¿Por qué Ferrari no aprovechó el VSC para entrar en boxes en Australia?

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha explicado por qué ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton entraron en boxes durante el primer VSC en el Gran Premio de Australia, tras perder la victoria y el segundo puesto ante Mercedes.

La gran salida de Leclerc le permitió colocarse líder en Albert Park pese a salir desde la cuarta posición de la parrilla, e intercambió el primer puesto con George Russell en varias ocasiones.

Sin embargo, cuando el Red Bull de Isack Hadjar se averió en la vuelta 11 y provocó un coche de seguridad virtual, los dos Ferrari se mantuvieron en pista mientras que las flechas plateadas entraron en boxes para cambiar los neumáticos. Y eso llevó a Hamilton a expresar su preocupación por radio: "Al menos uno de nosotros debería haber entrado", sugirió .

Se produjo otro VSC cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar en la vuelta 16; entonces, otros cinco coches entraron en boxes, pero la entrada al pitlane se cerró rápidamente debido a que el Cadillac averiado se encontraba en el interior de la última curva, lo que fue "una mala suerte", según reconoció Frederic Vasseur a Sky Italia.

Leclerc terminó haciendo una parada en boxes normal en la vuelta 25, seguido por Hamilton en la vuelta 28, con Mercedes recuperando el liderato con una ventaja decisiva en su camino hacia el doblete.

"Lo que pasó fue que Mercedes pensó que iba a volver a entrar en boxes y a todos nos sorprendió lo bien que aguantaron los neumáticos, porque podrían haber dado 350 vueltas", dijo Vasseur a Canal+ después de la carrera. "A partir de ese momento, pudieron aprovechar esa ventaja".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

El directivo francés habló más al respecto poco después, con la prensa escrita, y dijo: "Siendo realistas, ayer fueron ocho décimas más rápidos que nosotros", señaló. "Creo que en ese momento de la carrera nadie esperaba hacer una sola parada. Nos marcamos como objetivo lo óptimo, que era alargar".

El problema no es la decisión estratégica, sino simplemente el ritmo puro.

"Creo que el ritmo de Mercedes fue mejor que el nuestro. Incluso cuando entraron en boxes, eran tres o cuatro décimas más rápidos que nosotros. Mantuvieron este ritmo durante toda la tanda. Vale, quizá pudimos luchar un poco más al principio, pero quizá forzando en exceso los neumáticos".

Desde el punto de vista de Vasseur, el vaso de Ferrari está medio lleno, a pesar de que Leclerc y Hamilton terminaron tercero y cuarto, a 16 segundos del ganador de la carrera, Russell.

"No me arrepiento de la estrategia, ni del ritmo de hoy", insistió. "Hicimos esto en lugar de lo que hicimos ayer. Ahora centrémonos en China", concluyó el director del equipo de Maranello en la Fórmula 1.