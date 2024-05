Por qué forzar una "mala decisión" de Red Bull es el objetivo de Vasseur

A través de todas sus victorias en categorías inferiores y los triunfos para Maranello, Fred Vasseur acepta que estar en la cima es cuestión de brillantez en todas las áreas. Por eso, su etapa en Ferrari está siendo más una evolución que una revolución, y se trata más de ir mejorando poco a poco que encontrar de golpe un ingrediente que lo cambie todo de golpe.

El resultado fue un goteo de detalles lento y constante que va encajando a medida que pasa el tiempo. Destaca el fichaje de Lewis Hamilton para la temporada 2025 de Fórmula 1 y, esta semana, la confirmación de Loic Serra y Jerome d'Ambrosio, pero todo va mucho más allá que la incorporación de figuras clave, y el francés tiene claro que uno de los fundamentos en una escudería de éxito es la actitud.

Así que, para él, cuando habla de cómo evolucionó Ferrari desde su problemático final de campaña de 2022 hasta estar a la estela de Red Bull, lo que destaca es el cambio de mentalidad. Atrás quedó la sensación de caos organizado que a veces había en el muro de boxes en momentos de definir la estrategia, cuando las líneas de comunicación y la voluntad de alguien de levantar la mano para tomar una decisión eran casi inexistentes.

En lugar de eso, lo que Fred Vasseur ve personas abiertas a ser un poco más arriesgadas, y eso es crucial para acercarse al líder. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com sobre los cambios que hizo en Maranello desde su llegada, dijo que destacaba la voluntad de llevar las cosas mucho más al límite: "Ha habido algunas contrataciones técnicas, y hemos hecho algunos cambios internos en términos de director deportivo, estrategia y demás. Creo que está funcionando muy bien".

"La buena sensación que tengo en el muro de boxes es que el ambiente es muy tranquilo, que tenemos una buena colaboración y eso creo que es eficiente, pero el otro cambio, y no es [una pregunta para mí], hay que hacer la pregunta a los demás", continuó. "Quiero asumir riesgos porque nuestros rivales los están asumiendo, creo que es el ADN de Red Bull, quizá".

"Siempre están al límite en todas partes", comentó. "Estoy seguro de que incluso cuando el año pasado estaban a seis décimas, no es que tuvieran algo mágico [que proporcione] seis décimas [de ventaja] con 20 caballos más o 15 o 20 puntos de aerodinámica. Es que son un poco mejores que nosotros en todas partes, intento que la cultura de la empresa sea un poco más agresiva".

Ese elemento de ir demasiado sobre seguro es algo de lo que ya se habló antes en Maranello, donde se sugirió que la cultura se basaba demasiado en que la gente tenía miedo a asumir riesgos por si fallaban, y esos fracasos luego les costaban sus puestos de trabajo. Cuando se le preguntó sobre ello, Fred Vasseur respondió: "No sé si en el pasado, pero es cierto que si quieres ir sobre seguro, en cada tema, con un kilo de margen, dos grados [de alerón], dos milímetros en la altura, todo el mundo tiene un fin de semana mucho más fácil".

"Sin embargo, te dejas sobre la mesa tres o cuatro décimas", insistió antes de hablar sobre los beneficios que lograron sacar del mejorado SF-24, como era la degradación de los neumáticos. "Creo que es mucho más fácil tener una buena estrategia cuando el ritmo está ahí, y cuando no lo tienes, da igual el plan, siempre es el equivocado. El hecho de que tengamos más velocidad en carrera nos ayuda a tener una buena estrategia, o muy buena desde el principio de la temporada".

Sacar a Red Bull F1 de su zona de confort

En estos momentos, Fred Vasseur no se centra únicamente en conseguir el tiempo por vuelta que permita a Ferrari estar en la parte delantera del grupo perseguidor, algo que quieren también McLaren, Aston Martin y Mercedes, sino en tener la vista puesta en Red Bull. Aunque nadie espera que el paquete de mejoras del SF-24 para el Gran Premio de Emilia Romagna los coloque al frente, el director del equipo cree que no hace falta siempre ser el más rápido.

Como demostraron los de Woking en el Gran Premio de Miami, si se pone a los líderes bajo presión, es más fácil que comentan errores, tanto en la pista como en el muro de boxes: "El año pasado estaban en una situación tan cómoda que nunca les pusimos, o casi nunca, en una situación en la que tuvieran que tomar una decisión, no importaba si era el plan A o el B, ellos estaban delante".

"Lo que tenemos que conseguir es estar lo más cerca posible, y apretarles a hacerse la pregunta y a tomar una mala decisión. Cuando cometen errores, debemos estar ahí, en la persecución", dijo. "El objetivo es ser más rápidos que ellos, no se trata de quedarse solo atrás y esperar algo, pero al menos el año pasado, creo que con cinco o seis décimas lo tenían tan fácil, que incluso si fallaban en la salida, tenían margen para volver a adelantar y en cinco vueltas eran primeros".

"No obstante, si el grupo está más cerca y solo tienes una o dos décimas de ventaja, no puedes adelantar", explicó Fred Vasseur, quien está disfrutando de su posición en estos momentos, con un cambio de mentalidad en el personal de Ferrari para que estén más abiertos a arriesgarse y que Red Bull deba tirar los dados más de una vez.

Sin embargo, aunque ese enfoque no está exento de riesgos, es algo que está dispuesto a aceptar en la búsqueda de devolver a los del Cavallino Rampante a lo más alto: "Hoy en día, tenemos una gran convergencia de rendimiento, a veces, por una o dos décimas puedes pasar de ser tercero a octavo, y eso significa que si te dejas algo, estás muerto".

"Así que, creo que, con la experiencia de esa mentalidad, tienes más control si intentar estar siempre al límite, y puedes mejorar la gestión del delta porque entonces estás en ello cada fin de semana, cada sesión", continuó. "Si quieres tener margen, vas a lo seguro, y no mejoras, así que [asumir riesgos] es la dirección que debemos tomar como equipo de forma colectiva. Yo soy el primero en apretar, y por cierto, soy el primero en aceptar que podemos cometer errores, 'no pain, no gain' ['sin dolor no hay ganancias', traducido al español], como se suele decir".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!