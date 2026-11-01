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Fórmula 1 GP de México

Antonelli, emocionado, se queda "sin palabras" tras conquistar el título de F1 en México

Kimi Antonelli se echó a llorar tras proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Ciudad de México.

Filip Cleeren

Editado: 1 nov 2026, 23:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El recién coronado campeón del mundo de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, rindió un emotivo homenaje a Mercedes al convertirse en el Gran Premio de México 2026 en el piloto más joven de la historia en ganar el título.

Antonelli terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras una carrera en la que pilotó con la calculadora en la mano para conquistar su primer título, superando en tres años el anterior récord de juventud de Sebastian Vettel.

Dado que ni George Russell ni Lewis Hamilton ganaron la carrera, Antonelli podría no haber terminado para ganar el título, pero subrayó su temprada dominante con una carrera muy sólida, regalándose a sí mismo una celebración en el podio en un Foro Sol abarrotado tras adelantar a Charles Leclerc para hacerse con el tercer puesto.

"Muchísimas gracias, lo hemos conseguido", exclamó Antonelli entre lágrimas al cruzar la línea de meta.

Su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, respondió: "Magnífico trabajo, Kimi. Ha sido un placer formar parte de este viaje contigo, pero esto es solo el primer capítulo".

Al bajarse de su Mercedes W17, se fundió en un abrazo con su padre, su madre y su hermana antes de que sus mecánicos se abalanzaran sobre él, junto a un gran abrazo del jefe del equipo, Toto Wolff.

"No estaría aquí sin Mercedes, sin mi familia", dijo Antonelli. "Estoy muy agradecido por este momento, que perdurará para siempre, y me quedo sin palabras. Estoy intentando asimilar lo que acaba de pasar".

"Este fin de semana me he sentido un poco más tenso, pero estoy tan feliz, tan feliz de que lo hayamos conseguido, ahora ya podemos disfrutar del resto de la temporada".

Relacionado:

Charles Leclerc, Ferrari; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Antonelli compartió el podio con el ganador, Max Verstappen, y con su predecesor en Mercedes, Lewis Hamilton, que quedó segundo: los dos pilotos más laureados de sus generaciones. Y hay muchas posibilidades de que Antonelli acabe siendo el mejor de la suya. "Ha sido una temporada increíble, y compartir este podio con Max y Lewis es realmente increíble", reconoció. "Estoy deseando vivir más duelos en el futuro".

El cuatro veces campeón Verstappen dijo: "Es increíble, por supuesto, la temporada que ha tenido, y hacerlo además a esa edad, creo que es muy impresionante. Es maravilloso ver a todo el equipo celebrando con él. Su familia también está aquí, así que estoy seguro de que es un día muy emotivo para él, estoy muy orgulloso de él".



El siete veces campeón del mundo Hamilton añadió: "El campeón del mundo más joven de la historia. Es algo fenomenal, y estoy muy agradecido de haber podido estar en la carrera para presenciarlo".



Antonelli se convirtió en el primer campeón del mundo italiano en 73 años, desde Alberto Ascari en 1953. Es solo el tercer italiano en lograr ese hito, tras Giuseppe Farina (1950) y el ya mencionado Ascari (1952, 1953).

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