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Así queda la parrilla de salida en Hungría tras las sanciones a Hamilton y Antonelli

Consulta cómo queda la parrilla definitiva del GP de Hungría de Fórmula 1 2026 después de las sanciones impuestas por la FIA a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli tras la clasificación.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Foto de: Guido De Bortoli

La última sesión de clasificación de la F1 2026 antes del parón veraniego, la del GP de Hungría, ha dejado formada la parrilla definitiva para la carrera del domingo, después de que la FIA sancionara a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli con tres posiciones de penalización.

Atento a cómo queda el orden de salida, en qué posición arrancará cada piloto y cómo son las filas de parrilla.

¡OJO!:

Parrilla del GP de Hungría de F1: filas y posiciones de salida actualizadas tras las sanciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton *

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli *

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar 

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso 

Aston Martin

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll 

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

*Lewis Hamilton fue sancionado 3 posiciones por impedir a Oscar Piastri en el inicio de la vuelta del australiano

*Andrea Kimi Antonelli fue sancionado por no levantar lo suficiente el pie del acelerador con banderas amarillas

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Orden de salida del GP de Hungría de F1 con los tiempos de clasificación (sin aplicar las sanciones)

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

   S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

 0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

 0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

 0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

 0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

 0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

 0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

 0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

 0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

 0.405 S 200.437
Ver resultados

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Alonso

Fernando Alonso se clasificó 16º en Hungría, por primera vez en todo el año en Q2, donde ya no pudo batir a nadie. Compartirá la octava fila de parrilla con Esteban Ocon, 15º, y tendrá detrás a Bearman, por lo que Alonso saldrá en un sandwich entre los Haas F1. Su compañero Stroll, con el otro Aston martin, se clasificó 20º.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Sainz

Carlos Sainz batió a su compañero Alex Albon, a Stroll y a los Cadillac para clasificarse 18º en el GP de Hungría de F1 2026. Saldrá en novena fila de parrilla, con Oliver Bearman justo delante.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Pérez

Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de Hungría 2026 de F1, e iniciará 21º en carrera, con el otro Cadillac detrás y Lance Stroll delante. Saldrá en la undécima y última fila de parrilla.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Colapinto

Franco Colapinto se clasificó 13º, tras meter su Alpine en Q2 pero no poder ahí con su compañero Pierre Gasly. Colapinto saldrá en séptima fila de parrilla, que compartirá con Gabriel Bortoleto.

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