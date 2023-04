Norris pide a la F1 que se "replanteen" las banderas rojas

Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Australia tuvo mucha polémica, sobre todo por las hasta tres banderas rojas y tres salidas en parado que interrumpieron el desarrollo de la misma, que además terminó en forma de procesión con todos los coches alineados detrás del coche de seguridad.

Muchos consideraron que la decisión de reanudar la carrera en la vuelta 56 con una salida en parado para intentar crear una "carrera al sprint" de dos vueltas fue lo que provocó los incidentes de la curva 1, ya que todos los pilotos sentían la necesidad de adelantar a sus rivales cuanto antes.

También causó muchas dudas el retraso de la última reanudación tras el Safety Car mientras que los comisarios de la FIA intentaban encontrar el orden de salida correcto.

El hecho de ondear tantas banderas rojas y recordando el GP de Italia de 2022, que también acabó detrás de un coche de seguridad entre los pitos de los aficionados, ha provocado las críticas.

"Es duro, creo que puedes tener muy mala suerte con esas decisiones. Lo odio", dijo Lando Norris.

"Creo que una salida en movimiento es mejor en esas situaciones... Siempre tienes la sensación de que puedes hacer una carrera muy buena y sólo porque alguien tiene un comportamiento agresivo o un poco tonto y bloquea en la curva 1, acaba tu carrera".

"No me gustan esas reanudaciones... No creo que sea justo para muchos pilotos que ha hecho un buen trabajo y otro les toca y se acabó su carrera. Pero dudo que vayan a cambiar algo", dijo el británico en tono enfadado.

Sin embargo, en Australia, Norris dio a McLaren sus primeros puntos de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con un sexto puesto, beneficiado en parte por esa caótica resalida final que tanto ha criticado.

Pese a que la teoría del piloto inglés habría sido perjudicial para su resultado, cree que habría sido lo más justo para todos: "Creo que si hubiéramos acabado detrás del coche de seguridad [sin hacer esa resalida en parado], habría sido un poco más sencillo".

"Alguien hace algo estúpido en la curva 1, bloquea y se acaba la carrera de un piloto que no ha hecho nada mal sólo porque quieren hacer que el espectáculo sea más emocionante".

"Al final, sé que es un espectáculo, pero no estamos aquí sólo para dar espectáculo. Queremos competir entre nosotros y que haya justicia, y no creo que eso sea justo para todos".

Y añadió: "Parece que el objetivo de sacar la bandera roja era dar espectáculo. Y creo que eso necesita un pequeño replanteamiento. No creo que haya que cambiarlo radicalmente, sólo repensarlo un poco", concluyó Lando Norris, quien espera que la FIA piense un poco en las polémicas resalidas de Albert Park, en Melbourne.

