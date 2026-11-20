Fórmula 1 GP de Las Vegas

Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor

Antonelli, Piastri, Bearman, Sainz y Stroll sufrirán diferentes sanciones en la parrilla de salida del GP de Las Vegas 2026 de la F1.

Haydn Cobb

Editado: 20 nov 2026, 6:11

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Cinco pilotos sufrirán una penalización para la parrilla de salida del Gran de Las Vegas 2026, entre ellos el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli.

Tal y como ya había indicado Mercedes, Antonelli perderá cinco puestos en la parrilla por cambiar el motor de combustión interna, pero no recibirá ninguna sanción extra por el cambio de turbocompresor, ya que aún se encuentra dentro de lo permitido.

Mercedes anunció incorporaría la especificación mejorada del turbocompresor al coche del piloto italiano, tal y como permite la normativa del ADUO, mientras que su compañero George Russell se mantendría con la especificación actual, ya que éste debería cumplir la penalización de salida por superar su asignación permitida.

Oscar Piastri, de McLaren, cumplirá una penalización de 10 puestos en la parrilla por un cambio de motor —tal y como había indicado previamente el equipo—.

Carlos Sainz también cumplirá una penalización de 10 posiciones después de que Williams optara por montarle su quinto turbocompresor de la temporada.

¿Cómo fue el viernes en Las Vegas?:

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Al igual que Kimi Antonelli, tanto Oscar Piastri como su compañero de equipo Lando Norris contarán con el turbocompresor mejorado de Mercedes.

Oliver Bearman cumplirá una penalización que le obligará a salir desde el final de la parrilla por un cambio casi completo de la unidad de potencia —incluidos su quinto motor de combustión interna, su quinto turbocompresor, su quinto sistema de escape y su quinto MGU-K—, lo que supone un total de 35 posiciones de sanción.

Por último, Lance Stroll utilizará su noveno acumulador de energía y una octava unidad electrónica de control en Las Vegas, después de que su Aston Martin, propulsado por Honda, sufriera un abandono relacionado con la batería en la última carrera, en Brasil. Por lo tanto, el piloto canadiense cumplirá una penalización de 10 posiciones en la parrilla en total una vez sumados los dos cambios.

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