Fórmula 1 GP de Singapur

Alonso critica el poder de los equipos top de F1: "Quieren que todo sea aburrido"

Fernando Alonso cree que la F1 debe cambiar el formato al sprint, pero denuncia que los equipos top bloquean cualquier propuesta para proteger sus intereses.

Juanjo Sáez

Editado: 13 oct 2026, 11:08

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso volvió a pronunciarse sobre uno de los debates recurrentes de la F1: el querido para algunos y criticado para otros formato sprint. Después de otro fin de semana en Singapur con carreras prácticamente idénticas entre sí, el asturiano reconoció que la categoría debería plantearse cambios en dicho formato.

Sin embargo, el de Aston Martin cree que hay un obstáculo son los propios equipos.

Al ser preguntado por la posibilidad de modificar el formato para hacerlo más atractivo, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 aseguró que existen ideas interesantes, pero lamentó que sea muy difícil implementarlas con el actual sistema de toma de decisiones.

"No lo sé, probablemente [se necesiten cambios]. Pero el problema es que los equipos tienen todo el poder para votar en contra de cualquier idea".

"Cada vez que surge una idea o un formato innovador, los equipos top se oponen rápido porque quieren que todo sea lo más aburrido posible y así consolidar sus puntos", dijo.

Para Alonso, esta situación debería revisarse en el futuro, aprovechando la negociación del próximo Pacto de la Concordia, el acuerdo que regula el funcionamiento comercial y deportivo de la máxima categoría del automovilismo.

"Creo que eso es algo que se debe abordar para el futuro de la categoría, en el próximo Pacto [de la Concordia] o lo que sea".

"Que alguien pudiese estar por encima de los equipos, porque ellos siempre tendrán sus propios intereses y será complicado cambiar el formato o cualquier otra cosa", aseguró.

Más sobre Alonso:

Alonso no quiere mojarse: "Cuando me retire"

Al ser cuestionado sobre posibles soluciones, como introducir una parrilla invertida o un formato mucho más radical para las carreras al sprint, Alonso prefirió no posicionarse mientras siga compitiendo en la Fórmula 1.

El asturiano dejó entrever que, como piloto en activo, prefiere mantenerse al margen de ese tipo de debates, pero admitió que una vez se retire espera poder cambiar cosas.

"No puedo opinar. Solo cuando me retire, entonces espero poder cambiar eso", afirmó.

Las declaraciones de Alonso vuelven a poner sobre la mesa una discusión que acompaña a las carreras al sprint desde su introducción. Mientras la Fórmula 1 continúa buscando fórmulas para aumentar el espectáculo los sábados, el piloto de Aston Martin cree que cualquier cambio seguirá encontrando un importante obstáculo mientras los equipos mantengan el poder de bloquear las propuestas que no beneficien a sus intereses.

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Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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