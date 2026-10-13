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OFICIAL: la Fórmula 1 vuelve a África; acuerdo de diez años con Ruanda

La F1 ha anunciado un acuerdo de 10 años para volver a llevar el campeonato al continente africano, que lleva ausente del calendario desde 1993.

Roberto Chinchero

Editado: 13 oct 2026, 9:21

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Futuro Circuito de Ruanda

Foto de: Benjamin Vinel

La Fórmula 1 volverá a correr en África. Tras más de treinta años de ausencia, el continente africano recuperará su lugar en el calendario gracias a un acuerdo de diez temporadas anunciado hoy por la Fórmula 1 y el Gobierno de Ruanda. El proyecto prevé la construcción de un nuevo circuito permanente en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, que acogerá el Gran Premio de África al inicio de la próxima década.

Se trata de un anuncio de gran relevancia para el futuro de la Fórmula 1, que alcanza uno de los objetivos estratégicos que Stefano Domenicali seguía desde hace un tiempo. De hecho, África era el único continente habitado que aún no figuraba en el calendario actual, una ausencia que se remontaba a 1993, año en que se llevó a cabo la última edición del Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami.

El regreso de la F1 al continente africano ha sido evaluado y negociado durante varios años. La elección recayó finalmente en Ruanda, un país que ha puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones en infraestructuras deportivas y turísticas, con el objetivo de reforzar su papel en la organización de eventos internacionales.

El acuerdo tendrá una duración de diez años, pero para conocer la fecha exacta de la primera edición del Gran Premio habrá que esperar a que se termine de construir el nuevo circuito. La instalación se construirá según los estándares de Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para acoger una carrera de la Fórmula 1.

¿Llegará Hamilton?:

Un nuevo circuito a 40 kilómetros de Kigali

El proyecto estará coordinado por la Junta de Desarrollo de Ruanda y formará parte de un plan más amplio de desarrollo de infraestructuras, comercio y turismo.

Las nuevas instalaciones se levantarán en la región de Bugesera, en las inmediaciones del nuevo aeropuerto internacional de Kigali, un factor que facilitará la logística de un evento que requerirá conexiones con el resto del mundo.

Según las primeras indicaciones, el trazado se diseñará aprovechando al máximo las características naturales del terreno, en particular los desniveles de la zona.

El objetivo es crear un circuito técnicamente exigente, capaz de ofrecer oportunidades de adelantamiento y una buena visibilidad a los espectadores, integrándose al mismo tiempo en el paisaje.

Las instalaciones no se destinarán exclusivamente a la Fórmula 1. De hecho, el proyecto prevé una estructura que se podrá utilizar durante todo el año para otras competiciones de automovilismo, eventos internacionales, congresos y actos de entretenimiento. Una decisión que responde a la voluntad de que la inversión sea económicamente sostenible también fuera del fin de semana en el que reciba al Gran Circo.

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