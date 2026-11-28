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Fórmula 1 GP de Qatar
La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas
Mira cómo queda la parrilla de salida del GP de Qatar de F1 2026 tras la clasificación. Filas y posiciones de cada piloto para la carrera del domingo.
Jose Carlos de Celis
Editado: 28 nov 2026, 19:01
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Salida del GP de Qatar
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
La sesión de clasificación del GP de Qatar de F1 dejó formada la parrilla de salida para la penúltima carrera del año, la de Qatar que se disputará el domingo a las 17:00h de España (10:00h de México, 13:00h de Argentina o 19:00h locales). Mira cómo quedan las filas y posiciones para la carrera en el Circuito Internacional de Losail.
Parrilla para la carrera del GP de Qatar de F1: filas y posiciones de salida
1º
George Russell
Mercedes
2º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
3º
Lando Norris
McLaren
4º
Oscar Piastri
McLaren
5º
Isack Hadjar
Red Bull
6º
Max Verstappen*
Red Bull
7º
Charles Leclerc
Ferrari
8º
Lewis Hamilton
Ferrari
9º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
10º
Liam Lawson
Racing Bulls
11º
Oliver Bearman
Haas
12º
Pierre Gasly
Alpine
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
14º
Franco Colapinto
Alpine
15º
Rafael Cámara
Haas
16º
Nico Hulkenberg
Audi
17º
Carlos Sainz
Williams
18º
Alexander Albon
Williams
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
20º
Lance Stroll
Aston Martin
21º
Valtteri Bottas
Cadillac
22º
Sergio Pérez*
Cadillac
*Checo Pérez tenía penalización de cinco posiciones por su choque con Cámara en la anterior carrera
Qué piloto hizo la pole del GP de Qatar de F1 en 2026
Antonelli fue el más rápido y se habría llevado la pole, pero en F1 la pole es para el que sale primero, y con la sanción del italiano, la heredó otro piloto. Así, Max Verstappen heredó la pole position para la carrera del GP de Las Vegas. Es su primera pole en Las Vegas, donde ya ha ganado en 2023 y 2025 saliendo segundo, y su tercera pole de la temporada 2026 y la número 50 de su carrera.
¿Importa mucho salir desde la pole position para ganar en Qatar?
Sin contar las carreras sprint, se han disputado cuatro ediciones del GP de Qatar, y mientras las dos primeras las ganaron Lewis Hamilton en 2021 y Max Verstappen en 2023 saliendo desde la pole, luego en 2024 ganó Verstappen saliendo 2º tras llevarse la pole George Russell (precisamente por sanción a Verstappen que había sido el más rápido) y en 2025 ganó Verstappen saliendo 3º tras hacer la pole Oscar Piastri.
Por tanto, el 50% de los GP de Qatar se han ganado desde la pole y el 50% no, y a su vez el 75% de los GP de Qatar de F1 se han ganado saliendo desde primera fila.
Parrilla del GP de Qatar con los tiempos de clasificación
Parrilla
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h 1
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull
1'34.151
237.104 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
+0.073
1'34.224
236.920 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
+0.093
1'34.244
236.870 4
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull
+0.441
1'34.592
235.998 5
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull
+0.517
1'34.668
235.809 6
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
1'33.893
237.755 7
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull
+0.939
1'35.090
234.762 8
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
+0.954
1'35.105
234.725 9
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
+1.163
1'35.314
234.211 10
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
+1.046
1'35.197
234.498 11
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
+1.102
1'35.253
234.361 12
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi
+1.309
1'35.460
233.852 13
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
+1.842
1'35.993
232.554 14
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
+1.974
1'36.125
232.235 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari
+2.069
1'36.220
232.005 16
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari
+3.232
1'37.383
229.235 17
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
+0.748
1'34.899
235.235 18
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda
+3.249
1'37.400
229.195 19
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari
+3.450
1'37.601
228.723 20
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes
+1.490
1'35.641
233.410 21
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda
+3.399
1'37.550
228.842 22
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari
+13.854
1'48.005
206.690 Ver resultados
Fernando Alonso en Qatar: posición de salida tras la clasificación
Fernando Alonso saldrá 19º en Qatar tras caer en la Q1, pudiendo solo superar a su compañero Lance Stroll, con el que compartirá la décima fila de parrilla, y a los Cadillac, que saldrán tras él.
Carlos Sainz en Qatar: posición de salida tras la clasificación
Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera del GP de Qatar, quedándose a las puertas de pasar a la Q2 (cayó por menos de una décima), y superando ampliamente a su compañero Valtteri Bottas, con el que compartirá novena fila de parrilla.
Checo Pérez en Qatar: posición de salida tras la clasificación
Sergio Pérez se clasificó 22º (último) en el GP de Qatar y saldrá ahí. Tenía sanción de cinco posiciones por su choque con Camara en la carrera anterior, en Las Vegas, pero aun así se había clasificado en esa posición y la penalización no cambió nada.
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