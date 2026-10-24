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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

A qué hora es la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo ver: ¡ojo al cambio de hora!

Mira a qué hora es este domingo por la noche la carrera de F1 del GP de Estados Unidos 2026, cómo se puede ver por TV u online y mucho más.

Juanjo Sáez

Editado: 24 oct 2026, 21:18

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

¡Atención! Este domingo se disputa la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. Mira y apunta a qué hora será, porque en España los relojes restarán una hora durante la madrugada del sábado a domingo. También puedes consultar cómo ver la carrera de Austin por la TV u online.

A qué hora es la carrera de F1 del GP de EE.UU. (Austin) en España

A qué hora es la carrera del GP de EE.UU. (Austin) de F1 en España: a las 21:00h

a las 21:00h A qué hora es la carrera del GP de EE.UU. (Austin) de F1 en hora local: a las 15:00h

Como España cambiará al horario de invierno este domingo 25 de octubre, es decir, a las 03:00h de la mañana volverán a ser las 02:00h, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo con dos horas de diferencia respecto a la clasificación del sábado, en lugar de una como es habitual.

En definitiva, los aficionados en España tendrán que conectar sus televisiones a las 21:00h de la noche. Como históricamente el GP de EEUU en Austin ha durado entre 1h:30min y 1h:40min, se espera que la carrera acabe antes de las 22:45h.

Los horarios del GP de Estados Unidos 2026 de F1 2026 en España y Latam:

País / zona A QUÉ HORA empieza la carrera España peninsular 21:00h Argentina 17:00h Uruguay 17:00h Chile 17:00h Venezuela 16:00h Colombia 15:00h Perú 15:00h México (Ciudad de México) 14:00h Austin (EE.UU.) 15:00h

Los fans de Latinoamérica tendrán mejores horarios este domingo, ya que la carrera de Austin arrancará cuando en México sean las 14:00h o en Argentina las 17:00h, dos países donde estarán deseando ver a Sergio Pérez y Franco Colapinto respectivamente.

Cómo se ver la carrera del GP de EE.UU. de F1 2026 en España

Dónde se puede ver la carrera del GP de EE.UU. (Austin) en España: DAZN F1

En España, como viene siendo habitual desde hace unos cuantos años, para ver el GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 habrá que tener contratado el canal DAZNF1, ya sea a través de su plataforma de streaming, que puede reproducirse en cualquier dispositivo con acceso a internet, o contratando las demás operadoras que cuentan con dicho canal.

En Latinomárica la mayoría de opciones pasan por ESPN a través de Disney+, aunque está la excepción de México, donde los derechos televisivos de la F1 son de Sky Sports e Izzi, o Argentina, donde ESPN los comparte con FOX Sports.

País o países Dónde ver la CARRERA DE AUSTIN España DAZN F1 México Sky Sports, Izzi y Sky Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica ESPN vía Disney+

Parrilla de salida según los tiempos de la clasificación

En elaboración...

A cuántas vueltas es la carrera de F1 2026 en Austin (EE.UU.)

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se llevará a cabo a 56 vueltas, por lo que teniendo en cuenta que COTA cuenta con 5,513 km de longitud, los pilotos que crucen la bandera a cuadros este domingo habrán completado concretamente 308,405 km.

Circuito: Circuito de las Américas (COTA)

Circuito de las Américas (COTA) Longitud: 5,513 km

5,513 km Vueltas: 56

56 Curvas: 20 curvas (11 son a la izquierda y 9 a la derecha)

20 curvas (11 son a la izquierda y 9 a la derecha) Distancia de carrera: 308,405 km

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón de F1 en Austin?

Teniendo en cuenta que tanto el GP de Qatar y el GP de Abu Dhabi se disputen como está previsto, tras el GP de Estados Unidos quedarán 125. En estos momentos, Andrea Kimi Antonelli tiene 102 puntos de ventaja sobre George Russell, por lo que en Austin podría convertirse en el campeón más joven de la historia allí, en el COTA.

Pero no será fácil... El italiano necesita sumar 23 puntos más que su compañero y eso le obliga a ganar la carrera, acompañado de un mal resultado de Russell, que debería sumar como máximo uno o dos puntos.

Relacionado:

Qué pilotos han ganado más veces en Austin en la F1

Lewis Hamilton es el piloto que más veces ha ganado en Austin en la Fórmula 1 con un total de cinco triunfos, seguido de Max Verstappen con cuatro. De hecho, son los únicos que han repetido victoria aquí, ya que Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen han ganado una vez en el Circuito de las Américas.

En cuanto a podios, Hamilton y Verstappen también lideran las estadísticas con nueve y siete respectivamente, seguidos por los cuatro podios de Vettel o los tres de Leclerc y Nico Rosberg.

Del resto de pilotos en activo, Carlos Sainz y Lando Norris han conseguido dos top 3 en Austin, mientras que Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sergio Pérez solo tienen uno.

Todos los pilotos que habían ganado en Austin en F1

Pos. Piloto Victorias en Singapur 1º Lewis Hamilton 5 2º Max Verstappen 4 3º Sebastian Vettel 1 4º Kimi Raikkonen 1 5º Valtteri Bottas 1 6º Charles Leclerc 1

Así llega el Mundial de F1 al GP de Estados Unidos 2026

Andrea Kimi Antonelli llega como líder al GP de Estados Unidos 2026 de la F1 con un total de 340 puntos, frente a los 238 de George Russell y los 229 de Lewis Hamilton, por lo que eso le ofrece su primer 'match ball' de la temporada.

En la clasificación de constructores Mercedes también tiene una amplia ventaja, ya que cuenta con 578 puntos, frente a los 444 de Ferrari. Sin embargo, la lucha por el tercer puesto está muy emocionante, ya que McLaren suma 339 y Red BUll 332.

Clasificación del mundial de pilotos antes de Austin:

(pulsa aquí para verla completa)

Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 340 2 G. RussellMercedes 238 3 L. HamiltonFerrari 229 4 M. VerstappenRed Bull 221 5 C. LeclercFerrari 215 6 L. NorrisMcLaren 201 7 O. PiastriMcLaren 138 8 I. HadjarRed Bull 97 9 L. LawsonRacing Bulls 75 10 P. GaslyAlpine 41

Clasificación del mundial de constructores antes de Austin:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas F1 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac

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