Norris y Piastri confían en la capacidad de remontada de McLaren F1

Los actuales campeones del mundo no han empezado la temporada 2026 de la Fórmula 1 como hubiesen deseado, ya que a nivel de rendimiento parecen estar un paso por detrás de Mercedes y Ferrari, mientras que en cuanto a la fiabilidad tampoco están muy bien posicionados después de ver cómo los dos MCL40 se quedaban en boxes por diferentes problemas en la batería antes de la salida del pasado GP de China.

Sin embargo, tanto Lando Norris como Oscar Piastri confían ciegamente en la recuperación de su equipo, ya que "el coche tiene mucho potencial", tal y como dijo el británico en la previa del GP de Japón.

A lo que añadió: "No estamos donde queremos estar, pero como equipo sabemos de lo que somos capaces. Este es el momento ideal para demostrar a todo el mundo de qué pasta estamos hechos".

"Tampoco es que lo estemos haciendo mal en este momento. Ahora somos el tercer equipo, pero, por supuesto, preferimos estar primeros que terceros. Por eso estamos trabajando duro en la fábrica y ya empezamos a ver avances. Algunas cosas lleva un tiempo mejorarlas. El objetivo es volver a la cima".

La confianza de Norris no surge de la nada y recuerda la temporada 2024: "Estábamos a más de 150 puntos de distancia y ganamos el mundial de constructores. Veremos hasta dónde podemos remontar, pero tenemos la confianza. Hemos ganado los dos últimos títulos de constructores y el año pasado también fuimos capaces de ganar el de pilotos porque construimos el mejor coche de la parrilla".

"Y estoy seguro de que este año también podemos hacerlo. Solo que llevará algo de tiempo", dijo Norris.

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Su compañero, Oscar Piastri, se mostró de acuerdo con todo y reveló que ya están empezando a entender la razón por la que ahora mismo no pueden luchar por las victorias.

"Desde luego, no es un desastre total. ¿Estamos donde queremos estar? No. Pero creo que estamos entendiendo todo el tiempo cómo podemos mejorar en muchas áreas y creo que eso es lo más importante. No es que sea una cosa solo, son varias áreas diferentes y se acumulan rápido".

El piloto australiano de la Fórmula 1 espera que el parón obligado de abril por las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudí sea una buena oportunidad para que McLaren intente ponerse al día.

"Creo que esto da a todos más tiempo para desarrollarse, para entender las cosas, y sí, obviamente ahora mismo nos faltan vueltas y datos que revisar, lo cual es una pena. Pero creo que, incluso así, tenemos buenas ideas sobre cómo queremos mejorar en muchos aspectos, hacia dónde queremos ir con el monoplaza, dónde necesitamos mejorar en nuestro trabajo con Mercedes y todo tipo de cosas".

"Así que sí, creo que esto va a dar a todos un poco más de tiempo para entender todo y espero que podamos salir de ese descanso siendo un poco más rápidos", añadió.

Piastri, por lo tanto, mantiene intacta su confianza en el equipo papaya: "Tenemos el optimismo de que podemos mejorar en el futuro y creo que tenemos pruebas porque ya lo hemos hecho en el pasado. Obviamente va a llevar tiempo, pero creo que todos estamos seguros de que podemos conseguirlo y creo que todos recordamos aún el sabor del éxito y queremos volver ahí lo antes posible".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images