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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
La parrilla de salida de la F1 en Austin (GP de EEUU): filas y posiciones
Mira cómo ha quedado la parrilla de salida de la F1 en Austin, el orden para la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos 2026.
Juanjo Sáez
Editado: 24 oct 2026, 22:03
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 fue vibrante de principio a fin, con alguna que otra sorpresa. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para la carrera de este domingo en Austin, con sus 11 filas y 22 posiciones una a una, contabilizadas ya todas las sanciones.
Parrilla de salida de F1 en Austin (GP de EEUU): filas y posiciones
2º
Max Verstappen
Red Bull
1º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
4º
Leclerc
Ferrari
3º
Isack Hadjar
Red Bull
6º
George Russell
Mercedes
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
8º
Lando Norris
McLaren
7º
Oscar Piastri
McLaren
10º
Pierre Gasly
Alpine
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
12º
Arvid Lindblad (***)
Racing Bulls
11º
Nico Hulkenberg
Audi
14º
Oliver Bearman
Haas
13º
Fernando Alonso
Aston Martin
16º
Lance Stroll
Aston Martin
15º
Esteban Ocon
Haas
18º
Alexander Albon
Williams
17º
Carlos Sainz
Williams
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
19º
Sergio Pérez
Cadillac
22º
Gabriel Bortoleto (*)
Audi
21º
Franco Colapinto (**)
Alpine
*Gabriel Bortoleto fue penalizado con más de 20 posiciones por cambiar el motor
**Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos por cambiar piezas de su motor
***Arvid Lindblad tenía una penalización de 5 plazas por cambiar elementos de su motor
¡Apunta!:
Qué piloto tiene la pole en Austin para el GP de EEUU 2026 de F1
Tras una clasificación de lo más reñida, fue Andrea Kimi Antonelli quien se impuso al resto de sus rivales para marcar el mejor tiempo en la Q3 de la clasificación y llevarse la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026 con un 1:34.035.
Junto a él, saldrá en la primera fila Max Verstappen después de haberse quedado a 0.179s.
Parrilla para el GP de EEUU de F1 en Austin por tiempos.
En elaboración...
En qué posición saldrá Alonso en la carrera de F1 en Austin 2026
Fernando Alonso logró la hazaña de meter a su Aston Martin en la Q2, pero solo pudo marcar el 15º mejor tiempo. Eso sí, tras algunas las sanciones a algunos rivales, el asturiano empezará la carrera de Austin en la 13ª posición.
En qué posición saldrá Sainz en la carrera del GP de EEUU de F1
El fin de semana no empezó bien para Williams y la clasificación no fue mejor... Carlos Sainz acabó 19º, por delante de Alex Albon, pero saldrán 17º y 18º respectivamente.
En qué puesto arrancará Checo Pérez en la carrera de F1 en Austin 2026
Sergio Pérez, como estaba previsto, no pudo pasar de la Q1, pero al menos derrotó a su único rival, su compañero en Cadillac Valtteri Bottas. Aunque fue 21º, saldrá 20º por las sanciones a otros pilotos.
En qué posición iniciará Colapinto en la carrera del GP de EEUU de F1 2026
Franco Colapinto intentó llegar a la Q3 en Austin, pero no lo logró y acabó 14º. Pese a ello, saldrá 21º en la carrera de este domingo tras recibir una penalización de 10 posiciones por cambiar varios elementos de su unidad de potencia.
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