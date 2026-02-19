Por qué McLaren apoya cambiar el procedimiento de salida en 2026

En medio de las preocupaciones por la seguridad en torno al laborioso procedimiento de salida de la Fórmula 1 con los coches de 2026, la FIA probó un procedimiento de salida más largo al final de la jornada del miércoles en los test de pretemporada de Bahrein.

Los pilotos recibieron cinco segundos adicionales entre el momento en que el último coche se alineaba en la parrilla y el inicio de la secuencia de luces, lo que ayudó a quienes estaban al fondo de la parrilla a hacer girar sus turbos acelerando el motor, algo que ahora es necesario bajo el nuevo reglamento debido al profundo cambio en el componente híbrido.

Mira cómo fue la prueba de salida: Fórmula 1 Vídeo: así fue el simulacro de salida de carrera de la F1 2026, sin Aston

La prueba, que continuará el jueves y el viernes, fue el resultado de la reunión de la Comisión de F1 del miércoles por la mañana en Bahrein, donde las preocupaciones sobre la secuencia de salida estaban en el orden del día.

Las prácticas de salida del miércoles por la noche se llevaron a cabo sin contratiempos destacables, lo que ha animado a McLaren a pensar que la medida va en la dirección correcta.

"Había algunas preocupaciones que ya se habían expresado anteriormente, así que esto fue una oportunidad para juntar varios coches y pasar por lo que esperamos que sea realmente el procedimiento de salida", dijo Mark Temple, director técnico de rendimiento de McLaren, después de que el jefe del equipo, Andrea Stella, estuviera entre quienes manifestaron su inquietud.

"Desde luego, por lo que vi, todo parecía bastante normal y sensato. Creo que eso ayuda a disipar algunos de esos temores: cuando todos están preparados, todos saben lo que están haciendo y se siguen los procedimientos, no creo que sea un gran problema".

"Creo que será perfectamente razonable. Seguro que habrá un poco más de ajuste fino y habrá comentarios tras esta prueba, por parte de los pilotos y de los equipos, y se volverá a revisar".

Por qué las salidas se han vuelto tan complicadas

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El renovado debate en torno a las salidas es consecuencia directa de la decisión de eliminar el complejo MGU-H de las unidades de potencia de 2026. Los pilotos podían usar esa unidad para hacer girar el turbo hasta el régimen adecuado y optimizar su arrancada desde parado.

Con la desaparición del MGU-H y la prohibición de utilizar el más potente motor MGU-K por debajo de 50 km/h, los pilotos han tenido que recurrir a mantener las revoluciones durante mucho tiempo para minimizar el turbo lag.

"Los motores turboalimentados, para entregar todo su par, necesitan presión de sobrealimentación, lo que significa que el turbo debe estar girando", explicó Temple. "El año pasado los coches tenían el MGU-H, así que contabas con un motor eléctrico que podías usar para mantener el turbo girando. Así, cuando solicitabas par al motor de combustión, tenías esa sobrealimentación disponible".

"Con los coches de este año, al no tener ya ese motor eléctrico, tienes que mantener el turbo girando básicamente haciendo pasar gases a través de él. Lo que están haciendo los coches en la parrilla es cargar la batería contra el motor, y eso ayuda a mantener el turbo girando para que, cuando quieras demandar más par, el turbo ya esté en marcha y tengas la presión que necesitas".

Por qué hay un componente político en las salidas de 2026

Las preocupaciones sobre las salidas no son nuevas, ya que la necesidad de mantener el motor a altas revoluciones durante tanto tiempo se había señalado desde hace meses en la preparación del cambio reglamentario de este año. A lo largo de 2025, Ferrari preguntó a la FIA si ese comportamiento era el previsto y si estaba conforme con mantener los procedimientos actuales.

Ante la respuesta de mantener todo como estaba, Ferrari afinó el diseño de su turbo para optimizar las salidas, algo que, por ejemplo, puede hacerse reduciendo el tamaño del turbo para que cargue más rápido. Por eso, cuando los equipos rivales hicieron sonar las alarmas durante los test de pretemporada, la Scuderia no quedó especialmente satisfecha ante la posibilidad de cambios drásticos en un procedimiento de salida para el que se había preparado deliberadamente, quizá haciendo compromisos que podrían perjudicar el rendimiento en otras áreas.

Esto ayuda a explicar por qué los pilotos con motor Ferrari no consideraban necesario realizar grandes ajustes y por qué entendían que no era apropiado introducir el argumento de la seguridad en el debate, algo que daría pie a que la FIA hiciera cambios unilaterales.

"No es peligroso en absoluto", dijo el piloto oficial y siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. "Creo que deberíamos quitar esa connotación, porque simplemente es un procedimiento diferente".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es un procedimiento más largo de lo que ha sido en el pasado. Si ahora mismo se encendieran las cinco luces, todos seguiríamos ahí cuando se apagaran durante un poco más de tiempo. Pero puedes arrancar incluso sin que el turbo esté girando. Lo que pasa es que probablemente entrarías en anti-stall un par de veces. Quizá el anti-stall sea un posible inconveniente para algunos. Pero no creo que sea peligroso".

Max Verstappen también restó importancia a las preocupaciones, indicando que Red Bull Ford Powertrains había asumido compromisos similares en el diseño de su turbo. "Puedes plantear esos puntos ahora, pero quizá deberían haberlo analizado un poco antes como equipo", dijo el cuatro veces campeón del mundo.