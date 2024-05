Así luce el SF-24 Evo en Fiorano; un Ferrari F1 totalmente nuevo

Ferrari se quita la máscara: aquí está el SF-24 Evo equipado con las actualizaciones que debutarán en Imola. El equipo del Cavallino está aprovechando el segundo día de rodaje en Fiorano que permite el reglamento para completar la sesión comercial con sus nuevos logos de HP en el monoplaza.

De hecho, la jornada comenzó con la salida del F1-75 de 2022 en las manos de Arthur Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Davide Cavazza

El equipo italiano aprovecha así para evaluar el nuevo paquete aerodinámico, que debería permitir al coche rojo dar un salto importante en su objetivo por cazar al Red Bull de Max Verstappen, ahora que incluso el McLaren, que ganó en Miami, parece haber superado al SF-24.

Fred Vasseur ha querido ceñirse al calendario con tres grandes evoluciones previstas a lo largo del campeonato, y la primera hará su aparición en pista en el Enzo e Dino Ferrari para el GP Made in Italy y Emilia Romagna. Los técnicos dirigidos por el jefe de pista Matteo Togninalli podrán recoger datos para la verificación en la pista de casa de que existe una correlación total entre el túnel de viento, los sistemas de simulación y el monoplaza real, el cual pilotarán los dos pilotos titulares.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Davide Cavazza

Por la mañana, Charles Leclerc ha sido el encargado de completar 100 km, mientras que Carlos Sainz lo hará por la tarde. El monegasco ha empezado a familiarizarse con Bryan Bozzi, su nuevo ingeniero de pista que ha sustituido a Xavi Marcos.

Más al respecto: Fórmula 1 Ferrari F1 anuncia que el ingeniero español de Leclerc dejará su cargo

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Davide Cavazza

Ferrari ha cambiado su aspecto para acercarse a los conceptos del Red Bull RB20 que más tarde tomó el McLaren MCL38. Aunque sus vientres cubiertos delante de las entradas del radiador no es fruto de la copia tras ver las primeras imágenes del coche de Adrian Newey, sino del mercado de invierno de los ingenieros. Los representantes de Milton Keynes, que acudieron a Maranello en diciembre, habían anticipado las novedades del RB20, que fueron evaluadas por sus aerodinamistas.

Vídeo: Ferrari F1 prueba las mejoras de Imola para el SF-24 en Fiorano

Watch: FILMING DAY FERRARI: la SF-24 in pista a FIORANO

El objetivo es aumentar la carga aerodinámica sin afectar a la eficacia aerodinámica: la entrada de los pontones, con una toma del radiador mucho más estrecha, permite un patrón de flujo diferente, favoreciendo un mayor paso del aire en la sección inferior y, por tanto, reduce el socavado lateral, claramente más extremo pero sin desplazar las masas radiantes.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Davide Cavazza

No es de extrañar, por tanto, que la parte superior de los pontones también tenga un diseño diferente y, entre otras cosas, renuncia en parte al canal que caracterizó al SF-24 durante su presentación, para mejorar la eficacia del alerón de viga, con la esperanza de reducir la resistencia del alerón trasero.

Se ha rediseñado el bazooka, que está más inflado en la parte central: ahora llega menos aire caliente a la cola para desecharlo.

Completamente nuevo es el tren inferior en todas sus partes: desde el diseño de los canales Venturi hasta el difusor, pasando por el bordillo, y éste es el elemento real que debería permitir un salto de calidad en el equipo italiano.

También hay un nuevo alerón delantero que trabaja más en sinergia con la nueva aerodinámica de los pontones.

Ferrari será el último en actualizar su coche entre los equipos punteros: en Maranello no han querido anticipar nada en las dos carreras con el formato sprint. De hecho, varias piezas ya preparadas no se montaron porque no habían pasado todas las pruebas de calidad que exigen internamente.

La sensación es que Ferrari tiene un tiempo de reacción cada vez más parecido a... la industria y cada vez menos a una escudería. Una característica que Red Bull y McLaren no han querido perder.

En el departamento de carreras se están tomando las cosas con calma y sólo quieren aportar soluciones al coche que puedan dar un paso adelante real. Más allá de las cautas palabras de Vasseur tras Miami, que restó valor a las mejoras, la esperanza es que en Imola Ferrari pueda dar un salto visible en el cronómetro incluso en una pista que sobre el papel no se adapta a sus características.

Más sobre el "test" de Ferrari: Fórmula 1 Las configuraciones 'antispray' que Ferrari F1 prueba en Fiorano

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!