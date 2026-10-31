Fórmula 1 GP de México

Hadjar, ¡a comisarios tras empujar a un aficionado! (Vídeo)

Isack Hadjar tendrá que declarar este sábado ante los comisarios del GP de México de F1 después de haber empujado a un aficionado en el paddock.

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 10:05

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Las redes sociales se incendiaron en la tarde de México y la madrugada de España cuando surgió un vídeo de Isack Hadjar en el paddock. En él, el piloto de Red Bull avanza a paso ligero cuando un aficionado intenta hacerse un selfie con él, y después de tratar de apartarle en un primer momento y el fan seguir en su intento de foto, el francés le empuja.

El clip que se ha visto en las redes sociales únicamente muestra lo narrado, y se desconoce si hubo algo previo que hiciera a Hadjar comportarse de esa manera. Por añadir contexto, el incidente se produjo entre la FP1 y la FP2, después de que la sesión en la que Hadjar era el único piloto titular de Red Bull (Max Verstappen dejó su coche a Ayumu Iwasa) terminara 11º, lejos del novato japonés y muy lejos del mejor tiempo. En esos Libres 1, había sufrido problemas de potencia en su Red Bull, que le dejaron como tercer piloto con menos vueltas.

Sea como fuere, los comisarios tomaron nota y convocaron al piloto, que tendrá que acudir a declarar ante ellos este sábado, a las 17:15h de España y cuando en México sean las 10:15h, una hora antes de la FP3 (18:30h de España, 11:30h locales).

El comunicado de los comisarios del GP de México de F1 2026 informa de una "presunta infracción del artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA —mala conducta— en relación con un incidente ocurrido este viernes en el paddock de la Fórmula 1".

Ese apartado del reglamento deportivo sanciona cualquier tipo de comportamiento físico o verbal inadecuado, hostil o irrespetuoso cometido conta comisarios, miembros de los equipos, prensa o espectadores.

Aunque el comunicado no hace referencia a ningún incidente concreto, se da por hecho que se trata de las imágenes mencionadas, que provocaron un gran revuelo en las redes. La mayoría de aficionados condenaron el comportamiento de Hadjar, mientras otros se preguntaban qué habría detrás para que reaccionara de esa manera.

Hay quien incluso se atrevió a sugerir si la lesión de mano que dejó a Hadjar fuera de dos carreras tras las vacaciones de verano se debió a un mal golpe en un entrenamiento, como se explicó en su momento, o a una pelea.

Ahora los comisarios disponen de un amplio abanico de sanciones en caso de que se confirme la infracción y no convenzan las explicaciones de Hadjar. Las consecuencias pueden ir desde una simple amonestación hasta una sanción deportiva o una multa, que en ese apartado del reglamento y al tratarse de la primera de las infracciones sería de 10.000 euros.

Por añadir información, los accesos al paddock los distribuye la FIA y, en el caso de aquellos que pertenecen al Paddock Club, los vende directamente la Fórmula 1.

Los comisarios, ocupados en México:

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