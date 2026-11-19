Declaraciones

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Hamilton marca la prioridad de Ferrari en Las Vegas y avanza "grandes cambios" para 2027

Lewis Hamilton quiere asegurar el segundo puesto de Ferrari en el Mundial de Constructores y aprovechar las tres últimas carreras para probar reglajes antes de los "grandes cambios" de 2027.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 7:22

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton llega a Las Vegas con dos clasificaciones en la cabeza. En una, Ferrari va segunda y quiere seguir ahí. En la otra, él va cuarto y todavía se ve con opciones de acabar entre los tres primeros. Si hay que elegir por dónde empezar, el británico lo tiene claro.

"El Mundial de Constructores es la prioridad. Lo principal es asegurarnos de consolidar el segundo puesto para el equipo, porque significa muchísimo para todos en la fábrica y también para mí", explicó Hamilton en el media day del Gran Premio de Las Vegas.

Ferrari viene de sumar un octavo puesto con Charles Leclerc y un noveno con Hamilton en São Paulo. Con tres carreras por delante, el británico sabe que para salir de Las Vegas con el segundo puesto más encarrilado también le vendría bien un resultado que apriete su propia pelea. "Si lo hacemos bien y seguimos en la lucha durante estas últimas carreras, quizá podamos remontar desde el cuarto puesto y acabar entre los tres primeros", añadió.

Leclerc, por su parte, hizo las cuentas al revés. Al monegasco le interesa más volver a ganar y ver luego adónde le lleva eso en la clasificación. "Ahora mismo mi prioridad es intentar ganar carreras y, si lo consigo, espero que la consecuencia sea acabar segundo en el Mundial de Pilotos", dijo.

Ferrari tiene margen para probar con lo que ya tiene

En el garaje también hay trabajo para 2027. Ferrari afronta el tramo final sin piezas nuevas que probar, así que el margen está en los reglajes. El mismo coche con el que Hamilton tiene que defender el segundo puesto puede servir para comprobar algunas ideas antes de que se acabe el año.

"Es un periodo muy importante. No tenemos ningún componente nuevo que probar, pero es una oportunidad importante para recoger datos, entender mejor el coche, hacer algunos cambios de reglaje y probar cosas que nos permitan comprobar si todo funciona", explicó.

"Hay grandes cambios para el año que viene", adelantó Hamilton, que enseguida volvió a la clasificación. "Ahora mismo también estamos centrados en mantener el segundo puesto en Constructores. Esa es la prioridad".

Las Vegas le ofrece a Ferrari un fin de semana para tocar reglajes y sacar conclusiones. El domingo, Hamilton quiere que el primer dato que mire Maranello sea el de los puntos.

¿Y qué espera Leclerc?:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Checo Pérez manda un mensaje a Cadillac: "Hay gente que tiene que marcharse"

Siguiente artículo Norris avisa a McLaren y Piastri en Las Vegas: "Necesitamos a los dos coches ahí arriba"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"





Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



20 min



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Lewis Hamilton





A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla





Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



3 h



Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10





La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



6 h



La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo

Más de

Ferrari





Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"



Fórmula 1



Fórmula 1 17 h



Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"





A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



20 h



A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos





Leclerc señala el punto débil de Ferrari antes de Las Vegas: "Va a ser una gran prueba"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Leclerc señala el punto débil de Ferrari antes de Las Vegas: "Va a ser una gran prueba"

Últimas noticias





Cómo el reglamento de la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



17 min



Cómo el reglamento de la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri





Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Red Bull acaba el viernes con varias dudas; el equilibrio preocupa a Verstappen





Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



20 min



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse