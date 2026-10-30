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Fórmula 1 GP de México

El dardo de Verstappen a Lawson tras su choque en la FP2 de México

Max Verstappen lanzó una indirecta a Liam Lawson después de tocarse en los segundos entrenamientos libres del GP de México de F1.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 23:41

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen y Liam Lawson dejaron la imagen de la jornada en la FP2 del GP de México 2026 de F1 este viernes, cuando se tocaron en pista, lo que dañó el Red Bull y dejó trozos del coche del neerlandés a la salida del foro sol, provocando una bandera roja que afortunadamente no duró demasiado.

Lo ilógico del accidente, más allá de porque fue en una sesión de entrenamientos libres, es que se trataba de dos equipos hermanos, un Racing Bulls contra un Red Bull, eso sin entrar en el estatus de un tetracampeón del mundo y claro jefe de filas de los de las bebidas energéticas y un piloto que ni siquiera tiene asegurado el puesto para 2027.

Y precisamente a eso hizo alusión Verstappen ante la prensa, cuando Sky Sports le preguntó. Y es que después de que el periodista le hablar de un incidente desafortunado, contestó: "Bueno, no creo que se le pueda llamar mala suerte; tal vez lo que intentaba hacer no fue una conducta muy inteligente".

El periodista únicamente replicó "Okey", y Verstappen quiso ir más allá: "A fin de cuentas, esto no va a cambiar mi fin de semana, pero si yo fuera él, actuaría con un poco más de inteligencia. Además, cuando estás luchando por conservar tu asiento, no es una conducta muy inteligente".

Esa advertencia, que también parece un aviso, llega en un contexto en el que Liam Lawson se ve amenazado por Nikola Tsolov, del que muchos dicen ya tendría asegurado un asiento como titular el año próximo en Racing Bulls junto al joven Arvid Lindblad, aunque Lawson lleva a estas alturas de curso 77 puntos por 38 del debutante.

Verstappen y Lawson fueron llamados a declarar ante comisarios después de la sesión.

Max, que con el coche dañado cerró el día en la quinta posición y muy poco por delante de su compañero Isack Hadjar, resumió así su jornada de viernes: "Es complicado. La sesión podría haber ido un poco mejor, pero, al mismo tiempo, creo que no estamos demasiado lejos".

"Solo hace falta hacer algunos ajustes, aunque supongo que todos dirán lo mismo; al fin y al cabo, nunca se tiene una sensación perfecta. Pero, si miras a los demás, te das cuenta de que nadie lo está pasando precisamente bien en pista en lo que respecta al agarre".

Así fue el viernes de F1 en México:

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