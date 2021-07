¿Por qué la F1 no está en los Juegos Olímpicos?

Aunque desde 2019 hay una especie de Juegos Olímpicos del motor, la última ocasión en que el deporte motor tuvo un papel activo durante unos Juegos Olímpicos fue en París en 1900, en los mismos años en que se incluía en el programa el cricket y los vuelos en globo.

Esos Juegos Olímpicos se realizaron en conjunto con la Exposición Universal, que duró cerca de seis meses y había, incluso, una sección para furgonetas eléctricas (toma esa, Fórmula E).

Desde entonces, los rallys fueron lo más cercano a formar parte de la cita deportiva más grande del mundo. En 1936, la piloto Brit Betty Haig recibió en la línea de meta de Berlín una medalla de oro por ganar el Rally Olímpico, una carrera de dos mil millas, algo que probablemente avergonzó al régimen nazi en los años previos al comienzo de la II Guerra Mundial.

El evento se repitió en 1972, comenzando en la sede de la vela olímpica en Kiel y terminando, seis días más tarde, en el estadio Olímpico de Múnich, aunque vale la pena señalar que los dos eventos se corrieron antes de los Juegos.

Como dato, en el asiento del copiloto del coche ganador, el Alpine A110 de 1972, estaba nada menos que Jean Todt...

F1, la FIA y el COI

En 2012, la FIA, bajo la dirección de Todt se convirtió en Federación Deportiva Internacional y, por tanto, paso a estar reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El COI había eliminado cinco años antes la cláusula sobre los deportes de propulsión mecánica a los que etiquetaba como "no aceptables".

Básicamente, la FIA ocupó uno de los asientos en la mesa y se convirtió en una voz que el COI deberá escuchar en algún momento. La clave de todo eso fue que la FIA firmó la Carta Olímpica, incluidas sus normas antidopaje y, quizás lo más importante, creó la Comisión de pilotos.

Digo eso porque el organismo tiene la obligación de proteger a sus atletas. Basta con pensar en esa obligación moral cada vez que volvamos a leer una historia sobre la seguridad de los cockpits o las escapatorias en la pista. De todos modos, estoy divagando...

Durante una visita al Gran Premio de Gran Bretaña en 2012, el entonces presidente del COI, Jacques Rogge, enfrió la idea de que la F1 pudiera formar parte de los Juegos Olímpicos.

"Ambos buscamos la excelencia", dijo Rogge sobre la F1, elevando nuestras esperanzas antes de bajarnos a la tierra. "Podemos aprender muchas cosas de la Fórmula 1. Tenemos muchas similitudes, es un deporte con grandes competidores que se preparan muy duro".

"Aunque sinceramente, el concepto de los Juegos es que son una competición de atletas, no de equipamientos. Por lo tanto, y con mucho respeto, no se incluirá en el programa olímpico".

Sugerir que los deportes olímpicos actuales no tienen influencias externas en sus competidores es un poco ventajista. Hay muchos en los que la maquinaria o el equipamiento juega una parte fundamental - desde bicis aerodinámicas hasta los palos de golf, las raquetas de tenis o los diseños de trajes de baño de la más alta tecnología. Por no hablar de los caballos para eventos ecuestres.

Así que ¿podemos entonces tachar eso de que "es sólo atletas contra atletas? Y por favor, no me digan que "los Juegos Olímpicos no son para los profesionales" después de todos los cambios que se han aceptado. Fin del debate.

Habría un montón de beneficios de formar parte de la familia olímpica, empezando por la audiencia masiva de televisión que atraería. Pero ¿podría la F1 jugar una pequeña parte de algo más grande? Yo creo que no.

La F1 no necesita de los Juegos Olímpicos. Pero los deportes de motor en general sí que se verían beneficiados.

¿Cómo hacer que funcione?

La mejor apuesta de los deportes de motor para formar parte de los Juegos Olímpicos sería a través de una categoría monomarca.

En su favor juega que los Juegos Olímpicos desde hace décadas cuentan con patrocinios de "vehículos oficiales".

Por ejemplo, el Nissan Kicks 'crossover' fue el vehículo oficial de los Juegos Olímpicos de 2016, y el fabricante suministró más de 4.000 de ellos para su uso en Brasil durante la duración de los JJ00 de ese año. Por si fuera poco, los Juegos Olímpicos de 2020 son en Tokio...

El concepto más probable sería una categoría del estilo de las de Jonathan Palmer, parecida a la Palmer Audi, con coches y motores idénticos, repartidos por sorteo. No sería del nivel de la F1, pero sus viejos coches de la FIA F2 eran bastante rápidos y todo tendría que ser inspeccionado estrictamente.

La siguiente pregunta es, ¿quién debe pilotarlos? Seguramente sería el mejor piloto que cada país pudiera encontrar ¿Quién iba a conducir para el equipo de Gran Bretaña? Seguramente Hamilton, claro ¿Y sería Alonso o Sainz el de España? En un mundo de fantasía, pueden crearse algunos escenarios muy interesantes, especialmente si se pone a alguien como Fredrik Johnsson, creador de la Carrera de Campeones, a cargo de la organización.

Yo disfruté mucho de la Copa de las Naciones que organizaba la EFDA con fórmulas Opel, y por supuesto, recuerdo bien la breve Copa Mundial de Automovilismo de la A1GP.

El concepto se ha probado, sólo necesita ejecutarse en el marco del COI.

No veo que los escenarios sean un problema. He sido testigo de carreras de rallycross dentro de un estadio olímpico durante un evento de X-Games.

La Fórmula E ha corrido alrededor del Estadio Olímpico de Beijing y los V8 Supercars en Sydney, además de que hay un montón de opciones de hacer carreras urbanas.

Las pistas permanentes estarían dentro del abanico de posibilidades: Fuji habría sido perfecto para estos Juegos de Tokio, y para los siguientes, en París, está el circuito urbano que usa la Fórmula E cada año...

Finalmente, la F1 tendría sus medallas…

Ya en 2008, Bernie Ecclestone, jefe comercial de la F1, tuvo entre sus ideas un sistema de medallas en lugar de puntos para decidir el Campeonato del Mundo de Pilotos de la Fórmula 1.

Recuerdo que le pregunté al respecto en una conferencia de prensa en Londres, después de otro mega acuerdo de patrocinio para la F1...

"Lo pensé porque estaba harto de la gente hablando de que no se podía adelantar", dijo. "La razón por la que no hay adelantamientos nada tiene que ver con el circuito o las personas involucradas, tiene que ver con que los pilotos no tienen la obligación de hacerlo".

"Si tu estás en la primera posición y yo estoy segundo, no voy a correr el riesgo de quedar fuera de la pista o hacer alguna tontería para conseguir sólo dos puntos".

"Si tengo que hacerlo para ganar una medalla de oro, porque el que tenga más medallas gana el campeonato del mundo, entonces sí voy a hacerlo".

Pero eso no tiene nada que ver con un Campeonato Mundial. ¿Qué tal ser el primer ganador oficial de una medalla de oro olímpica en una carrera de coches? ¿No sería genial?

¿O qué tal hablar de una carrera del siglo, en la que los pilotos profesionales no puedan resistirse a intentar ganarla?

Ojo Los Juegos Olímpicos que sí tuvieron carreras de coches y motos

Botines del piloto Kurt Busch con motivos olímpicos