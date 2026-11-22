Fórmula 1 GP de Las Vegas

Checo Pérez, primer sancionado en Qatar tras su choque con Cámara en Las Vegas

Sergio Pérez es el primer sancionado en la parrilla del GP de Qatar. Los comisarios le impusieron 10 segundos por su choque con Rafael Cámara en Las Vegas y, tras su abandono, los convirtieron en cinco puestos.

Pol Hermoso

Editado: 22 nov 2026, 8:18

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

La carrera de Sergio Pérez en Las Vegas acabó contra el muro en la vuelta 18. Para saber cuánto le costó aquel golpe, sin embargo, habrá que esperar a la parrilla de Qatar. Los comisarios consideraron al mexicano totalmente responsable de su choque con Rafael Cámara y le impusieron una sanción de 10 segundos que, tras su abandono, se convirtió en cinco puestos en la parrilla de su próxima carrera.

El piloto de Cadillac es así el primer sancionado para la cita del Circuito Internacional de Losail.

El incidente se produjo cuando Checo buscó el interior del Haas en la aproximación a la curva 14. Los dos coches se tocaron en la entrada y el Cadillac acabó contra las protecciones. Ahí se terminó el gran premio para Pérez y salió el coche de seguridad, mientras que la maniobra quedó en manos de los comisarios.

El panel escuchó a los dos pilotos y a los representantes de sus equipos, y revisó tanto las imágenes de vídeo como las de las cámaras a bordo. El detalle que decidió el caso estaba en el retrovisor del Haas. Según recoge el documento 61, "en ningún momento de la maniobra el eje delantero del coche 11 llegó a estar al menos a la altura del retrovisor del coche 51". Al aplicar las directrices de pilotaje, los comisarios concluyeron que Pérez no se había ganado el derecho a la curva y le atribuyeron toda la responsabilidad por el contacto.

De ahí salieron los 10 segundos de penalización. Como Pérez ya estaba fuera de carrera y no podía cumplirlos, los comisarios trasladaron el castigo a su siguiente participación. En Qatar, le tocará retroceder cinco posiciones respecto al puesto que consiga en clasificación.

Checo Pérez apunta al modo de adelantamiento

Antes de que se conociera la resolución, el mexicano contó que ya había hablado con Cámara y puso el foco en lo rápido que se cerró el hueco entre ambos. "El modo de adelantamiento es tan artificial que salgo de la curva 12 a un segundo de Cámara, así que él pensaba que estaba completamente a salvo", explicó.

Desde el cockpit del Cadillac, Pérez creyó que había llegado a emparejarse con el Haas. Esperaba que el brasileño le dejara espacio para negociar la curva y pensaba aprovechar la velocidad que todavía tenía para completar el adelantamiento a la salida de la 16. Según Checo, Câmara no se percató de que estaba ahí y mantuvo su línea. "Cuando vi que seguía la trazada habitual, intenté evitarlo, pero ya era demasiado tarde", relató.

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