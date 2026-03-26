McLaren identifica dos problemas con las baterías de Mercedes tras el desastre de China
Al parecer, la batería del Mercedes de Norris ha quedado inservible tras el doble fallo que no permitió a los McLaren empezar la carrera en el GP de China.
Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, sufrieron dos problemas distintos con la batería de la unidad de potencia de Mercedes que les impidieron empezar la carrera en el Gran Premio de China.
Hace 15 días, los actuales campeones del mundo vivieron un domingo desastroso en Shanghái, cuando Norris no pudo llegar a la parrilla de salida por un problema electrónico en la unidad de potencia. Poco después, Piastri sufrió un problema similar cuando ya se encontraba en la parrilla y su monoplaza tuvo que ser retirado.
Tras la carrera, el jefe del equipo, Andrea Stella, afirmó que era "bastante excepcional" que los McLaren sufrieran "dos problemas graves prácticamente al mismo tiempo en el mismo componente, que en este caso es la parte eléctrica de la unidad de potencia".
Tras una investigación más exhaustiva por parte de Mercedes HPP, proveedor de la unidad de potencia de McLaren, se determinó que tanto Norris como Piastri se vieron afectados por problemas de batería de diferente naturaleza.
Según ha podido saber Motorsport.com, la batería de Norris se vio afectada por un problema de software que la inutilizó, y se cree que esa unidad ha sufrido daños permanentes y ha sido retirada del paquete de componentes del piloto británico.
Por su parte, se cree que Piastri sufrió un problema de hardware en un componente auxiliar que conecta la batería, y hay cierto optimismo en cuanto a que la batería del australiano pueda seguir utilizándose tras reparar esa pieza concreta.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
El fallo de la batería de Norris podría tener efectos secundarios de cara al futuro para el campeón del mundo si sufre más problemas de fiabilidad relacionados con la batería, ya que ha perdido ya una de sus tres baterías para toda la temporada. Por lo general, a los pilotos solo se les permite utilizar dos baterías por año, aunque en 2026 se les permitirá excepcionalmente una unidad extra por cada componente para ayudar a los equipos a adaptarse a la nueva normativa.
"Por supuesto, nos ha perjudicado como equipo", dijo Norris el jueves en Suzuka, antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana.
"Sin duda, no nos ha dejado en una buena posición que dos coches no pudieran ni siquiera hacer la salida. Creo que lo que más nos ha dolido es el hecho de que estuviera fuera de nuestro control".
"Pero con HPP, hemos trabajado duro para resolverlo, para entender cómo ocurrió y por qué ocurrió. Y, por supuesto, haremos todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a pasar. De todo se aprende".
"Ha sido duro para todos nosotros. Nadie quiere terminar un fin de semana así y, sobre todo, empezar un domingo así. Así que sí, nos ha dolido mucho. Pero creo que, al mismo tiempo, ha sido un buen momento para aprender, dar un paso atrás y pasar página de cara a este fin de semana", concluyó.
