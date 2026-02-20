Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Desde antes de arrancar la pretemporada, Mercedes era el favorito para esta nueva era de 2026 según sus rivales, una etiqueta que en parte parecen haber intentado quitarse durante las pruebas de Barcelona y Bahrein, pero sin demasiado éxito.

En un análisis general, el Mercedes W17 parece ser un coche muy competitivo y cuenta con una unidad de potencia que parece ser la referencia y que todos sus rivales temen.

Sin embargo, varios problemas de fiabilidad durante la segunda semana de test en Sakhir, han servido a George Russell para decir que no están tan bien como algunos creen.



"Hay aspectos positivos que destacar. El coche va bien. Las nuevas unidades de potencia parecen rápidas y estamos mejorando cada día. Sin embargo, tenemos que seguir mejorando la fiabilidad".

Más allá de esos pequeños problemas, el piloto británico de Mercedes apunta a otra debilidad del W17 que podría costarle muy caro este año: las salidas.

"Creo que tenemos mucho potencial. Pero para ganar una carrera, también hay que salir bien. Y creo que las dos salidas que he hecho esta semana han sido peores que mi peor salida en la Fórmula 1".



"Y Lewis, que estaba en la undécima posición, pasó a ser primero. Así que, en este momento, no creo que importe lo rápido que seas. Lo que te va a hacer tropezar será cualquier cosa así. Y eso es lo que estamos tratando de entender ahora mismo. Y estamos tropezando con algunas cosas en este momento".

En cuanto a favoritismo, Russell sigue apuntando a los Red Bull, sobre todo por la manera en que la nueva unidad de potencia Red Bull-Ford despliega la energía, que tan importante es este año tras los cambios reglamentarios que igualan el reparto de potencia al 50% entre el motor de combustión y la parte eléctrica del motor.

"Sí, su despliegue sigue siendo sin duda el mejor de la parrilla, lo cual es digno de elogio y creo que ha sido una sorpresa para todos. Así que creo que habrá que ver cómo van las cosas en Melbourne".

"Creo que los equipos con motor Mercedes han mejorado mucho desde el primer día en Bahrein la semana pasada, por lo que la diferencia se ha reducido drásticamente. Pero, obviamente, estamos en el sexto día de pruebas en Bahrein, mientras que en Melbourne solo hay tres horas de entrenamientos, y ese es el principal motivo de preocupación", concluyó el británico.

