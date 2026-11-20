Declaraciones
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"
Carlos Sainz solo dio 11 vueltas en la FP2 de Las Vegas por un problema en la unidad de potencia. Le bastaron para recuperar la confianza con los intermedios tras las dificultades de Williams en Brasil.
Pol Hermoso
Publicado: 20 nov 2026, 6:16
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
A Carlos Sainz le duró poco el viernes en Las Vegas, pero le dio tiempo a comprobar lo que quería. Antes de que un problema en la unidad de potencia le mandara al garaje, el español se vio competitivo con los intermedios, justo el neumático con el que Williams había sufrido en la carrera de Brasil. Acabó 18º, con 11 vueltas, y se bajó del coche más contento de lo que sugiere la tabla.
"Ha sido un viernes un poco raro aquí en Las Vegas con la lluvia. En los Libres 1 apenas se pudo rodar y en los Libres 2 conseguimos dar algunas vueltas con los intermedios antes de que un pequeño problema en la unidad de potencia me obligara a parar a mitad de sesión", explicó Sainz.
La prueba tenía su historia. En Interlagos, el accidente de Rafael Cámara cortó la Q2 y dejó a Sainz sin completar una vuelta con los intermedios. Al día siguiente sí pudo rodar con ellos y el Williams iba tan lento que el madrileño fue de los primeros en arriesgarse con los neumáticos de seco. De ahí que, cuando la pista de Las Vegas empezó a admitir los intermedios, a Sainz le interesara tanto saber qué podía sacarles.
"Para mí era una tanda importante con los intermedios porque tuvimos algunos problemas con ese neumático en Brasil. Quería asegurarme de que tenía ritmo y me alegró mucho ver que, en las vueltas que pude dar, era muy competitivo con él. Eso es lo positivo del día".
De hecho, el español llegó a ponerse cuarto con un 1:52.582. Su mejor vuelta, un 1:51.571, quedó congelada en la tabla cuando Williams le llamó a boxes a falta de 20 minutos. Mientras los demás seguían rebajando sus tiempos a medida que mejoraba la pista, Sainz fue cayendo hasta el 18º puesto.
La lluvia le permitió a Sainz resolver una duda que traía de Brasil y dejó pendiente la que más le interesa de Las Vegas: cuánto puede sacar del Williams en seco. La FP1 terminó sin un solo crono y nadie montó neumáticos de seco en la FP2. Si se cumple la previsión que maneja el español, la última sesión de libres será la única ocasión de probarlos antes de la clasificación.
"Mañana estará seco y el domingo también, así que el panorama será completamente distinto al de hoy. Tendremos que aprenderlo todo en los Libres 3, así que será interesante".
Mira:
Fórmula 1Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Fórmula 1Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Pol Hermoso
F1 en DIRECTO: Entrenamientos libres 2 del GP de Las Vegas 2026 (con Live Timing)
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 min
F1 en DIRECTO: Entrenamientos libres 2 del GP de Las Vegas 2026 (con Live Timing)
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
30 min
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
4 h
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Más de
Carlos Sainz
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 min
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
11 min
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Más de
Williams
A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
18 h
A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos
Sainz, sobre el plan de Williams: "No me gusta ser piloto de pruebas los fines de semana"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 d
Sainz, sobre el plan de Williams: "No me gusta ser piloto de pruebas los fines de semana"
El tiempo para el GP de Las Vegas 2026 de F1: disminuye el miedo a la lluvia
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 d
El tiempo para el GP de Las Vegas 2026 de F1: disminuye el miedo a la lluvia
Últimas noticias
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 min
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
5 min
Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
11 min
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
30 min
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse