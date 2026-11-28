Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Qatar

Russell vuelve a la pole en Qatar con un Mercedes inalcanzable y Hadjar bate a Verstappen

George Russell rompe una racha de seis grandes premios sin pole y lidera el doblete de Mercedes en Qatar. McLaren se queda con la segunda fila, Hadjar bate a Verstappen, desastre de Ferrari y Sainz y Alonso caen en la Q1.

Pol Hermoso

Editado: 28 nov 2026, 19:09

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En Losail había dos formas de mirar la tabla de tiempos. La primera era tapar las dos líneas de arriba y disfrutar de la pelea entre McLaren y Red Bull. La segunda era mirar cuánto les había sacado George Russell. El británico llevaba seis grandes premios sin una pole y volvió a conseguirla en la clasificación del GP de Qatar de F1 2026 con un 1:21.695. Andrea Kimi Antonelli completó el doblete de Mercedes. Para encontrar al siguiente había que bajar hasta Lando Norris y dejar correr casi seis décimas.

Antonelli había marcado el paso el viernes, pero el sábado Russell fue el más rápido en las tres rondas de la clasificación. En el primer intento de la Q3 ya tenía una décima sobre el campeón del mundo. Con semejante ventaja sobre el resto, esa décima era la que de verdad valía una pole. Russell todavía encontró algo más en la última vuelta y se quedó con el mejor tiempo de un fin de semana en el que Mercedes ha rodado a otro ritmo.

La segunda fila sí cambió de manos. Red Bull llevaba toda la tarde dando la impresión de ser el equipo mejor colocado para salir detrás de los Mercedes, hasta que en la Q3 aparecieron los dos McLaren. Norris se puso tercero y Oscar Piastri, al que últimamente ha costado ver tan arriba los sábados, se colocó cuarto. Lo hicieron en el primer intento y conservaron las dos plazas cuando cayó la bandera a cuadros.

Y el primer Red Bull fue el de Isack Hadjar. Conviene detenerse ahí, porque ganarle un sábado a Max Verstappen con el mismo coche sigue siendo noticia. El francés ya se había metido entre los Mercedes al inicio de la Q2 y había batido a su compañero por milésimas en la primera vuelta de la Q3. Volvió a hacerlo en la definitiva, por menos de una décima. Quinto Hadjar, sexto Verstappen. El francés estuvo por delante cada vez que la sesión se puso seria.

Ferrari llevaba desde el viernes viendo venir el golpe y el sábado acabó midiéndolo en segundos. Charles Leclerc fue séptimo a 1,2 de Russell y Lewis Hamilton, noveno a 1,4. Los dos habían gastado un juego extra de blandos en la Q2 y tuvieron que abrir la ronda decisiva con neumáticos usados. Entre ambos se coló Arvid Lindblad, octavo, con Liam Lawson décimo para confirmar a Racing Bulls como el mejor equipo de la zona media a una vuelta. Después de dejar a sus dos coches fuera de la Q3 en Las Vegas, Ferrari metió a los dos en Qatar y aun así pasó la tarde mirando de reojo a un Racing Bulls.

Para Carlos Sainz, la clasificación se acabó por poco más de 90 milésimas. Fue lo que le faltó al madrileño para quitarle a Franco Colapinto la última plaza de la Q2. Sainz saldrá 17º, justo por delante de Alex Albon, y el argentino aprovechó la ronda extra para subir al 14º puesto. Oliver Bearman se quedó 11º con el Haas, a menos de dos décimas de colarse en la Q3.

Fernando Alonso también mejoró en su última vuelta, aunque para entonces ya había dejado demasiado tiempo en el primer sector. El Aston Martin se movía más de la cuenta y el asturiano acabó 19º, a cuatro décimas del corte, con Lance Stroll 20º y los dos Cadillac cerrando la tabla. Los dos españoles se despidieron en la Q1 en una tarde en la que hasta encontrar una décima en Losail costaba un mundo. A los Mercedes, en cambio, les sobraba media vida en el cronómetro.

Resultados de la Q3 del GP de Qatar de F1 2026

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 12

1'21.695

S 238.795 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 15

+0.128

1'21.823

0.128 S 238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 15

+0.480

1'22.175

0.352 S 237.400 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 15

+0.550

1'22.245

0.070 S 237.198 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 12

+0.596

1'22.291

0.046 S 237.066 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 12

+0.637

1'22.332

0.041 S 236.947 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 18

+1.260

1'22.955

0.623 S 235.168 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 15

+1.337

1'23.032

0.077 S 234.950 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+1.413

1'23.108

0.076 S 234.735 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 15

+1.439

1'23.134

0.026 S 234.662 Ver resultados

Resumen de la Q1 del GP de Qatar de F1 2026

Nadie tenía demasiada prisa por salir a pista en Losail. Se esperaba que el asfalto ganara algo de agarre y que el corte se decidiera en los últimos intentos, así que Ferrari tuvo un rato para verse arriba. Leclerc abrió con un 1:23.468 y Hamilton se colocó segundo.

