Después de ser cuartos en el mundial de constructores la pasada temporada, Alpine está muy lejos de los equipos referentes en este inicio de F1 2023. Por ello, y en referencia a Aston Martin, Ocon dice que su escudería no puede estar satisfecha con su desarrollo de un año a otro.

En 2022, ganaron la batalla por ser ‘el mejor del resto’ a McLaren F1 y solo sucumbieron ante los tres equipos que han dominado la F1 de los últimos tiempos: Red Bull, Mercedes y Ferrari. Pero ahora, no solo están detrás de ellos, sino que también han sido superados por el Aston Martin de su excompañero Fernando Alonso.

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el progreso de Alpine, Esteban Ocon admitió que eso no sería lógico: "No, no podemos estar satisfechos con dónde estamos en este momento. Hay un par de equipos que han mejorado enormemente sobre los demás".

"Eso demuestra que es posible, y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir apretando, seguir pensando, ese es también el ambiente dentro del equipo", continuó. "Pero no, no podemos estar satisfechos con el lugar donde terminamos hoy".

En Arabia Saudí, Ocon fue octavo y Pierre Gasly noveno, después de que en Bahrein su compañero fuera también noveno y él abandonara tras una triple sanción por dos errores propios y otro del equipo.

"Feliz de finalmente comenzar mi temporada, llamémoslo así. Fue un fin de semana fuerte para nosotros. Sacamos el maximo en clasificación y en carrera", resumió Ocon con visión positiva sobre el GP de Arabia Saudí.

Aunque lamentó con haber podido luchar más: "No pudimos aguantar ante los coches que iban delant. Pensamos que en algún momento iba a ser posible seguir a los Ferrari, pero eran demasiado rápidos y se alejaron en esa fase intermedia del segundo stint . Así que gestionamos el ritmo y llevamos el coche a meta".

"Un buen fin de semana en general, pero necesitamos un un poco más para poder atrapar a los coches de delante. Ahí es donde estábamos en esta carrera, así que espero que hayamos entendido mucho. Y que podamos volver fuertes el próximo gran premio".

La respuesta, en dos semanas en el GP de Australia. De momento en dos carreras de 2023 llevan 8 puntos, la mitad de los 16 que llevaban a estas alturas el pasado año. Están a 18 puntos del cuarto (Ferrari) y cuatro puntos por encima del sexto (Alfa Romeo).