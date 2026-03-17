¿Qué hay detrás del "espectáculo de terror" de Red Bull y Verstappen en China?

Tras un prometedor debut de Red Bull con su propia unidad de potencia en Australia, el fin de semana de carrera en China resultó ser una experiencia dolorosa. Isack Hadjar sumó sus primeros puntos para el equipo, pero su octavo puesto no fue motivo de alegría en el paddock. La retirada de Max Verstappen eclipsó ese resultado y, quizás aún más, la falta de ritmo puro a lo largo de todo el fin de semana.

¿Quieres más contenido de F1 como este e información prime de cada campeonato? ¡Suscríbete a Autosport.com!

Cuando Verstappen habló con los medios tras su abandono, se tomó su tiempo. El piloto holandés expuso sus opiniones durante ocho largos minutos y la mayor parte de su intervención se centró en su descontento con el reglamento.

El piloto de Red Bull dijo que los aficionados que disfrutan de esta nueva Fórmula 1 "no entienden cómo funciona el automovilismo" y que sigue pareciéndole más parecido al Mario Kart. Lo que más le molesta es el hecho de que ya no pueda disfrutar de la F1 y que, en su opinión, la categoría vaya por mal camino.

Según el jefe de Mercedes, Toto Wolff, esa crítica está estrechamente relacionada con la situación actual en Red Bull: "Max está viviendo en un especáculo de terror. Si miras la cámara onboard de ayer en la clasificación, se ve que es horrible de conducir. Se nota, pero no es lo mismo con otros equipos".

El propio Verstappen niega que su frustración con las reglas esté relacionada con la situación deportiva; según él, ambas cosas deben separarse. "Lo diría incluso si yo mismo ganara", dijo.

Dos problemas distintos detrás de los problemas de Verstappen

Dicho esto, está claro que Red Bull se encontró con problemas importantes en China. Quizá lo más visible fue la salida. En Australia, Verstappen ya tuvo una mala salida, y en Shanghái le ocurrió dos veces. En la carrera sprint entró en la curva 1 en vigésima posición, mientras que el domingo era decimosexto.

Antes de la carrera principal, Verstappen bromeó: "Ayudaría no volver a estar en vigésima posición en la primera vuelta". Y añadió que el problema debería haberse resuelto, pero unas horas más tarde se demostró que no era así.

"La salida fue un gran problema, igual que ayer", admitió el holandés tras la carrera. "En Melbourne me quedé sin batería y aquí los dos problemas fueron los mismos [ambos días]. Simplemente no tengo potencia. En cuanto suelto el embrague, el motor no responde".

Aunque la salida ha sido un problema en todas las carreras de esta temporada, Red Bull debería poder resolverlo en un plazo relativamente corto. De hecho, Hadjar ya ha tenido buenas salidas con el RB22, especialmente la de Melbourne.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Una diferencia crucial con respecto a los últimos años

Más preocupante que las salidas fue el ritmo puro en Shanghái, o la falta del mismo. Tras la carrera en Australia, el director del equipo, Laurent Mekies, estimó que la diferencia con Mercedes era de un segundo por vuelta y añadió que la mitad se debía a la unidad de potencia y la otra mitad al chasis.

En China, el panorama fue diferente en dos aspectos. En primer lugar, la diferencia era mayor en cuanto al ritmo de carrera y, en segundo lugar, el equilibrio entre la unidad de potencia y el chasis era diferente. "Diría que este fin de semana lo más importante fue, sin duda, el coche", aclaró Verstappen.

Red Bull nunca consiguió que el coche entrara en un rango adecuado, lo que se tradujo en un desgaste de neumáticos muy elevado, que castigó especialmente al delantero izquierdo —siempre el factor limitante en Shanghái—.

"Otro gran problema para nosotros en este momento es el desgaste de los neumáticos. Estamos sufriendo mucho graining, probablemente más que los que nos rodean", confirmó Verstappen.

"El resto de la carrera fue de nuevo igual que la sprint, mucho graining, imposibilidad de apretar, un ritmo terrible, un equilibrio terrible, como el sábado. Así que, sí, simplemente un fin de semana muy malo".