Entonces llegó Verstappen, clavó un 1:22.833 y les metió más de seis décimas a los dos. Hadjar se quedó a solo 24 milésimas de su compañero. En cuestión de minutos, Ferrari ya tenía un problema con Red Bull antes siquiera de que apareciera Mercedes.

Y cuando apareció, se pareció mucho al de los libres. Russell firmó un 1:22.557, el mejor tiempo del fin de semana hasta ese momento, con Antonelli a una décima y Verstappen a casi tres. Los Ferrari cayeron al octavo y al noveno puesto, a cerca de un segundo y con un Racing Bulls por delante. A esas alturas, la pregunta para los de Maranello era si tendrían ritmo suficiente para meterse en la Q3.

Más atrás, Sainz y Alonso llegaban a los últimos intentos fuera del corte. El de Williams era 17º, justo al otro lado de la frontera, mientras que el asturiano rodó en 1:24.814 y se quedó 19º, a unas tres décimas de la Q2. Con Audi y Racing Bulls algo más desahogados, las últimas plazas parecían cosa de Alpine, Williams y Aston Martin, con los franceses un paso por delante.

Russell conservó el mejor tiempo de la Q1 y los de arriba tenían margen para quedarse en el garaje. Leclerc y Norris volvieron a pista y rebajaron sus cronos, aunque ambos siguieron en la misma posición. La pelea estaba más atrás. Todos los que rondaban el corte salieron a por una última vuelta y casi todos mejoraron. Pierre Gasly se sacó un giro que le llevó hasta el décimo puesto, mientras que a Colapinto le tocó esperar para saber si su 16º tiempo era suficiente.

Lo fue por poco más de 90 milésimas. Ese fue el margen con el que el argentino se metió en la Q2 a costa de Sainz, 17º y primer eliminado por delante de su compañero Alex Albon. Alonso también mejoró en su último intento, pero un mal primer sector, con el Aston Martin muy nervioso, le dejó 19º y a cuatro décimas del corte. Lance Stroll acabó 20º y los dos Cadillac cerraron la tabla, con Valtteri Bottas por delante de Sergio Pérez.

Resultados de la Q1 del GP de Qatar de F1 2026

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 3

1'22.557

S 236.302 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 3

+0.151

1'22.708

0.151 S 235.870 3

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 3

+0.276

1'22.833

0.125 S 235.514 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 3

+0.301

1'22.858

0.025 S 235.443 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 6

+0.436

1'22.993

0.135 S 235.060 6

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 6

+0.608

1'23.165

0.172 S 234.574 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 6

+0.812

1'23.369

0.204 S 234.000 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 6

+0.881

1'23.438

0.069 S 233.807 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 6

+0.993

1'23.550

0.112 S 233.493 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 6

+1.118

1'23.675

0.125 S 233.144 11

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 6

+1.262

1'23.819

0.144 S 232.744 12

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 6

+1.310

1'23.867

0.048 S 232.611 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.428

1'23.985

0.118 S 232.284 14

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+1.469

1'24.026

0.041 S 232.170 15

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 6

+1.543

1'24.100

0.074 S 231.966 16

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 6

+1.717

1'24.274

0.174 S 231.487 17

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 9

+1.813

1'24.370

0.096 S 231.224 18

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 9

+1.995

1'24.552

0.182 S 230.726 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 9

+2.153

1'24.710

0.158 S 230.296 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 9

+2.693

1'25.250

0.540 S 228.837 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 9

+2.806

1'25.363

0.113 S 228.534 22

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 9

+3.242

1'25.799

0.436 S 227.373 Ver resultados

Resumen de la Q2 del GP de Qatar de F1 2026

Russell volvió a marcar el ritmo en el primer intento de la Q2, pero esta vez se encontró con un Red Bull en el retrovisor. Hadjar le quitó medio segundo a su mejor vuelta de la Q1 y se quedó a dos décimas del británico. El francés se coló entre los dos Mercedes y dejó a Verstappen cuarto, a tres décimas de Russell. Mercedes seguía siendo la referencia, pero Hadjar acababa de apretar la pelea por la pole y de ganarle el primer pulso a su compañero.

