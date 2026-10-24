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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La parrilla de salida de la F1 en Austin (GP de EEUU): filas y posiciones

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida de la F1 en Austin, el orden para la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos 2026.

Juanjo Sáez

Juanjo Sáez

Editado: 24 oct 2026, 22:03

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 fue vibrante de principio a fin, con alguna que otra sorpresa. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para la carrera de este domingo en Austin, con sus 11 filas y 22 posiciones una a una, contabilizadas ya todas las sanciones.

Parrilla de salida de F1 en Austin (GP de EEUU): filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad (***)

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

 

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto (*)

Audi

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto (**)

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gabriel Bortoleto fue penalizado con más de 20 posiciones por cambiar el motor

**Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos por cambiar piezas de su motor

***Arvid Lindblad tenía una penalización de 5 plazas por cambiar elementos de su motor

¡Apunta!:

Qué piloto tiene la pole en Austin para el GP de EEUU 2026 de F1

Tras una clasificación de lo más reñida, fue Andrea Kimi Antonelli quien se impuso al resto de sus rivales para marcar el mejor tiempo en la Q3 de la clasificación y llevarse la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026 con un 1:34.035.

Junto a él, saldrá en la primera fila Max Verstappen después de haberse quedado a 0.179s.

Parrilla para el GP de EEUU de F1 en Austin por tiempos.

En elaboración...

En qué posición saldrá Alonso en la carrera de F1 en Austin 2026

Fernando Alonso logró la hazaña de meter a su Aston Martin en la Q2, pero solo pudo marcar el 15º mejor tiempo. Eso sí, tras algunas las sanciones a algunos rivales, el asturiano empezará la carrera de Austin en la 13ª posición.

En qué posición saldrá Sainz en la carrera del GP de EEUU de F1

El fin de semana no empezó bien para Williams y la clasificación no fue mejor... Carlos Sainz acabó 19º, por delante de Alex Albon, pero saldrán 17º y 18º respectivamente.

En qué puesto arrancará Checo Pérez en la carrera de F1 en Austin 2026

Sergio Pérez, como estaba previsto, no pudo pasar de la Q1, pero al menos derrotó a su único rival, su compañero en Cadillac Valtteri Bottas. Aunque fue 21º, saldrá 20º por las sanciones a otros pilotos.

En qué posición iniciará Colapinto en la carrera del GP de EEUU de F1 2026

Franco Colapinto intentó llegar a la Q3 en Austin, pero no lo logró y acabó 14º. Pese a ello, saldrá 21º en la carrera de este domingo tras recibir una penalización de 10 posiciones por cambiar varios elementos de su unidad de potencia.

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