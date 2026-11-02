Fórmula 1 GP de México

Así reaccionaron los pilotos de F1 al título de Antonelli: "Ha dejado en ridículo a todos"

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris y otros pilotos elogian al piloto de Mercedes después de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 2 nov 2026, 13:34

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los rivales de Andrea Kimi Antonelli han rendido homenaje al piloto de Mercedes después de que se proclamara campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

El italiano terminó tercero, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, para asegurarse el título a falta de cuatro carreras. Con solo 20 años y 68 días, se ha convertido en el campeón más joven de la historia de este deporte y en el primer italiano que conquista el título de pilotos desde Alberto Ascari en 1953.

Esto es lo que dijeron sus compañeros de parrilla después de la carrera.

Max Verstappen

"Es increíble, por supuesto, la temporada que ha hecho. Y, ya sabes, conseguir algo así a una edad tan temprana me parece realmente impresionante".

"Es maravilloso ver a todo el equipo celebrándolo con él. Su familia también está aquí, así que estoy seguro de que es un día muy emotivo para él y estoy muy orgulloso de él".

Lewis Hamilton

"Mi más sincera enhorabuena a Kimi y al equipo Mercedes. Es fantástico verlos a todos aquí arriba celebrando su éxito. El campeón del mundo más joven de la historia, es algo realmente extraordinario. Y estoy muy agradecido de haber participado en esta carrera y haber podido presenciarlo".

"Obviamente, estoy muy contento por él. Yo me considero joven, pero cuando lo miro a él veo que es todavía más joven, y ver a sus padres debajo del podio tan emocionados es una imagen preciosa, así que estoy muy, muy feliz por él".

"Estaba intentando esperarlo después de la bandera a cuadros, pero supongo que iba muy despacio para celebrarlo, como debe ser. Iré a verlo más tarde, pero se lo merece totalmente. Quiero decir, no ha dado un paso en falso desde que empezó el año".

"Creo que lo que ha hecho es dejar a todo el mundo boquiabierto. Espero que todo el mundo le reconozca suficientemente lo que ha conseguido este año, porque ha dejado en ridículo a todos los demás. Ha pilotado así de bien y ha conseguido entenderse perfectamente con su coche".

"Ha trabajado duro para comprender cómo pilotar este coche. Simplemente, ha sabido sacarle más partido que nadie, así que se merece absolutamente todo el éxito. Ha tenido un año increíble. Y es todavía más impresionante teniendo en cuenta que es solo su segunda temporada en Fórmula 1 y que tiene 20 años".

"Estoy muy contento de ver que mi número 1 pasa a sus manos porque se lo merece, así que, en cierto modo, me alegra cedérselo".

"Creo que el hecho de que sea su segundo año, que tenga un compañero de equipo muy fuerte y que lo haya superado durante toda la temporada dice mucho. Cuenta cuántos errores ha cometido este año. Sinceramente, creo que ni siquiera necesitarías todos los dedos de una mano".

"Ha ganado saliendo desde atrás en la parrilla. Ha ganado saliendo desde delante. Ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha estado ahí en todas y cada una de las carreras, y eso es algo que ningún otro piloto puede decir que haya conseguido esta temporada".

"Ya sabes, ha arrasado con todos. Ha machacado al piloto que lleva el mismo coche que él, y eso es difícil de conseguir, así que ha sido realmente impresionante".

"No sé si necesariamente ha habido una lucha por el campeonato. Simplemente, ha sido una conquista del título. Al principio fue un poco más complicado".

"Ha hecho un trabajo increíble. Creo que conseguir lo que ha conseguido este año en su segunda temporada en Fórmula 1 es realmente impresionante. Está claro que Mercedes ha hecho un buen trabajo a su alrededor, dándole un coche con el que poder rendir y apoyándolo, y él también ha cumplido con su parte, así que ha sido una temporada impresionante".

"No se puede pedir nada mejor. Campeón del mundo entre los dos mejores campeones de la última era de la Fórmula 1, y siendo tan joven. Tiene que disfrutarlo. Creo que lo que ha vivido este año es el sueño de todos nosotros".

"Todos sabíamos que tenía la velocidad, pero creo que la regularidad que ha demostrado este año, subiendo al podio carrera tras carrera, sumando puntos y sin cometer errores, ha sido extremadamente impresionante".

"Soportar esa presión sobre tus hombros, siendo primero en el campeonato durante tanto tiempo y, además, desde el principio hasta el final, es... ¡guau! Así que enhorabuena. Estoy muy contento por él. Es un gran campeón, así que tiene que disfrutarlo".

"Genial, aprende rápido, es un chico increíble. Estoy muy contento por él. Es una gran persona, un piloto extraordinario y no ha cometido errores en todo el año. Buen coche, buen trabajo en equipo y un rendimiento sólido".

"Sentenciar el campeonato cuando todavía quedan cuatro carreras demuestra el nivel al que ha rendido este año".

"Creo que se lo merece completamente y, sinceramente, ha hecho un año realmente bueno. Ha sabido aprovechar al máximo la oportunidad de convertirse en campeón del mundo en su segundo año en Fórmula 1. A muchos de nosotros nos habría gustado tener un coche tan competitivo en nuestros primeros años en la categoría".

"El año en el que tuvo esa oportunidad, lo aprovechó todo al máximo para hacerlo perfecto. Dominó la primera mitad del año y después controló la segunda parte, que es lo que tiene que hacer un campeón del mundo, y creo que lo hizo realmente bien".

"Muy impresionante. Ha estado muy bien durante todo el año, así que todo el mérito es suyo".

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