McLaren iba un paso por detrás, con Norris quinto a cuatro décimas y Oscar Piastri sexto a cinco. Y luego venía Ferrari. Leclerc cedía nueve décimas y Hamilton ya estaba a un segundo. El séptimo y el octavo puesto les daban margen para pensar en la Q3, pero el sexto quedaba a cuatro décimas de Leclerc.

Los dos Racing Bulls se quedaron con las últimas plazas provisionales de la Q3. Arvid Lindblad era noveno y Liam Lawson, décimo, tenía casi cuatro décimas de colchón sobre Gabriel Bortoleto y seis sobre Oliver Bearman. A los Alpine les quedaba trabajo para el último intento. Gasly era 13º y Colapinto, que había salvado la Q1 por poco más de 90 milésimas, arrancó 16º y a 1,2 segundos del corte.

El corte parecía casi decidido, pero en Ferrari optaron por gastar otro juego de blandos para cubrirse. Ninguno de sus pilotos mejoró y Leclerc llegó a abortar su vuelta en el segundo sector al ver que venía por detrás de su crono. El que sí aprovechó el último intento fue Lindblad, que se coló octavo entre los dos Ferrari y relegó a Hamilton al noveno puesto. Lawson cerró el top 10 y Racing Bulls metió a sus dos coches en la Q3.

Bearman fue el primero en quedarse fuera, a menos de dos décimas de Lawson. El 11º puesto fue un buen resultado para Haas tras varios grandes premios complicados. Por detrás quedaron Gasly, Bortoleto y Colapinto, que remontó del 16º al 14º puesto en su último intento. Rafael Câmara acabó 15º en su tercer Gran Premio de Fórmula 1 y Nico Hülkenberg cerró la tabla de la Q2.

Resultados de la Q2 del GP de Qatar de F1 2026

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 6

1'22.079

S 237.678 2

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 6

+0.265

1'22.344

0.265 S 236.913 3

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 9

+0.294

1'22.373

0.029 S 236.830 4

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 6

+0.356

1'22.435

0.062 S 236.651 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 9

+0.461

1'22.540

0.105 S 236.350 6

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.536

1'22.615

0.075 S 236.136 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 12

+0.926

1'23.005

0.390 S 235.026 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 12

+0.992

1'23.071

0.066 S 234.840 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 12

+1.039

1'23.118

0.047 S 234.707 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+1.048

1'23.127

0.009 S 234.681 11

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 12

+1.288

1'23.367

0.240 S 234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 12

+1.489

1'23.568

0.201 S 233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.575

1'23.654

0.086 S 233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 12

+1.580

1'23.659

0.005 S 233.189 15

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 15

+1.784

1'23.863

0.204 S 232.622 16

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 12

+1.820

1'23.899

0.036 S 232.522 Ver resultados

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



29 min



A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online





Vídeo: Márquez, sancionado tras incendiarse su moto por un problema con el semáforo



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



4 h



Vídeo: Márquez, sancionado tras incendiarse su moto por un problema con el semáforo





Leclerc, tras un viernes a un segundo en Qatar: "No tengo ni idea de qué podemos hacer"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



23 h



Leclerc, tras un viernes a un segundo en Qatar: "No tengo ni idea de qué podemos hacer"

Más de

Fernando Alonso





La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



10 min



La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas





F1 en DIRECTO: sigue la clasificación del GP de Qatar 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 h



F1 en DIRECTO: sigue la clasificación del GP de Qatar 2026 con Live Timing





Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 h



Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar

Más de

McLaren





A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



10 h



A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla





Norris ya descarta la victoria en Qatar: "Doblete de Mercedes y nosotros, ojalá, terceros"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



23 h



Norris ya descarta la victoria en Qatar: "Doblete de Mercedes y nosotros, ojalá, terceros"





Mercedes cierra el viernes de F1 en Qatar con un dominio abrumador



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 d



Mercedes cierra el viernes de F1 en Qatar con un dominio abrumador

Últimas noticias





Russell vuelve a la pole en Qatar con un Mercedes inalcanzable y Hadjar bate a Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



4 min



Russell vuelve a la pole en Qatar con un Mercedes inalcanzable y Hadjar bate a Verstappen





La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



10 min



La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas





A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



29 min



A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online





Así vivimos: la carrera al sprint de Valencia, último sábado de Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Así vivimos: la carrera al sprint de Valencia, último sábado de Márquez

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse