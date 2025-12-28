Resumen de la F1 2025: Norris debería haber alcanzado el título mucho antes

Aunque Lando Norris consiguió en Abu Dhabi su primer título mundial, existe la sensación de que podría haberlo conseguido mucho antes, pero los responsables comerciales de la Fórmula 1 no se molestaron por el hecho de que la lucha por el campeonato llegara hasta la última cita de 2025.

Algunos de los factores atenuantes se debieron a errores de McLaren, mientras que otros se debieron a la mala suerte, pero es justo decir que Norris tampoco ha sido del todo impecable. La inestabilidad de principios de temporada, sobre todo en clasificación, llevó al británico a mirar hacia dentro de sí mismo para intentar salvar sus opciones a ser campeón.

Un buen comienzo de año, con victoria en Australia, se vio pronto empañado por una racha de errores y actuaciones dudosas en las primeras pruebas de la temporada: los errores en clasificación en China, Bahréin y Arabia Saudí le costaron el liderato del campeonato en favor de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Fue el error de Yeda el que más perjudicó a Norris: su golpe contra el muro en la Q3 hizo que se quedara a mitad de parrilla, precipitando así los acontecimientos que pusieron al australiano a la cabeza de la batalla por el Mundial.

Aparte del examen de conciencia de Norris fuera de la pista, en Canadá se introdujo un pequeño cambio en la suspensión en respuesta a los comentarios de los pilotos de que el tren delantero estaba "entumecido". Mientras que a Piastri no le apetecía cambiar las cosas, Norris se permitió algo más de buenas sensaciones con el tren delantero del monoplaza, aunque al final se dejó puntos sobre la mesa en Montreal, después de su choque con su compañero de garaje al final de la carrera.

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Después de profundizar y cambiar su enfoque los sábados, los resultados comenzaron a llegar para Norris, desde Austria y en adelante. Una racha de buen estado de forma, incluyendo tres victorias en cuatro carreras, contó con algunos golpes de suerte (o, alternativamente, errores de otros pilotos).

Por ejemplo, Piastri perdió sus propias opciones en Silverstone bajo el coche de seguridad en mojado, y Norris aprovechó una única parada para hacerse con la victoria en Hungría. Esta racha de éxitos se vio truncada por una fuga de aceite en Zandvoort, y por una oportunidad perdida en Bakú, cuando Piastri se vino abajo.

No obstante, Norris recuperó el liderato del campeonato en México con un fin de semana impecable, mientras Piastri se embarcaba en su propio periodo de sufrimiento. El campeonato habría quedado sentenciado en Qatar, a pesar de la mala actuación de McLaren en las paradas en boxes, si el equipo no hubiera sido doblemente descalificado en Las Vegas por desgaste excesivo de las planchas del suelo. El despilfarro ocasional de McLaren ayudó a Max Verstappen a encadenar una serie de carreras de magnífica calidad para colarse en la lucha por el título, pero Norris merece un reconocimiento considerable por cambiar su suerte y su nivel.