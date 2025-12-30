Norris señala su año perfecto en F1 y bromea: "Ahora viene la bajada"
Lando Norris bromeó con que "a partir de aquí todo es cuesta abajo" después de sellar su primer título de pilotos de F1 en 2025.
Lando Norris bromeó con que, a partir de ahora, todo es cuesta abajo tras conquistar su primer título del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2025.
La lucha por el campeonato se decidió en la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi. Un tercer puesto fue suficiente para que Norris se proclamara campeón con dos puntos de ventaja sobre el Red Bull de Max Verstappen, que terminó segundo en la clasificación, mientras que Oscar Piastri acabó tercero.
Además de ganar su primer campeonato, Norris también logró su primera victoria en casa, en Silverstone, y ganó el Gran Premio de Mónaco en el mismo año. Durante una entrevista de final de temporada con BBC Sport, Norris bromeó con que haber alcanzado todos esos objetivos en un solo año significa que "a partir de aquí todo es cuesta abajo".
"Son realmente las mejores victorias", dijo Norris sobre sus triunfos en el Gran Premio de Gran Bretaña, el de Mónaco y el campeonato. "A partir de aquí todo es cuesta abajo", añadió con una sonrisa.
"Me habría encantado hacerme la vida un poco más fácil y ganar antes la próxima vez. Pero siempre es más emocionante cuando se decide en la última carrera, en las últimas vueltas. Es más emocionante para todos, para vosotros, sobre todo".
"Pero he ganado carreras con las que la gente sueña. Son algunas de las más increíbles. La vuelta que hice en Mónaco en la clasificación fue probablemente la única otra vez en los últimos 10 años en la que lloré un poco por algo. Porque ahí me demostré a mí mismo que estaba equivocado. Fue un momento de esta temporada en el que me probé que estaba equivocado, porque venía de una mala racha de resultados y simplemente no podía rendir en clasificación".
"La clasificación siempre ha sido mi punto fuerte. Así que, cuando fui al circuito más difícil para hacer una vuelta de clasificación, apagué el delta por primera vez ese fin de semana para no poder ver si iba en una vuelta mejor, peor o lo que fuera; no ha sido mi mejor pista en el pasado".
"Que luego fuera allí y lograra la vuelta que hice al final de la clasificación fue uno de los mejores momentos de mi carrera, en cierto modo, porque fue cuando más llegué a dudar de mí mismo. Pero esa sola vuelta, 1 minuto y 9 segundos, fue todo lo que necesitaba para darle la vuelta a todo y pasar del ‘no sé si soy capaz de esto’ al ‘sí, definitivamente puedo hacerlo’".
"Y ese fue un momento clave para mí".
