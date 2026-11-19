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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Norris avisa a McLaren y Piastri en Las Vegas: "Necesitamos a los dos coches ahí arriba"

Lando Norris cree que McLaren se acerca a sus rivales, pero admite que en Brasil le faltó ritmo en seco. En Las Vegas espera un top 5 y quiere recortar los 17 puntos que le separan de Red Bull.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 7:46

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris ganó en Brasil y en Las Vegas ya le preguntaban si podía repetir. "Eso no es exactamente lo que he dicho", respondió. En Interlagos, McLaren aprovechó una carrera que se abrió con la lluvia. En el Strip Circuit, Norris espera que se presente otra oportunidad, aunque tiene un objetivo más concreto: acabar entre los cinco primeros.

El británico llegó a la rueda de prensa oficial de la FIA con ganas de "compensar lo de los últimos años" en Las Vegas, un circuito que le gusta más a él de lo que le gusta a su coche. Y lo hizo con el mejor argumento posible, una victoria que, según explicó, dice bastante de lo que ha mejorado McLaren y también de lo que aún le falta.

"Brasil fue un fin de semana increíble, tanto para mí como para el equipo. Hemos avanzado un poco y todavía nos queda camino por recorrer, pero demostramos que, cuando se abre una pequeña ventana para ganar, podemos aprovecharla. Esperamos que este fin de semana ocurra lo mismo".

De ahí a verse como favorito hay un trecho. Norris reconoció que, en el asfalto seco de Interlagos, McLaren "no estaba del todo al nivel de Mercedes". Y si algo ha aprendido en las últimas carreras es que el más rápido de un domingo puede dejar de serlo al siguiente.

"Un fin de semana Ferrari puede ser el más rápido y al siguiente puede ser Mercedes o Red Bull. No diría que estemos en posición de decir que somos los mejores, pero desde luego cada vez estamos más cerca. En Brasil estuvimos muy cerca y el agua, las condiciones difíciles, me permitieron sacar un poco más del coche y ganar alguna posición. Si tenemos un fin de semana parecido, quizá podamos pelear por la victoria".

Cuando le recordaron que McLaren nunca ha terminado entre los cinco primeros en Las Vegas, Norris contestó sin rodeos: "Espero acabar entre los cinco primeros". Hace un año hizo la pole en mojado y cruzó la meta segundo. Oscar Piastri llegó quinto y subió al cuarto puesto por una sanción a Andrea Kimi Antonelli, antes de que ambos McLaren fueran descalificados por el desgaste excesivo de los patines del fondo.

"El año pasado tuvimos ritmo para ganar, pero estábamos gestionando muchas cosas", recordó Norris. Lo que sí le complica la vida este año es sacar el tiempo a una vuelta entre muros. "El coche ya es bastante difícil de pilotar en un circuito normal, imagínate en uno urbano. Nos cuesta más sacarle el tiempo por vuelta. Pero los resultados anteriores en esta pista no me preocupan al llegar aquí".

El tercer puesto tiene precio

Con tres grandes premios por delante, McLaren está a 17 puntos de Red Bull en el Mundial de constructores. A Norris le preguntaron cuánto le importa al equipo recuperar la tercera plaza y la respuesta fue tan directa como la del top 5. "Muchísimo. Seguimos peleando por todo lo que podemos. Es mucho dinero para todo el equipo, para cada persona que trabaja en él".

"Como siempre, hay una presión lógica sobre Oscar y sobre mí para rendir, traer puntos al equipo y tener a los dos coches ahí arriba", añadió. Y ahí está la primera complicación del fin de semana. Piastri tiene una penalización en parrilla y, según Norris, le tocará salir "desde el fondo o, con suerte, desde la mitad del pelotón".

En Brasil, Red Bull metió a Verstappen y a Hadjar en el podio. Es el tipo de resultado que obliga a McLaren a mirar las dos columnas de la clasificación, incluso el día que gana uno de sus pilotos. "Necesitamos resultados constantes. Todavía pueden pasar muchas cosas en las carreras, como ya hemos visto, así que necesitamos a los dos coches ahí arriba, peleando por puntos", insistió Norris. "Max lo está haciendo bien, Red Bull lo está haciendo bien e Isack hizo un buen trabajo en Brasil. Nos espera una pelea difícil, pero estamos preparados".

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