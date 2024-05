Histórica primera victoria en F1 de Norris en Miami para romper su maleficio

La cita del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 resultó ser histórica, ya que Lando Norris rompió su maleficio de ser el piloto con más podios sin ninguna victoria. El británico aprovechó el Safety Car que provocó el accidente entre Kevin Magnussen y Logan Sargeant para cambiar de gomas y saltar desde la quinta plaza hasta un liderato que no perdió hasta que cruzó la línea de meta.

Fue un día de celebración para el equipo McLaren, que vio cómo sus mejoras funcionaron para llevarse ese triunfo en suelo estadounidense, mientras que el que parecía que iba a volver a dominar, Max Verstappen, se tuvo que conformar con la segunda posición, a pesar de que continuaba como líder del mundial con una buena ventaja con respecto a sus perseguidores.

El último escalón del podio lo ocupó Charles Leclerc, que pese a los contratiempos y complejidades que se fueron presentando, retuvo ese lugar y pudo brindar un pequeño trofeo para los del Cavallino Rampante, con su compañero, Carlos Sainz, en la cuarta posición tras una trepidante lucha contra un Oscar Piastri que acabó con el alerón roto y fuera de los puntos. Sin embargo, horas después de la carrera los comisarions sancionaron al madrileño, que terminó quinto.

El cuarto lugar lo heredó el que había sido quinto en meta, Sergio Pérez, que a punto estuvo de jugar a los bolos en la salida, y no tuvo el ritmo para perseguir a sus rivales, aunque sí para retener a Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y George Russell. Por su parte, Fernando Alonso pudo sacar provechos de los diversos incidentes y la estrategia para escalar hasta la novena plaza tras una lucha fratricida con Esteban Ocon, que cerró la zona de puntos.

Resultados de la carrera del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

Resumen de la carrera del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

Tras un movido inicio del fin de semana en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1, con las dos sesiones de clasificación y la cita al sprint, los pilotos se prepararon para la disputa de la carrera a 57 giros. Y una vez que se apagaron los semáforos en la parrilla, Max Verstappen pudo mantenerse en cabeza, mientras que por detrás, su compañero, Sergio Pérez, estuvo a punto de llevarse por delante a los dos Ferrari.

Charles Leclerc no tuvo una buena reacción a las luces, y vio cómo tanto Carlos Sainz como el mexicano le pasaban por sus laterales, pero en una maniobra evasiva del madrileño, se benefició y mantuvo ese lugar. La peor parte fue para el segundo de los Red Bull, que se fue al quinto escalón, mientras que el español pasó de esa segunda plaza a la cuarta, con Oscar Piatri como mayor beneficiado al ponerse en la zona de podio.

Mucho más atrás, Fernando Alonso consiguió subir dos posiciones, mientras que los Alpine se veían inmersos en una lucha interna en la que llegaron a tocarse, pero Pierre Gasly pudo deshacerse de Esteban Ocon para después superar al asturiano. Tras ese frenético inicio, la prueba se estabilizó, no sin antes una pelea entre Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton de la que salió victorioso el alemán.

Por delante, el neerlandés empezaba a abrir hueco, y en las tres primeras vueltas ya sacó más de un segundo y medio a un Charles Leclerc que sentía la presión de Oscar Piastri. El australiano no lograba escaparse de Carlos Sainz, y se formaba un tren de tres monoplazas, porque Sergio Pérez perdía ritmo sin tener el DRS.

Justo antes del inicio del quinto giro, el de McLaren se cansó de ver la parte trasera del Ferrari y en una apurada de frenada en la última curva superó al monegasco para reclamar esa segunda posición, bajo la atenta mirada de un Fred Vasseur que debería pensar si intercambiar plazas. Sus gomas medias empezaban a sufrir sobrecalentamiento, con lo que daba la posibilidad a su compañero en Maranello de estar muy cerca y avisando de que tenía más velocidad.

Aunque parecía que la salida de Sergio Pérez se saldaría sin mayores consecuencias, la FIA anotó una salida en falso, que se quedó sin sanción, en un momento en el que Lewis Hamilton sí que pudo con el Haas de Nico Hulkenberg, lo que no pudo hacer en la carrera al sprint con Kevin Magnussen durante varios giros. Sin embargo, el alemán se la devolvió inmediatamente después, con lo que regresó a la octava plaza tras bloquear neumáticos.

La lucha continuó algo más, y ambos se barajaban las posiciones, formando un atasco del que quería sacar provecho George Russell, pero hasta seis pilotos más estaban en zona de DRS por detrás. La degradación no era excesiva, pero las gomas sufrían con las temperaturas, y fue ahí cuando se vieron las primeras paradas en boxes, como la de Alexander Albon, que intentaba el undercut al resto del pelotón.

Empieza el baile de las paradas en boxes en Miami (vuelta 12 de 57)

Los primeros coches aparecieron por el pitlane en busca de esa ventaja estratégica que suponía detenerse antes, mientras que Lando Norris se acercaba a zona de DRS de Sergio Pérez y Nico Hulkenberg perdía la posición con George Russell, que lo dejaba a merced del que cerraba las plazas que otorgaban puntos, Yuki Tsunoda.

Los Ferrari se mantenían giro tras giro abriendo al alerón móvil porque Oscar Piastri no se escapaba, aunque el australiano no iba lento, ya que Max Verstappen estaba a menos de tres segundos en el liderato. Aunque por detrás sí que luchaban codo con codo, como Alexander Albon y Lance Stroll, con el anglotailandés por fuera de la pista, aunque no consiguió superar al canadiense.

