisó de que tenía aquaplaning por todas partes, Max Verstappen comparó la pista con una de hielo y Carlos Sainz acabó en una escapatoria pese a ir con cuidado. Charles Leclerc se llevó uno de los mayores sustos al pisar el piano de la curva 12 y pasar muy cerca del muro.

La falta de actividad redujo el kilometraje que podía perder Fernando Alonso, que había cedido su Aston Martin a Jak Crawford para esta FP1. El piloto reserva apenas pudo dar una vuelta de reconocimiento. George Russell esperó hasta los últimos cinco minutos para salir y también enfiló la entrada a boxes al final de su vuelta de instalación.

A falta de menos de dos minutos, Pierre Gasly y Franco Colapinto sacaron los dos Alpine y siguieron por la recta de meta con la bandera a cuadros ya ondeando. Aún pudieron practicar la salida, aunque Colapinto estuvo cerca del muro tras perder la trasera. Ahí quedó el balance de los Libres 1: 17 pilotos salieron a pista en 60 minutos y ninguno marcó un tiempo.

LA CRÓNICA DE LA FP1:

Resultados de la FP1 del GP de Las Vegas 2026

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 1

2

R. Hirakawa Haas F1

50 Haas Ferrari 1

3

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 2

4

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 1

5

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 1

6

J. Crawford Aston Martin

34 Aston Martin Honda 1

7

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 1

8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 1

9

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 1

10

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 1

11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 1

12

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 1

13

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 1

14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 1

15

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 1

16

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 2

17

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 2

Ver resultados

Resumen y resultados de los Libres 2 de F1 en Las Vegas 2026: Russell lidera y Alonso acaba décimo

George Russell fue el más rápido del viernes en Las Vegas con un 1:47.272 en la FP2. El piloto de Mercedes se llevó la mejor vuelta en los últimos minutos, con Pierre Gasly a solo 71 milésimas y Charles Leclerc tercero a 333. Fernando Alonso terminó décimo, a dos milésimas del otro Alpine, el de Franco Colapinto.

Para entender cómo acabó Russell arriba hay que mirar los últimos cinco minutos. Leclerc tenía el mejor tiempo cuando una bolsa de plástico que alcanzó el Aston Martin de Lance Stroll provocó una bandera roja. Al reanudarse la sesión, la pista había mejorado lo suficiente para rebajar los cronos con intermedios y todavía estaba demasiado húmeda para montar neumáticos de seco. Russell y Gasly aprovecharon esa última ventana para superar al Ferrari.

Los intermedios habían cambiado la sesión bastante antes. Lando Norris fue el primero en montarlos, alrededor del minuto 20, y bajó hasta el 1:50.930. El resto siguió su ejemplo y la referencia acabó cayendo más de tres segundos. Norris terminó séptimo, por detrás de Isack Hadjar, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

Alonso sacó su décimo puesto en el tramo final, después de haber tocado el muro a baja velocidad en una pasada de frenada al comienzo de la FP2. Carlos Sainz llegó a ponerse cuarto cuando los equipos estrenaban los intermedios, pero Williams le llamó a boxes a falta de 20 minutos por un problema mecánico. Acabó 18º con 11 vueltas.

Max Verstappen dio todavía menos giros que Sainz, nueve, y terminó 13º, justo por delante de Checo Pérez, 14º. Las dos primeras sesiones dejaron así una incógnita para el resto del fin de semana: con la FP1 en blanco y toda la FP2 sobre mojado, el viernes se cerró sin una referencia de ritmo en seco.

LA CRÓNICA DE LA FP2:

Resultados de la FP2 del GP de Las Vegas 2026

FP2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Ver resultados

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