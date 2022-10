Cargar el reproductor de audio

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos 2022 fueron una oportunidad única para que varios nombres dejaran su huella en la máxima categoría del automovilismo, puesto que algunas escuderías utilizaron esa práctica para poner a un novato y cumplir con las exigencias de la FIA de poner a un debutante en al menos dos sesiones oficiales en un fin de semana a lo largo de la temporada.

Así fue como llegó el estreno de Alex Palou, Théo Pourchaire, Logan Sargeant y Robert Shwartzman, y aunque Haas optó por montar a Antonio Giovinazzi, alguien con experiencia en el Gran Circo, se puede considerar al italiano como un candidato a algunos de los asientos libres que quedan en la parrilla.

Robert Shwartzman, el candidato de Ferrari con pocas opciones

El mejor de los que debutaban fue el ruso con licencia israelí de Ferrari, quien puso a su F1-75 en el 16º lugar, a más de dos segundos de su compañero, Carlos Sainz, que fue el más veloz en la FP1 en el Circuito de las Américas. Shwartzman, consciente de que, por el momento tiene las puertas cerradas en la Fórmula 1, podría ser una opción a tener en cuenta si desde Maranello le siguen dando más oportunidades.

"Estoy deseando volver a conducir en Abu Dhabi en mi segundo entrenamiento oficial", dijo el del Cavallino Rampante tras bajarse del coche. "Creo que con mi conocimiento de la pista allí y la experiencia adquirida, puedo hacerlo aún mejor. Gracias a la Scuderia Ferrari por su confianza y por esta oportunidad".

Alex Palou, una apuesta de McLaren que seguirá brillando en IndyCar

Otro que está en una situación similar es el segundo de los novatos, Alex Palou, que tiene un contrato en vigor con Chip Ganassi Racing en la IndyCar, pero no esconde su motivación por hacerse con un volante en el Gran Circo. El barcelonés fue 17º, dejando buenas sensaciones con su McLaren, o mejor dicho, con el de Daniel Ricciardo, a quien sustituyó en Austin.

"Ha sido un año duro, mucho. Las cosas no salieron como queríamos, pero creo que terminó muy bien para lo que podría haber sido", explicó el español sobre la disputa legal entre la escudería de Woking y su conjunto en IndyCar durante el verano. "Así que saco todo lo positivo de eso".

"Tengo un equipo increíble a mi alrededor para el próximo año en la IndyCar, tuve la oportunidad de hacer pruebas en la Fórmula 1, entrenamientos libres y aprender de ellos", continuó. "Así que creo que he sacado lo mejor de todo lo que podía conseguir, estoy contento".

"Sigo sonriendo igual en la IndyCar, diría que quizá no igual, pero sigo sonriendo mucho", contestó cuando se le preguntó si su sueño final era la Fórmula 1. "Probablemente, hoy un poco más, el doble, aunque, obviamente, creo que como piloto de carreras que le gusta el automovilismo, la Fórmula 1 es donde quieres ir".

"A lo largo de mi carrera, me di cuenta de que la Fórmula 1 no era un lugar en el que pudiera realmente alcanzar. Pasé por la IndyCar y lo conseguimos, y curiosamente, conseguir ese campeonato, me dio la oportunidad de estar aquí hoy", aseguró Palou. "No lo estoy persiguiendo [llegar al Gran Circo], pero si alguien me da una oportunidad, la cogeré, ese es el sueño".

Théo Pourchaire, el joven francés que quiere irrumpir en Alfa Romeo

Quien tampoco lo hizo nada mal fue Théo Pourchaire, que con 19 años probó lo que era un Fórmula 1 en una sesión oficial por primera vez. El francés de Alfa Romeo ha escalado muy rápidamente en los campeonatos inferiores, y en el horizonte se asoma la opción de ser titular algún día.

"Estaré en México con el equipo como piloto reserva para trabajar y mejorar un poco, para aprender muchas, muchas cosas como he dicho, porque hay muchas más cosas que en la Fórmula 2", dijo cuando se le preguntó sobre sus planes de futuro.

"En Abu Dhabi será la última ronda de la F2, así que me centraré en eso, para terminar bien mi temporada, y luego está el test de novatos. No está confirmado que vaya a conducir con el equipo, pero es posible que lo haga", comentó el galo.

Logan Sargeant, solo una superlicencia lo separa de la Fórmula 1 con Williams

Por su parte, el estadounidense Logan Sargeant fue el peor de los novatos, ocupando la 19ª plaza, aunque si consigue la superlicencia tiene muchas opciones de ocupar el asiento de Nicholas Latifi en Williams: "Sinceramente, no estoy seguro, necesito hacerlo bien en Abu Dhabi para asegurarme la superlicencia".

"Y ese es el principal objetivo en este momento. Se trata de salir ahí, hacer una buena carrera, y consolidarme entre los tres primeros del campeonato", comentó el que tiene más papeletas de llegar al Gran Circo en 2023.

Antonio Giovinazzi, el experimentado que casi se despide de la Fórmula 1

Sin embargo, Antonio Giovinazzi, quien estuvo con Alfa Romeo durante tres temporadas e hizo apariciones esporádicas con Sauber en 2017, sufrió un accidente con Haas que podrían hacer tambalear sus posibilidades de un regreso.

El italiano, que fue el último clasificado en los entrenamientos libres en Austin, reconoció que no sabe qué será de él el próximo curso: "Todavía no lo sé. Veremos qué pasa, solo quedan cuatro carreras".

"Como digo, son las carreras, no estaba empujando, fue el segundo acelerón en la sesión", dijo sobre su golpe con las protecciones. "Desgraciadamente, perdí la parte trasera, y todavía tenemos que comprobar lo que pasó. Seguro que es un error mío, lo siento mucho por el equipo".

"Es la Fórmula 1, a veces mereces quedarte y no ocupas el asiento, a veces, es así, como he mencionado, son las carreras", continuó. "Seguro que no ayuda [el accidente], pero por otro lado, ya demostré lo que podía hacer en la Fórmula 1".

"Sé que no es después de esta vuelta y unas cuantas curvas que terminará mi trayectoria. Vamos a ver qué pasa, pero sí, ahora miro hacia adelante y veo lo que pasa, seguro que no ayuda, pero como he dicho, ya hice tres años en la Fórmula 1, por lo que si la gente me quiere, no es por lo de hoy, es por el pasado, lo que hice y lo que haré", explicó el de Haas.

Sobre sus planes más inmediatos, reveló: "Creo que el test de Abu Dhabi, aunque no sé si es un test de novatos o uno normal. Seguro que si es uno normal, es más para el piloto oficial del equipo, y si es un rookie, ya no lo soy, no lo creo para ser sincero, pero nunca digas nunca".

"En la Fórmula 1, ya vimos lo que pasó con Nyck [de Vries] en Monza. Vamos a ver lo que pasó, pero de momento no sé qué haré en 2023", aseguró el italiano. "La prioridad es volver aquí. Si no, me gustaría, y ya no es un secreto, ir a los hypercars".

