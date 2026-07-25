Así queda la parrilla de salida en Hungría tras las sanciones a Hamilton y Antonelli

La última sesión de clasificación de la F1 2026 antes del parón veraniego, la del GP de Hungría, ha dejado formada la parrilla definitiva para la carrera del domingo, después de que la FIA sancionara a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli con tres posiciones de penalización.

Atento a cómo queda el orden de salida, en qué posición arrancará cada piloto y cómo son las filas de parrilla.

Parrilla del GP de Hungría de F1: filas y posiciones de salida actualizadas tras las sanciones

*Lewis Hamilton fue sancionado 3 posiciones por impedir a Oscar Piastri en el inicio de la vuelta del australiano

*Andrea Kimi Antonelli fue sancionado por no levantar lo suficiente el pie del acelerador con banderas amarillas

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Quién es el poleman del GP de Hungría de F1 2026

Lando Norris se llevó la pole position del GP de Hungría por 12 milésimas sobre Hamilton. Es la 17ª pole de Norris en F1, la primera desde Las Vegas 2025 y la primera de un piloto 'no Mercedes' en 2026, aunque sí con motor Mercedes...

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Hungría 2026

Hora de la carrera del GP de Hungría: domingo a las 15:00h (de España y locales)

Como España y Hungría comparten horario, la carrera de Hungaroring arrancará a la hora habitual en Europa, es decir, a las 15:00h de la tarde del domingo 25 de julio de 2026, cuando en México serán las 07:00h y en Argentina, las 10:00h de la mañana.

Orden de salida del GP de Hungría de F1 con los tiempos de clasificación (sin aplicar las sanciones)

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Alonso

Fernando Alonso se clasificó 16º en Hungría, por primera vez en todo el año en Q2, donde ya no pudo batir a nadie. Compartirá la octava fila de parrilla con Esteban Ocon, 15º, y tendrá detrás a Bearman, por lo que Alonso saldrá en un sandwich entre los Haas F1. Su compañero Stroll, con el otro Aston martin, se clasificó 20º.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Sainz

Carlos Sainz batió a su compañero Alex Albon, a Stroll y a los Cadillac para clasificarse 18º en el GP de Hungría de F1 2026. Saldrá en novena fila de parrilla, con Oliver Bearman justo delante.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Pérez

Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de Hungría 2026 de F1, e iniciará 21º en carrera, con el otro Cadillac detrás y Lance Stroll delante. Saldrá en la undécima y última fila de parrilla.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Colapinto

Franco Colapinto se clasificó 13º, tras meter su Alpine en Q2 pero no poder ahí con su compañero Pierre Gasly. Colapinto saldrá en séptima fila de parrilla, que compartirá con Gabriel Bortoleto.