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Toto Wolff: "Lo de Antonelli en 2026 ha sido una de las mayores sorpresas de mi carrera"

Toto Wolff ha vivido muchas cosas a lo largo de su carrera como director de Mercedes en la F1, pero incluso a él le ha sorprendido Antonelli en 2026.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Cuando Toto Wolff celebró su rueda de prensa anual con la prensa neerlandesa en Zandvoort hace un año, Andrea Kimi Antonelli se encontraba en plena racha de dificultades que caracterizaron la parte europea de su temporada. El entonces debutante mostró algunos momentos de brillantez en Miami y Canadá, pero estos se intercalaron con fines de semana decepcionantes durante su debut en la Fórmula 1.

En aquel momento, Wolff solía resumirlo así: "A veces hay momentos brillantes que nos dejan boquiabiertos, y otras veces nos estamos tirando de los pelos. Pero todo eso sí, está en línea con las expectativas".

La expectativa entre muchos en el paddock era que 2026 seguiría en gran medida el mismo patrón. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Antonelli ha podido combinar su talento con un enorme avance en cuanto a regularidad.

El joven italiano ha subido al podio en todas las carreras disputadas hasta ahora, excepto en Barcelona y Silverstone, y cuenta con una ventaja de 59 puntos en el campeonato sobre su compañero de equipo George RussellLewis Hamilton, de Ferrari.

Cuando Motorsport.com preguntó a Wolff si la magnitud del progreso de Antonelli era quizá incluso una de las mayores sorpresas que había vivido a lo largo de su dilatada carrera, la respuesta fue clara: "Sin duda".

Dicho eso, Toto Wolff ya había sido advertido el año pasado por pilotos como Lewis Hamilton y Max Verstappen de que esto iba a suceder.

"Creo que los grandes lo saben", explicó Wolff. "Se dice que hace falta ser uno de ellos para reconocer a otro. Y creo que, si escuchas lo que decían Lewis o a Max el año pasado, ya dijeron que tenía este potencial".

"Y eso es lo que también sentíamos en el equipo, al ver sus resultados anteriores en karting y en las categorías inferiores. No obstante, salir tras el invierno y dar en el clavo prácticamente en todas y cada una de las carreras es una de las grandes sorpresas de mi carrera profesional en el mundo del automovilismo", añadió.

Más sobre Antonelli:
Kimi Antonelli leads the F1 standings in 2026

Kimi Antonelli lidera la clasificación de la F1 en 2026

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, el director de Mercedes tiene una explicación para el rápido desarrollo de Antonelli y, según él, no debe buscarse únicamente en los aspectos técnicos.

Sí, podría ser que los coches de 2026 se adapten mejor a su estilo de conducción que los coches de efecto suelo, pero, según Toto Wolff, la explicación está en el plano humano.

"Cuando lo analizo y me pregunto cuáles son las razones por las que tenía tan buena reputación en categorías inferiores, creo que es por su capacidad de análisis".

"Creo que simplemente necesitaba el invierno para asimilarlo. ¿Por qué salió bien? ¿Por qué salió mal? ¿Qué tengo que hacer al respecto", añadió.

Además, Wolff cree que la estabilidad dentro del equipo también ha ayudado enormemente. Todo le resulta mucho más familiar que el año pasado.

"Y luego, llegar a un entorno que ya conocía. Sabía que el vuelo a Melbourne sería así. Conocía el hotel. Conocía todo. Llega al circuito y todo está igual que el año pasado. Y esto significa que todo se reduce a pilotar y prepararse, en lugar de quedarse paralizado, como en 2025, preguntándose: '¿Qué está pasando?'. Pero sí, sigue siendo una de las sorpresas más agradables".

Precisamente por la misma razón, Wolff también puede explicar por qué 2025 fue una temporada de altibajos: una combinación de los coches y la inexperiencia de un novato.

"Lo que le pasó a Kimi el año pasado es justo lo que habíamos previsto", añadió Wolff. "Te lanzan de paracaídas a la Fórmula 1. Tenía 18 años y se enfrentaba a un reglamento muy consolidado. La mayoría de los pilotos llevaban mucho tiempo compitiendo con esos coches y Kimi no conocía algunos de los circuitos".

"Y luego estaba esa avalancha de solicitudes de los medios y la presión. De repente, todos los que formaban parte de tu trayectoria sentían que tenían que estar contigo o cerca de ti. Las exigencias eran enormes", dijo.

Kimi Antonelli's 2025 struggles were

Las dificultades de Kimi Antonelli en 2025 fueron «lo que habíamos previsto», afirmó el jefe de Mercedes

Foto: Jayce Illman / Getty Images

El austriaco, de 54 años, afirma que recibió muchas críticas por dar la oportunidad a Antonelli tan pronto —al igual que hizo Helmut Marko en Red Bull hace 11 años tras el debut de Verstappen en la F1—, pero ambos vieron algo especial que les hizo estar dispuestos a asumir el riesgo.

"Todo el mundo, sin excepción, me decía que era muy pronto, que no debería haberlo subido a Mercedes y que debería haber optado por un equipo más pequeño".

"Spa fue probablemente uno de los peores momentos, pero yo me mantuve firme a su lado porque sentía que era exactamente el año que necesitábamos", afirmó Wolff.

"Solo hacemos la valoración tras el segundo año. Y la forma en que ha arrancado esta temporada ha sorprendido a todo el mundo, y sí, a mí también".

Aparte de sus cualidades como piloto y del talento que demuestra en la pista, Wolff sonríe y afirma que el entusiasmo de Antonelli se está contagiando a todo el equipo.

"Es auténtico, tiene una mentalidad muy abierta y no es nada político. Carece por completo de ese tipo de actitud negativa. Para él, lo único que importa es dar el rendimiento en la pista".

"¡Y ha conseguido que todos los mecánicos ingleses se abracen ahora, lo cual también es nuevo para nosotros!", concluyó Toto Wolff.

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