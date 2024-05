Análisis F1: los 8 cambios clave del Ferrari SF-24 Evo para Imola

¿Está Ferrari preparado para desafiar a Red Bull (y McLaren)? El SF-24 que rodó en Fiorano la semana pasada es un coche que ha sufrido una profunda metamorfosis conceptual en comparación con el monoplaza que compitió en las seis primeras rondas del curso.

Los 200 km recorridos con Charles Leclerc y Carlos Sainz al volante no han revelado ningún problema en particular. Ahora queda por ver si este importante paquete de novedades tendrá un impacto de dos o tres décimas por vuelta y la primera prueba tendrá lugar en el Enzo e Dino Ferrari de Imola, donde la escudería de Maranello no gana desde 2006 con Michael Schumacher al volante.

Ferrari SF-24 detalle lateral Foto de: Giorgio Piola

El dibujo de Giorgio Piola muestra las nuevas piezas que se instalaron en el SF-24 en Fiorano: hay ocho novedades principales, pero también otras más pequeñas (como las extensiones de soporte de los retrovisores) que aún no se han podido analizar en detalle.

El aspecto más llamativo es sin duda el diseño de los vientres: (1 en la imagen superior) La toma del radiador ya no tiene la bandeja inferior como prolongación del sistema de refrigeración, sino que ha adoptado la bandeja superior, yendo en la dirección de Red Bull y McLaren.

¿El objetivo? Se puede apreciar fácilmente en el diseño lateral de Piola, que muestra un marcado aumento del flujo de aire que va hacia la parte inferior, gracias a unos (2) bajos más huecos. No sólo eso, sino que el lateral ofrece una mayor hendidura y una línea mucho más estilizada (2) a pesar de no haber cambiado la posición de los paquetes de los radiadores.

Se ha realizado un magistral trabajo de "limpieza" aerodinámica, con el objetivo de reducir la resistencia aerodinámica y, por tanto, con la esperanza de mejorar las velocidades en recta, dado que en la zona lenta el SF-24 ya es competitivo en comparación con el Red Bull RB20.

El coche rojo de este año había conservado inicialmente una idea que Diego Tondi había introducido en el SF-23: el conducto by-pass, ese conducto que permitía captar el flujo por debajo de la boca de los radiadores y transferirlo a la parte superior de los vientes.

La toma de aire vertical (3) se ha mantenido, pero su uso ha cambiado: el conducto se ha pasado a tener, como en el RB20, una función de refrigeración, lo que deja entrever que en un segundo paso evolutivo la entrada de los pontones podría reducirse aún más.

En los laterales del Halo, de hecho, ha desaparecido la salida de aire (4) del conducto en S, así como lo que era un transportador de flujo para acelerar su extracción. Ahora ha aparecido la... 'Cobra', una aleta inédita (4) que orienta el curso del flujo del aire de forma diferente hacia la parte trasera.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Davide Cavazza

La parte inferior también ha sido completamente rediseñada: obviamente no se pueden apreciar cómo han cambiado los canales Venturi, pero no es difícil ver las importantes modificaciones que han afectado a los laterales: en la parte central y lateral del suelo (5), ha cambiado la orientación de los desviadores de flujo, que tienen que empujar el aire más allá de la rueda trasera para hacer más eficiente la zona de baja presión que viene a continuación. También hay novedades en esa zona: ha reaparecido un soplador (6), así como una doble abertura en la parte trasera, donde el extractor empieza a subir después del codo.

Incluso la tapa motor no ha estado exento de cambios: el bazooka ahora parece más grande y destaca una llamativa salida de aire caliente (7), que demuestra un sistema de refrigeración diferente, destinado a llevar menos aire a la parte trasera para mejorar la eficiencia del alerón trasero.

El efecto puede apreciarse observando el alerón trasero (8) que, por fin, tendrá una configuración más descargada. El aumento de la carga aerodinámica, en combinación con la reducción de la resistencia, debería permitir a Ferrari corregir su flojo rendimiento en las curvas más rápidas.

Imola no es desde luego la pista más adecuada para mostrar ciertas características y será el primer fin de semana del equipo italiano con este nuevo paquete en la pista, por lo que todo dependerá de lo que los ingenieros sean capaces de extraer después de tres sesiones de entrenamientos libres.

Apunta los horarios para el fin de semana: Fórmula 1 Los horarios de la F1 en el GP de Emilia Romagna 2024 en Imola

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!