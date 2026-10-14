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Red Bull sorprende al valorar su primer motor de F1 y avisa a sus rivales: "Un 4 o un 5 sobre 10"

Pese a su exitoso estreno como fabricante de motores en la F1 2026, Red Bull cree que su unidad de potencia aún está lejos de su verdadero potencial.

Juanjo Sáez

Publicado: 14 oct 2026, 13:30

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Liam Fabre

Red Bull está afrontando en 2026 su primera temporada como fabricante total, es decir, que construye tanto su chasis como su unidad de potencia, algo que hace apenas unos años parecía imposible, pero que se hizo realidad gracias a un paso en falso de Honda, seguido de una idea en principio alocada de Christian Horner.

Sin embargo, la estructura de Milton Keynes ha sorprendido a todos con su primer motor de Fórmula 1, luchando por podios y ganando su primera carrera ya en 2026, por no hablar del polémico "ADUO" que le ha colocado desde un inicio como el motor (término) referente de la parrilla, por delante de los más experimentados Mercedes, Ferrari y Honda.

Esto haría pensar que en Red Bull están encantados con su trabajo. No obstante, ante una reciente pregunta de RacingNews365 sobre cómo valoraba Pierre Wache el proyecto, con una nota del 1 al 10, su respuesta sorprendió.

"Diría que un cuatro o un cinco". Ante dicha respuesta, se le preguntó a continuación si eso dejaba mucho margen de mejora y dijo: "Por supuesto, el potencial es enorme".

Y añadió: "Hay que esforzarse más, pero también te sientes más responsable de lo que podamos lograr. En última instancia, tenemos más libertad. Como dices, es una historia de éxito. Pero el camino aún no ha acabado. Tenemos muchas cosas que mejorar juntos".

Más sobre Red Bull:

Desde 2005 hasta 2025, Red Bull ha confiado en fabricantes de motores externos como son Cosworth, Ferrari, Renault y Honda. A partir de este año, eso ha cambiado, ya que el equipo fabrica en colaboración con Ford su propia unidad de potencia conocida como Red Bull Ford DM01, con Ben Hodgkinson al frente del departamento, mientas que paralelamente es Pierre Wache quien se encarga del chasis RB22.

Aunque son departamentos diferentes, Wache asegura que pasar a construir todo bajo un mismo techo ha supuesto una gran cambio para bien, aunque eso no debe confundirse con que sea más sencillo.

"Bueno, yo no diría que sea más fácil, porque tenemos mucha más capacidad y muchas más posibilidades que aún no hemos explorado ni aprovechado. Pero la capacidad y el potencial para lograr un mejor rendimiento son mayores, y por eso hacemos esto".

La principal complicación llega por el hecho de tener los departamentos de motor y chasis bajo un mismo techo, ya que aunque están comunicados y deben tener una sinergia, cada uno trabaja por su cuenta y con plazos muy distintos.

"La colaboración y la integración dentro del equipo están llevando tiempo porque nuestra forma de trabajar es un poco diferente. Por naturaleza, la gente del departamento de motores y la del de chasis son bastante diferentes".

"En cualquier caso, es un proceso de aprendizaje para todo el equipo, ya que el plazo de desarrollo de un chasis es mucho más corto que el de un motor, por lo que la forma de ver las cosas es diferente, y nuestra forma de trabajar con ellos también ha cambiado respecto a lo que solíamos hacer cuando éramos clientes", concluyó Wache.

También puedes leer:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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