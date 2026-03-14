Verstappen, desesperado con el Red Bull: "Cada vuelta es sobrevivir, es inconducible"

Max Verstappen lamentó el carácter "inconducible" del coche de Fórmula 1 de Red Bull y aseguró que "cada vuelta es como sobrevivir" tras clasificarse octavo para el Gran Premio de China.

Verstappen terminó noveno en el sprint del sábado por la mañana después de que una desastrosa salida le hiciera caer posiciones como una piedra, y saldrá octavo en la parrilla después de que Red Bull estuviera completamente perdido con su RB22.

El equipo de Milton Keynes se enorgulleció el año pasado de sus drásticos cambios de configuración entre los entrenamientos y la clasificación, pero a pesar de volver a poner el coche patas arriba, esta vez no hubo milagros.

Tanto en el sprint como en la clasificación del gran premio, Verstappen sufrió la pesadilla de cualquier piloto: un coche que al mismo tiempo sobrevira y subvira, y que no comunica qué va a hacer a continuación.

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Esto dejó a Verstappen a nueve décimas de la pole en novena posición, con su compañero de equipo Isack Hadjar otra décima más atrás.

"Cambiamos muchas cosas en el coche, y no marca ninguna diferencia", explicó Verstappen. "Todo el fin de semana hemos estado fuera de ritmo, el coche es completamente inconducible. Ni siquiera puedo tener una referencia mínima. Cada vuelta es como sobrevivir. El balance está completamente desconectado".

Cuando le preguntaron de dónde vienen sus problemas, respondió: "Un poco del motor, pero probablemente no sea lo principal. Ahora mismo perdemos muchísimo con el coche en este circuito. Además, tampoco puedo empujar en absoluto porque el coche no me lo permite. Por eso no siento que tenga el control del coche. Simplemente no es como debería ser. Desde la primera vuelta con esta nueva reglamentación no he disfrutado este coche, seguro".

Eso significa que Verstappen tiene pocas esperanzas de remontar posiciones, y cree que terminará la carrera del domingo "donde estoy".

Verstappen reveló que su problema en la salida fue similar al de Liam Lawson con su arranque extremadamente lento en Melbourne, aunque descartó problemas con la carga de la batería. "La batería estaba bien. Pero no obtuve suficiente potencia del motor. Básicamente tuve el mismo problema que Liam tuvo más o menos en Australia. Espero que podamos solucionarlo. Si no, volveré a salir P20", dijo el cuatro veces campeón del mundo.

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Red Bull no pareció tan poco competitivo en Melbourne, donde Hadjar se clasificó tercero y un accidente evitó que Verstappen ocupara también la segunda fila.

Pero según el nuevo compañero de equipo de Verstappen, el resultado de la semana pasada se debió más al bajo rendimiento de los rivales de Red Bull que al propio rendimiento del coche del equipo.

"No, no es diferente", dijo. "Creo que en Melbourne estábamos a ocho décimas en un circuito más corto. Aquí es mucho más largo, lo que nos deja más expuestos. Así que la pérdida de tiempo por vuelta es mayor, pero tenemos el mismo rendimiento. Creo que ellos [Ferrari y McLaren] realmente lo hicieron muy mal el fin de semana pasado. Eso es todo lo que puedo decir".

"Estábamos en el límite de lo que tenemos como paquete. Así que por ahora sufrimos, y luego progresaremos durante la temporada".