En la vuelta 14, Lando Norris iba a por Sergio Pérez, y en la radio de Charles Leclerc se escuchaba cómo debía hacer lo contrario a Oscar Piastri, pero ambos se mantuvieron sobre el asfalto. El monegasco parecía apretar, y dejó a su compañero sin DRS, incluso marcó el giro más rápido y se lo arrebató a Max Verstappen, pero los lugares no se movían pese a la presión que se ejercían entre sí.

El primero de la parte alta en pasar por el pitlane fue Sergio Pérez, quien en el giro 17 ya tenía en su difusor a Lando Norris, y pudo regresar con aire limpio a la espera de lo que hicieran los demás con el neumático duro, hasta que llegó a Esteban Ocon. El mexicano tardó un poco en adelantar, aunque se quitó al francés relativamente pronto, en un momento en el que Charles Leclerc decidió entrar para montar también el compuesto más duro.

Los que seguían en pista intentaban apretar para que funcionara el overcut, como ocurría con Carlos Sainz para batir a su compañero, o con Lando Norris para salir por delante de Sergio Pérez. El monegasco tuvo que arriesgar para pasar a Lewis Hamilton, algo que consiguió, mientras que las cámaras se centraban en un bolardo que Max Verstappen se llevó por delante en un error que tuvo en la chicane del tercer sector.

El neerlandés pidió a su equipo que revisara el alerón delantero, y esa pieza de plástico se quedó en medio del trazado, sin que nadie pudiera quitarlo. Por eso, Dirección de Carrera decidió sacar un Virtual Safety Car, que aprovecharon tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso, pero ninguno de los pilotos de cabeza pudo beneficiarse porque duró muy poco.

En la vuelta 23, Red Bull decidió que era el momento de que el líder cambiase de neumáticos, y cedió el liderato a Oscar Piastri, aunque seguía siendo la cabeza de carrera de forma virtual. Más atrás había una doble pelea entre los Alpine y Aston Martin, que dejó a Esteban Ocon por delante de Fernando Alonso, lo mismo que Pierre Gasly con Lance Stroll.

Los cambios de neumáticos devuelven las posiciones de la carrera en Miami y el Safety Car aloca la carrera (vuelta 27 de 57)

Tanto McLaren como Ferrari movieron ficha, y llamaron a Oscar Piastri y a Carlos Sainz para cambiar de gomas, y regresaron por detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc, que iban en la persecución de Lando Norris. El británico resistía con sus blandos, con once segundos de margen con respecto al neerlandés, pero todo cambió con un coche de seguridad después del accidente entre Kevin Magnussen y Logan Sargeant.

El Safety Car benefició a Lando Norris, que pudo pasar por el pitlane, lo mismo que Sergio Pérez, que volvió a boxes sin perder posición. El británico pudo reanudar la carrera en la vuelta 33 en el liderato, y dejó atrás a Max Verstappen, que estaba perseguido por Charles Leclerc, Oscar Piastri y Carlos Sainz, con el mexicano en la sexta plaza.

Todo se barajaba por detrás, y el español de Ferrari trataba de pasar al australiano mientras que Lando Norris se escapaba por delante y la FIA sancionaba con diez segundos a Kevin Magnussen por su golpe con Logan Sargeant. Los comisarios también anotaron el roce entre el madrileño y Oscar Piastri, que trataban de ir a por Charles Leclerc, pero el monegasco podía conseguir algo de aire e ir a por un Max Verstappen que sufría desde la segunda plaza.

Carlos Sainz pedía por la radio que le devolvieran la posición, aunque intentaba de nuevo pasar, pero cometió un error en una frenada en el instante en el que la federación internacional confirmó que la acción no tendría consecuencias. Por delante, Lando Norris seguía al frente, con ya más de dos segundos de ventaja sobre el neerlandés a falta de 20 vueltas.

El inglés iba a un ritmo que nadie más podía, y marcó el giro más rápido, pero lo que se podía ver es que los Red Bull no tenían tanta velocidad, porque Lewis Hamilton también se acercaba a Sergio Pérez. Sin embargo, el interés se centró en la pelea de Carlos Sainz y Oscar Piastri, ya que en la vuelta 40, ambos se tocaron y todo acabó con el español por delante, a pesar de que los comisarios anotaron el incidente, y el australiano tuvo que pasar por boxes para cambiar su alerón.

El madrileño informó que algo había mal en su monoplaza porque estaba perdiendo carga aerodinámica, pero quien no perdía nada era Lando Norris, que ya tenía más de tres segundos y medio de brecha con Max Verstappen, y cinco con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton se metía en zona de DRS de Sergio Pérez y Fernando Alonso se colocaba décimo.

Durante los últimos giros, el de McLaren avanzaba cada vez más para acercarse a su primera victoria en la Fórmula 1 y romper su récord negativo de ser el piloto con más podios sin subir a lo más alto, pero Fernando Alonso y Esteban Ocon se peleaban como solían hacer cuando eran compañeros en Alpine. La partida la ganó el asturiano, que fue más veloz que el francés, aunque se quedó lejos de George Russell, que fue octavo.

Y tras 57 vueltas, Lando Norris consiguió el triunfo del Gran Premio de Miami, con Max Verstappen en la segunda posición, y Charles Leclerc terminó tercero, justo por delante de Carlos Sainz, que sería investigado tras acabar la prueba, Sergio Pérez y Lewis Hamilton.

¿Quién fue elegido Piloto del Día en la carrera del GP de Miami de F1 2024?

Como era de esperar por su triunfo en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1, Lando Norris se llevó el honor de ser elegido el Piloto del Día. El británico ascendió desde la quinta plaza para llevarse su primer triunfo en una carrera de la máxima categoría del automovilismo, algo que celebró por todo lo alto con un gran grito por la radio.

