Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull revela cuándo solucionará los problemas "absurdos" de Verstappen y Hadjar

Red Bull sigue sufriendo con las salidas y los fallos de radio, dos problemas que desesperan a Verstappen y Hadjar. Laurent Mekies explica por qué uno podría resolverse pronto, pero el otro tendrá que esperar a 2027.

Ronald Vording

Editado: 27 oct 2026, 19:08

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Aunque Max Verstappen volvió a conseguir un podio, algo que durante buena parte de esta temporada de Fórmula 1 parecía ser el máximo al que podía aspirar, lo cierto es que el domingo por la noche había pocos motivos de satisfacción en el hospitality de Red Bull.

Varios miembros del equipo reconocieron en el paddock que el ritmo de carrera de Andrea Kimi Antonelli era imposible de igualar, aunque ambos pilotos de Red Bull se mostraron frustrados porque la escudería no había conseguido extraer todo el potencial de su paquete en Austin.

En parte, esto se debió a problemas específicos de esta carrera, como las decisiones estratégicas con las que Verstappen no estaba satisfecho —especialmente la insistencia en utilizar los compuestos más blandos cuando los más duros parecían funcionar mejor— y el comportamiento irregular de la unidad de potencia. Sin embargo, la complicada tarde del domingo en el Circuito de las Americas también estuvo marcada por dos problemas que se han repetido a lo largo de este año: las malas salidas y los fallos técnicos en la radio del equipo.

Todo ello provocó la frustración de Isack Hadjar, que lo resumió de la siguiente manera en la zona de prensa, ante varios medios, entre ellos Motorsport.com: "Ahora mismo, lo que no somos capaces de hacer son las cosas pequeñas".

"Tengo problemas con la radio, ni siquiera sé lo que está pasando. Y cada vez que suelto el embrague, todo se convierte en una pesadilla. Si solucionamos estos dos problemas, quizá ya podríamos estar en el podio. Parece que somos capaces de hacer las cosas más difíciles, pero no podemos hacer las más absurdas".

Con "las cosas más difíciles", se refería, naturalmente, al hecho de que Red Bull ha conseguido remontar la enorme diferencia que le separaba de los equipos de cabeza. En Australia, China y Japón, el déficit medio de ritmo de carrera era de 1,2 segundos por vuelta, y recuperar semejante distancia a lo largo de una temporada no es, desde luego, una tarea sencilla.

Al mismo tiempo, solucionar el problema de las salidas y poner fin a los fallos de radio ha resultado más complicado de lo esperado. Cuando Motorsport.com trasladó estas observaciones a Laurent Mekies, haciendo referencia a las declaraciones de Hadjar, el director del equipo aclaró que ambos aspectos debían tratarse por separado. Sí, el problema de la radio es inaceptable para un equipo puntero y debe resolverse antes de que termine este año, pero las dificultades en las salidas son más complejas y seguirán siendo un obstáculo hasta 2027.

"Creo que hay dos maneras diferentes de responder a vuestra pregunta", explicó Mekies cuando este medio le planteó la cuestión.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Creo que hay algo de verdad en lo que dice Isack, en el sentido de que todos estamos frustrados por tener problemas con la radio por segunda carrera consecutiva. Nos está complicando mucho la vida a todos, así que es cierto que nos gustaría solucionarlo bastante rápido, porque es algo que debería funcionar sin que tuviéramos que dedicarle demasiada energía".

"Así que tiene razón en eso. El problema de las salidas es algo más complejo de resolver".

En cuanto a los problemas de radio, ambos pilotos se vieron afectados en Austin, aunque para Hadjar fue la primera vez esta temporada. Verstappen, por su parte, los ha sufrido con mayor frecuencia. En Singapur, su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, no podía escucharle, lo que obligó a 'GP' a recurrir a una comunicación mediante códigos. En Austin, Verstappen no podía escuchar a su ingeniero de carrera sustituto, Tom Hart —quien, según Mekies, hizo un gran trabajo—, lo que volvió a dificultar la comunicación.

Red Bull reconoce que todavía no comprende del todo estos problemas de radio, aunque Mekies considera que no deberían ser excesivamente complicados de resolver.

"Si lo entendiéramos, ya lo habríamos solucionado. No comprendemos del todo por qué estamos sufriendo estos problemas. Tengo que admitir que la competencia está haciendo un trabajo mejor que nosotros, porque podemos escuchar las radios de todos los demás y nosotros hemos tenido más dificultades de las que nos habría gustado".

Las salidas pueden mejorar, pero hacen falta cambios de hardware para solucionarlas definitivamente

El problema de las salidas es considerablemente más complejo. Después de la carrera de Austin, Hadjar afirmó que Red Bull necesita rediseñar el embrague, argumentando que él sigue correctamente todos los procedimientos, pero que el embrague sigue siendo demasiado sensible.

Sin embargo, Mekies aclaró que no es tan sencillo y que, en realidad, el problema de las salidas está relacionado con una amplia variedad de factores.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"El problema de las salidas es algo más complejo de resolver, en el sentido de que el rendimiento en la salida implica prácticamente a todos los departamentos de la empresa, probablemente con la excepción del departamento de aerodinámica".

"Es el motor, es la caja de cambios, es el embrague, son muchas cosas. Y desde luego, desde el principio de la temporada hemos visto que no somos la referencia en cuanto al rendimiento en las salidas".

Por lo tanto, una solución definitiva requerirá varios cambios de hardware de cara a la temporada 2027 de Fórmula 1, relacionados con la interacción entre el embrague, la caja de cambios, la unidad de potencia y el turbo.

Dicho esto, Red Bull reconoce que debería ser posible conseguir un rendimiento algo mejor con el software y el hardware actuales del que está logrando en estos momentos, y también está analizando lo que hace su equipo hermano, Racing Bulls, en este sentido. De media, Racing Bulls ha realizado mejores salidas, aunque Verstappen ha asegurado que todo es idéntico y que la diferencia únicamente puede estar en los procedimientos.

Mekies reconoció que todavía debería haber más rendimiento por extraer en ese apartado, aunque subrayó que Red Bull ya ha conseguido avances importantes en comparación con Melbourne.

"Aunque hemos reducido la diferencia, porque quizá recordéis lo malas que eran nuestras salidas al principio del año, seguimos sin ser la referencia", explicó Mekies.

"Y sí, el hecho de que el coche haya mejorado mucho mientras tanto y ahora esté luchando más cerca de los puestos de cabeza hace que ese déficit sea todavía más doloroso, porque la competencia que tenemos a nuestro alrededor es muy fuerte".

"Así que, volviendo a vuestra pregunta, por un lado estoy convencido de que seguiremos reduciendo la diferencia con la competencia de aquí a final de año, porque aprendemos en cada carrera. En cada carrera encontramos pequeñas maneras de recortar distancias".

Sin embargo, una solución real y a largo plazo tendrá que esperar hasta el próximo año.

"Por otro lado, también sé que no seremos la referencia antes de que termine la temporada. Eso requerirá algunos cambios importantes de diseño y de hardware, y es algo que no veremos hasta el año que viene".

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