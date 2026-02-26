Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne

McLaren, Alpine y Williams dispondrán en Melbourne, escenario del primer Gran Premio de la temporada 2026 de F1, de la última versión del motor Mercedes, después de un programa de pruebas invernales que reservó el uso de dicha especificación al equipo oficial.

Más de 20.000 kilómetros: ese es el impresionante kilometraje acumulado por las unidades de potencia de la marca de la estrella durante el conjunto de los test de pretemporada, celebrados en Barcelona y posteriormente en Bahrein.

Sin embargo, tal y como reveló The Race, existía una diferencia entre el propio equipo Mercedes y sus tres clientes: estos últimos no contaban con la versión más reciente del motor, denominada "M17 E Performance".

El fabricante alemán optó por suministrarles una versión algo más antigua, aunque considerada lo suficientemente fiable como para permitirles completar su programa de rodaje.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al mismo tiempo, el equipo Mercedes se encargó de poner a prueba la versión más reciente de este propulsor con una base de referencia estable y única, evitando así posibles problemas logísticos y/o de falta de piezas de repuesto que habrían surgido si hubiera sido necesario suministrar esa especificación a cuatro estructuras diferentes.

Cabe recordar que la homologación de los motores que se utilizarán al inicio de la temporada debe realizarse como muy tarde el 1 de marzo, es decir, cinco días antes del comienzo de las primeras vueltas de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

Preguntado específicamente sobre el tema al final de los test, el director de McLaren, Andrea Stella, no quiso profundizar demasiado, aunque dejó entrever que efectivamente habría una diferencia entre el motor utilizado en Sakhir durante los ensayos y el de Melbourne para la primera prueba.

"No quiero extenderme demasiado sobre las especificaciones del material", respondió en primer lugar. "Creo que forma parte de la estrategia implementada por HPP [High Performance Powertrains, el departamento de motores de Mercedes] en cuanto al suministro del material, las unidades de potencia, tanto a los clientes como al equipo oficial".

"El programa ha sido claramente intenso y exigente para los fabricantes de motores, no solo para los equipos desde el punto de vista del chasis. Pero lo importante es que las especificaciones adecuadas estén disponibles para la primera carrera".

"Debo decir que el bloque motor del que dispusimos durante estos test se mostró extremadamente fiable y nos permitió realizar todas las pruebas que queríamos hacer, además de aprender más sobre la interacción entre la unidad de potencia, el chasis y el piloto".

Diferencias de motor prohibidas durante los Grandes Premios

La gestión por parte de Mercedes del programa de test, es decir, el reparto entre equipo oficial y equipos clientes, contrasta fuertemente con la forma en que deberán gestionarse las cosas una vez iniciada la competición.

En efecto, el reglamento de la F1 prohíbe explícitamente cualquier diferencia de trato en el suministro de unidades de potencia entre el equipo del fabricante y sus clientes, tanto en el apartado de hardware como en el de software.

Así, en el artículo 1.4 del Anexo C5 del Reglamento Técnico 2026 se especifica: "Cada fabricante de motores debe presentar un expediente de homologación que se aplique a todos los equipos de F1 a los que pretenda suministrar. Solo las especificaciones relativas al combustible, al aceite del motor y a las piezas que hayan sufrido una modificación accesoria mínima conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 más abajo podrán diferir de un equipo de F1 a otro".

Por su parte, el artículo 3.5 indica que esas "modificaciones accesorias mínimas" se refieren en realidad a cambios realizados únicamente por motivos relacionados con la instalación del conjunto y solo en determinados elementos (cableado, escapes o posición del turbo, por ejemplo).

Para no dejar ninguna duda más allá de la cuestión del hardware, el reglamento —también en el artículo 1.4 del Anexo C5— añade que “todas las unidades de potencia suministradas por un mismo fabricante deben funcionar de la misma manera”.

Esto significa que deben ser "idénticas al expediente para cada equipo", que deben "funcionar con software idéntico para el control de la unidad de potencia y poder utilizarse exactamente de la misma forma” y, por último, “funcionar con especificaciones idénticas de aceite y combustible, así como con los programas de calibración asociados, salvo que el equipo cliente opte por un proveedor alternativo".