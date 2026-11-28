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Fórmula 1 GP de Qatar

La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas

Mira cómo queda la parrilla de salida del GP de Qatar de F1 2026 tras la clasificación. Filas y posiciones de cada piloto para la carrera del domingo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 nov 2026, 19:01

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Salida del GP de Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La sesión de clasificación del GP de Qatar de F1 dejó formada la parrilla de salida para la penúltima carrera del año, la de Qatar que se disputará el domingo a las 17:00h de España (10:00h de México, 13:00h de Argentina o 19:00h locales). Mira cómo quedan las filas y posiciones para la carrera en el Circuito Internacional de Losail.

Parrilla para la carrera del GP de Qatar de F1: filas y posiciones de salida

1º

George Russell

Mercedes

2º

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

3º

Lando Norris

McLaren

4º

Oscar Piastri

McLaren

5º

Isack Hadjar

Red Bull

6º

Max Verstappen*

Red Bull

7º

Charles Leclerc

Ferrari

8º

Lewis Hamilton

Ferrari

9º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

10º

Liam Lawson

Racing Bulls

11º

Oliver Bearman

Haas

12º

Pierre Gasly

Alpine

13º

Gabriel Bortoleto

Audi

14º

Franco Colapinto



Alpine

15º

Rafael Cámara

Haas

16º

Nico Hulkenberg

Audi

17º

Carlos Sainz

Williams

18º

Alexander Albon

Williams

19º

Fernando Alonso

Aston Martin

20º

Lance Stroll

Aston Martin

21º

Valtteri Bottas

Cadillac

22º

Sergio Pérez*

Cadillac

*Checo Pérez tenía penalización de cinco posiciones por su choque con Cámara en la anterior carrera

Qué piloto hizo la pole del GP de Qatar de F1 en 2026

Antonelli fue el más rápido y se habría llevado la pole, pero en F1 la pole es para el que sale primero, y con la sanción del italiano, la heredó otro piloto. Así, Max Verstappen heredó la pole position para la carrera del GP de Las Vegas. Es su primera pole en Las Vegas, donde ya ha ganado en 2023 y 2025 saliendo segundo, y su tercera pole de la temporada 2026 y la número 50 de su carrera.

¿Importa mucho salir desde la pole position para ganar en Qatar?

Sin contar las carreras sprint, se han disputado cuatro ediciones del GP de Qatar, y mientras las dos primeras las ganaron Lewis Hamilton en 2021 y Max Verstappen en 2023 saliendo desde la pole, luego en 2024 ganó Verstappen saliendo 2º tras llevarse la pole George Russell (precisamente por sanción a Verstappen que había sido el más rápido) y en 2025 ganó Verstappen saliendo 3º tras hacer la pole Oscar Piastri.

Por tanto, el 50% de los GP de Qatar se han ganado desde la pole y el 50% no, y a su vez el 75% de los GP de Qatar de F1 se han ganado saliendo desde primera fila.

Parrilla del GP de Qatar con los tiempos de clasificación

Parrilla

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull

1'34.151

237.104 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

+0.073

1'34.224

236.920 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

+0.093

1'34.244

236.870 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull

+0.441

1'34.592

235.998 5

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

+0.517

1'34.668

235.809 6

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

1'33.893

237.755 7

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

+0.939

1'35.090

234.762 8

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

+0.954

1'35.105

234.725 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

+1.163

1'35.314

234.211 10

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

+1.046

1'35.197

234.498 11

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

+1.102

1'35.253

234.361 12

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi

+1.309

1'35.460

233.852 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

+1.842

1'35.993

232.554 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

+1.974

1'36.125

232.235 15

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari

+2.069

1'36.220

232.005 16

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari

+3.232

1'37.383

229.235 17

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

+0.748

1'34.899

235.235 18

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda

+3.249

1'37.400

229.195 19

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari

+3.450

1'37.601

228.723 20

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes

+1.490

1'35.641

233.410 21

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda

+3.399

1'37.550

228.842 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari

+13.854

1'48.005

206.690 Ver resultados

Fernando Alonso en Qatar: posición de salida tras la clasificación

Fernando Alonso saldrá 19º en Qatar tras caer en la Q1, pudiendo solo superar a su compañero Lance Stroll, con el que compartirá la décima fila de parrilla, y a los Cadillac, que saldrán tras él.

Carlos Sainz en Qatar: posición de salida tras la clasificación

Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera del GP de Qatar, quedándose a las puertas de pasar a la Q2 (cayó por menos de una décima), y superando ampliamente a su compañero Valtteri Bottas, con el que compartirá novena fila de parrilla.

Checo Pérez en Qatar: posición de salida tras la clasificación

Sergio Pérez se clasificó 22º (último) en el GP de Qatar y saldrá ahí. Tenía sanción de cinco posiciones por su choque con Camara en la carrera anterior, en Las Vegas, pero aun así se había clasificado en esa posición y la penalización no cambió nada.

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Franco Colapinto saldrá 14º en Qatar tras haber pasado por poco de la Q1 y luego haber batido a dos pilotos en la Q2. Compartirá séptima fila de parrilla con Gabriel Bortoleto, que sale 13º justo delante de él.

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