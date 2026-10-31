Fórmula 1 GP de México
La irónica radio de Verstappen sobre uno de los grandes problemas de Red Bull
Max Verstappen no dudó en señalar por radio uno de los mayores defectos de su Red Bull en el GP de México.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 31 oct 2026, 13:45
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
El viernes del GP de México de F1 2026 tuvo de todo para Max Verstappen. El holandés vio desde la barrera la primera sesión, cediendo su coche al novato Ayumu Iwasa, y en la FP2, la única que disputó, tuvo un toque absurdo con Liam Lawson que ha provocado que los comisarios le sancionaran.
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Sin embargo, eso no fue lo único que le provocó quebraderos de cabeza al tetracampeón, que volvió a ver aparecerse los fantasmas de uno de los aspectos que más le preocupan: las salidas.
En el ensayo de arrancadas tras la FP2, Verstappen no dudó en abrir la radio y dejar una curiosa reflexión tirando de ironía... y de crítica.
La radio de Verstappen tras ensayar salidas con el Red Bull en México
"Creo que yo mismo podría esprintar y arrancar más rápido desde la línea de salida. Hago una salida al final del pitlane y es un desastre. Hago otra salida, y otro desastre".
Y remató: "¿Por qué no cambiamos algo más? ¿O sería mejor hacer una salida al estilo de Le Mans? Ya sabes, corro, empujo el coche y me subo. Y entonces saldríamos a toda velocidad para la carrera".
Un problema difícil de solucionar
Verstappen y su compañero Hadjar ya habían señalado ese problema en las últimas semanas, pero tras el GP de Estados Unidos su jefe Laurent Mekies admitió que era un problema difícil de solucionar.
"El problema de las salidas es complejo de resolver, porque el rendimiento en la salida implica prácticamente a todos los departamentos de la empresa, probablemente a todos menos al departamento de aerodinámica. Es el motor, es la caja de cambios, es el embrague, son muchas cosas..."
Cuando tras la FP2 le preguntaron a Verstappen por ello, el neerlandés no quiso entrar mucho en la respuesta, y solo comentó: "Bueno, conocemos nuestras limitaciones; las cosas no van a cambiar por arte de magia de un fin de semana a otro, ya sabes".
Por tanto, este domingo, tocará de nuevo salir a la defensiva.
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