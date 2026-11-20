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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"

Carlos Sainz solo dio 11 vueltas en la FP2 de Las Vegas por un problema en la unidad de potencia. Le bastaron para recuperar la confianza con los intermedios tras las dificultades de Williams en Brasil.

Pol Hermoso

Publicado: 20 nov 2026, 6:16

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

A Carlos Sainz le duró poco el viernes en Las Vegas, pero le dio tiempo a comprobar lo que quería. Antes de que un problema en la unidad de potencia le mandara al garaje, el español se vio competitivo con los intermedios, justo el neumático con el que Williams había sufrido en la carrera de Brasil. Acabó 18º, con 11 vueltas, y se bajó del coche más contento de lo que sugiere la tabla.

"Ha sido un viernes un poco raro aquí en Las Vegas con la lluvia. En los Libres 1 apenas se pudo rodar y en los Libres 2 conseguimos dar algunas vueltas con los intermedios antes de que un pequeño problema en la unidad de potencia me obligara a parar a mitad de sesión", explicó Sainz.

La prueba tenía su historia. En Interlagos, el accidente de Rafael Cámara cortó la Q2 y dejó a Sainz sin completar una vuelta con los intermedios. Al día siguiente sí pudo rodar con ellos y el Williams iba tan lento que el madrileño fue de los primeros en arriesgarse con los neumáticos de seco. De ahí que, cuando la pista de Las Vegas empezó a admitir los intermedios, a Sainz le interesara tanto saber qué podía sacarles.

"Para mí era una tanda importante con los intermedios porque tuvimos algunos problemas con ese neumático en Brasil. Quería asegurarme de que tenía ritmo y me alegró mucho ver que, en las vueltas que pude dar, era muy competitivo con él. Eso es lo positivo del día".

De hecho, el español llegó a ponerse cuarto con un 1:52.582. Su mejor vuelta, un 1:51.571, quedó congelada en la tabla cuando Williams le llamó a boxes a falta de 20 minutos. Mientras los demás seguían rebajando sus tiempos a medida que mejoraba la pista, Sainz fue cayendo hasta el 18º puesto.

La lluvia le permitió a Sainz resolver una duda que traía de Brasil y dejó pendiente la que más le interesa de Las Vegas: cuánto puede sacar del Williams en seco. La FP1 terminó sin un solo crono y nadie montó neumáticos de seco en la FP2. Si se cumple la previsión que maneja el español, la última sesión de libres será la única ocasión de probarlos antes de la clasificación.

"Mañana estará seco y el domingo también, así que el panorama será completamente distinto al de hoy. Tendremos que aprenderlo todo en los Libres 3, así que será interesante".

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