Cuando Verstappen dice que los problemas del domingo fueron los mismos que los del día anterior, pone de relieve una diferencia importante con respecto a años anteriores. Red Bull ha tenido muchos fines de semana en los que las cosas empezaron mal, pero después de que el equipo le diera la vuelta al coche, solían arreglar las cosas justo antes del inicio de la clasificación, pero ahora eso no ocurre.

El fin de semana al sprint en Shanghái también ofrecía esa posibilidad, con dos periodos de parque cerrado, y Red Bull intentó aprovechar al máximo esa oportunidad. El equipo intentó utilizar todos los datos del sprint para situar al RB22 en una mejor posición de cara a la clasificación, pero simplemente no lo consiguió. De hecho, las quejas de Verstappen siguieron siendo exactamente las mismas.

"Hemos cambiado muchas cosas en el coche y no se nota ninguna diferencia. Llevamos todo el fin de semana desajustados, el coche es completamente imposible de conducir", dijo tras la clasificación.

"En el pasado, a veces le dábamos la vuelta y funcionaba. Ahora, nada funciona. Así que, sí, simplemente no es agradable. No puedo apretar, cada vuelta es, sinceramente, una cuestión de supervivencia. No lo estoy disfrutando en absoluto. Es muy inconsistente", añadió.

Esas últimas palabras ponen de relieve otra diferencia clave con respecto a años anteriores. En ciertas etapas de la temporada pasada, Red Bull también carecía de ritmo absoluto, pero el coche seguía reaccionando de la forma que Verstappen esperaba. Eso al menos le daba un arma con la que luchar y, a veces, compensar la falta de velocidad pura. Pero ahora, con el equilibrio es tan desequilibrado que ese elemento también ha desaparecido.

"Creo que en los últimos años estábamos en una posición mucho más estable que la actual. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en este momento", admitió el cuatro veces campeón del mundo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

A Red Bull le vendría muy bien el descanso tras Japón

El fin de semana en China ha puesto de manifiesto que aún hay varios problemas por resolver en lo que respecta al chasis, al menos en este tipo de circuitos. Con la nueva unidad de potencia, muchos en el paddock esperaban que Red Bull tuviera dificultades en lo que respecta al motor, pero la realidad ha resultado ser más compleja que eso, algo que también reconoce el director del equipo, Mekies.

La rueda de prensa con el francés se canceló tras la difícil carrera, pero en un comunicado de prensa Mekies admitió que queda mucho trabajo por hacer.

"En cuanto al rendimiento, nuestro paquete mostró algunas grandes deficiencias. Sin embargo, hemos aprendido mucho en las últimas semanas, y espero que podamos ser más competitivos a partir de la próxima prueba en Japón, dentro de quince días. Después de eso, la desafortunada pero inevitable cancelación de las carreras de abril nos dará a todos la oportunidad de trabajar muy duro".

La cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí podría ser una bendición disfrazada para Red Bull. Le da al equipo liderado por Mekies y al director técnico Pierre Wache un poco más de tiempo para analizar los datos y encontrar posibles soluciones a largo plazo.

"Después de Japón, por supuesto, tendrás unas semanas extra para mejorar un poco más el rendimiento del coche, pero al mismo tiempo los demás también mejorarán su rendimiento, ¿no?", reaccionó Verstappen. "Realmente no es donde queremos estar. Sé que todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo y creo que dentro del equipo están tan frustrados como yo, pero sí, queremos mejorar y esperemos que ya podamos estar un poco mejor en Japón".

De los cuatro equipos punteros de los últimos años, Red Bull parece ser el que más necesita el descanso. McLaren también tiene trabajo por delante tras tres DNS en solo dos fines de semana de carrera, pero el director del equipo, Andrea Stella, afirmó que el concepto general del coche sigue siendo una buena plataforma, solo que por ahora está poco desarrollada.

En Red Bull, el coche no respondió como se esperaba en China, ni a las acciones de Verstappen al volante ni a todos los cambios de configuración que se intentaron. El equipo con sede en Milton Keynes tiene trabajo por delante para volver al lugar que le corresponde, y a juzgar por Shanghái, bastante.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images