Fórmula 1 GP de México

La casi ridícula multa a Aston Martin por un mínimo exceso de velocidad de Alonso

Aston Martin fue sancionado con 100 euros por superar Fernando Alonso la velocidad mínima permitida en el pitlane durante la FP1 de México.

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 10:51

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vaya por delante que 100 euros no es algo ridículo, tampoco para quien escribe este artículo. Pero cuando hablamos de un equipo de F1, un deporte que establece en más de 200 millones de euros (215 millones de dólares) el límite de costes, es una cantidad casi ínfima.

Y esa precisamente es la cantidad que tiene que pagar Aston Martin tras multarle la FIA por el exceso de velocidad de Fernando Alonso en la FP1 de México. En esos primeros entrenamientos libres del fin de semana, el asturiano pasó por el pitlane del Autódromo Hermanos Rodríguez a 80.2 km/h, es decir, 0.2 km/h más de lo que permite el reglamento, limitado a 80 km/h.

En esa sesión, con hasta diez pilotos suplentes mientras los equipos cumplen con el requisito de dejar dos sesiones de FP1 con cada uno de sus dos coches durante la temporada a pilotos con menos de dos carreras en la categoría, Alonso terminó séptimo. Precisamente la ausencia de diez titulares dejó en 'stand by' la valoración del ritmo real del Aston Martin, aunque hubiera hecho ese tiempo con medios mientras otros iban con blandos.

Luego, en la FP2, ya con los 22 pilotos titulares, Alonso fue 12º, con su compañero Lance Stroll 20º.

Respecto a la multa, mucho más dinero recaudó la FIA con Audi, después de que también en los Libres 1 y con Freddie Slater en el coche de Gabriel Bortoleto el equipo sacara al joven a pista con un ventilador de refrigeración enganchado en uno de los laterales del monoplaza.

"El representante del equipo explicó que, al percatarse de que el ventilador de refrigeración seguía acoplado, consultó con sus ingenieros para determinar si era seguro continuar la vuelta; estos le confirmaron que sí lo era. Posteriormente, el equipo indicó al piloto que entrara en boxes, confirmándose que este no era consciente del problema", explicaron los comisarios.

"Aunque el ventilador no llegó a desprenderse del monoplaza (como ocurrió con otro coche en Australia este mismo año), existía la posibilidad de que lo hiciera. Por consiguiente, se impuso una sanción similar a la aplicada al coche número #12 en Australia".

La multa para Audi en México ha sido de 7.500 euros. El problema que mencionó la FIA ocurrido en la primera carrera del año, por cierto, fue de Mercedes con Andrea Kimi Antonelli.

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