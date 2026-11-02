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Fórmula 1 GP de México

Norris felicita a Antonelli: "Estoy más que encantado de cederle el número 1"

Lando Norris felicitó a Kimi Antonelli por su primer título mundial de F1, destacó su extraordinaria temporada y espera que lo celebre como se merece.

Juanjo Sáez

Editado: 2 nov 2026, 0:20

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Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de México 2026, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que le permitió ganar con el título a falta de cuatro carreras, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 con tan solo 20 años y 68 días.

Lando Norris, que ganó su primer título con McLaren el año pasado y este domingo acabó quinto en México, dijo tras la carrera que estaba muy contento por el italiano.

"Es que se lo merece. Este año ha sido una locura. Y eso es quedarse corto", afirmó. "Así que, enhorabuena a él, sobre todo a su edad. Ganarlo es algo realmente impresionante".

El británico añadió que esperaba que el piloto celebrara de verdad este momento tan especial, a pesar de su corta edad.

"Estoy muy, muy feliz por él. Es un chico encantador, de verdad. Se lo merece muchísimo, y espero que, aunque sea joven, salga a celebrarlo como es debido", dijo. "Ha tenido una temporada excepcional. Así que, sí, simplemente estoy muy contento por él".

Resumen y resultados de la carrera:

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Norris lleva ya varias semanas elogiando a Antonelli. En declaraciones realizadas en Austin, comentó lo rápido que se adaptó a su nuevo coche en Mercedes, incluso en comparación con su experimentado compañero de equipo, como George Russell.

"Creo que es muy impresionante lo que ha sido capaz de hacer a su edad, en su segundo año en la Fórmula 1. Va a ser el campeón del mundo más joven de la historia. Es realmente increíble", afirmó.

"Valoro mucho a George y creo que es un piloto muy bueno. Pero Kimi ha estado dos niveles por encima de George durante toda la temporada. Así que, ha hecho un trabajo bastante increíble", añadió.

Antonelli ha ganado nueve carreras esta temporada y lidera la clasificación de pilotos con 380 puntos, 119 por delante de Verstappen. Russell, que comenzó el año como favorito al título, ocupa la cuarta posición.

Norris, por su parte, ha tenido dificultades para defender el título, con solo dos victorias en los Grandes Premios de Hungría y de los Países Bajos.

Antes del fin de semana en México, dijo que renunciaría con mucho gusto a su condición de campeón: "No siento más que respeto por Kimi. Es un tipo estupendo. Nos llevamos muy bien y estoy más que encantado de cederle el número 1", afirmó.

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