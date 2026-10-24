Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Pole de casi campeón para Antonelli en Austin; Alonso saldrá 13º

Antonelli se hizo con la pole position para el GP de Estados Unidos 2026 de F1 en Austin por delante de los Red Bull. Fernando Alonso saldrá 13º.

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 oct 2026, 22:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Andrea Kimi Antonelli demostró que no le tiembla el pulso en el fin de semana donde puede ser matemáticamente campeón, y brilló en la Q3 de Austin para llevarse su séptima pole del año por delante de Max Verstappen y de Isack Hadjar, lo que deja al de Mercedes con dos Red Bull detrás en el largo camino a la curva 1 del Circuito de las Americas.

Apunta:

A Verstappen, Hadjar y Norris les quitaron sus últimas vueltas por límites de pista, aunque finalmente la pole no se decidió por ese elemento que había marcado todo el evento.

Después de liderar todas las sesiones de entrenamientos libres, Ferrari se llevó un baño de realidad y solo pudieron ser cuarto con Charles Leclerc y quinto con Lewis Hamilton, eso sí, por delante de los McLaren (con Lando Norris octavo tras bajarle del quinto puesto por límites de pista y Oscar Piastri séptimo) y de George Russell, sexto.

Fernando Alonso obró el 'milagro' de pasar la Q1, y aunque se clasificó 15º (saldrá 13º por penalización de Franco Colapinto -14º pero saldrá 21º-, y de Gabriel Bortoleto), lo hizo con más de dos décimas de ventaja del siguiente clasificado en Q1, mientras su compañero en Aston Martin caía eliminado a las primeras de cambio. Luego, en Q2, Alonso y Gasly tuvieron un incidente en el que el francés arrinconó contra el muro al asturiano.

En Q1 se quedó Carlos Sainz, con un Williams poco competitivo pero además un error en su vuelta definitiva, donde superó los límites de pista. El español saldrá 19º, solo delante de su compañero y de los Cadillac, donde Sergio Pérez, 21º, una vez más batió a Valtteri Bottas.

Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Clasificación

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'34.035

S 211.057 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.179

1'34.214

0.179 S 210.656 3 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.215

1'34.250

0.036 S 210.576 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.232

1'34.267

0.017 S 210.538 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.276

1'34.311

0.044 S 210.439 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.441

1'34.476

0.165 S 210.072 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.768

1'34.803

0.327 S 209.347 8 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+1.014

1'35.049

0.246 S 208.805 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+2.014

1'36.049

1.000 S 206.632 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+1.023

1'35.058

S 208.786 Ver resultados

Así fue la Q1 de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

La Q1 empezó muy activa sobre todo para los equipos candidatos a caer eliminados, los Haas, los Cadillac, los Aston Martin y los Williams. Desde los primeros compases, se cumplió lo esperado y uno de los Ferrari, el de Leclerc, estaba al frente con Verstappen muy cerca. Por abajo, los Cadillac, Colapinto, Ocon y Albon acompañaban a un Gasly que todavía no había marcado tiempo a mitad de ronda.

En un último intento tenso, Sainz se salió de pista y no pudo mejorar, y la mejora de los Alpine le hizo caer eliminado. Los Cadillac se clasificaron últimos, y además de ellos y de los Williams, cayeron Esteban Ocon 17º y Lance Stroll 18º. Alonso pasó el corte por más de dos décimas, 16º.

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

1'35.029

S 208.849 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Ver resultados

Así fue la Q2 de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Los equipos más destacados salieron con neumáticos usados y Verstappen fue el más rápido de primeras. Por detrás, los Alpine, Lindblad, Bearman y Alonso se posicionaban como elimiandos, junto a un Bortoleto que hiciera lo que hiciera, tenía 20 posiciones de sanción por cambios en su coche.

De hecho el brasileño dio rebufo a su compañero Nico Hulkenberg, pero al alemán no le valió para pasar de ronda. Tampoco lo lograron los Alpine, con Pierre Gasly 11º y Franco Colapinto superando solo a Alonso.

Leclerc fue el más rápido en esa Q2, y tras cruzar la meta, a Oliver Bearman le quitaron su tiempo por límites de pista, por lo que Alonso ganó una posición, así como Colapinto.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

1'34.198

S 210.692 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Ver resultados

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